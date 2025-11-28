Radio BOOS-uitzending over Feyenoord aangepast, redactie gaat niet door het stof

De redactie van BOOS heeft in een reactie op YouTube gereageerd op de commotie die donderdagavond is ontstaand rondom de podcast Radio BOOS. In een uitzending van die podcast stelt Tim Hofman dat supporters van Feyenoord een Hitlergroet hebben gebracht tijdens het Europa League-duel tussen VfB Stuttgart en Feyenoord van donderdag 6 november. De uitzending van Radio Boos is aangepast, maar de redactie biedt geen excuses aan.

In de uitzending van Radio BOOS wordt aandacht besteed aan de discriminerende en antisemitische uitingen van voetbalfans. Zo benoemt Hofman een sticker die in Stuttgart werd opgeplakt met de tekst: ‘Ein volk, ein reich, ein Feyenoord’. “Dat is een directe verwijzing naar de nazislogan”, geeft hij aan. “Als je die slogan adopteert, dan zeg je daar wel wat mee.”

Ook werden er beelden getoond van Feyenoord-fans die het welbekende lied ‘Overal waar jij gaat’ zingen. “Ze deden gewoon nazigroeten. Je ziet hier Feyenoord-fans nazigroeten doen. Die staan daar ‘heilend’ de club toe te zingen.” Collega Marije de Roode gaat daarin mee en zegt: “Ja, het is pijnlijk. Dit komt ook voort uit de haat richting Ajax, maar wordt nu veel breder getrokken.”

Daar ontstond direct ophef over onder voetballiefhebbers. “Dit is een call and response-lied, dat heel vaak gezongen wordt in De Kuip. Voor zover ik weet is de bedoeling hiervan om naar elkaar te wijzen wie meedoet met dit lied.” Een ander schrijft: “Hitlergroeten? Ik ben PSV’er, maar dat doen de Feyenoorders natuurlijk niet. Hoe slecht kan je ze daar neerzetten? Echt bizar slechte journalistiek.”

BOOS past uitzending aan

In een reactie op YouTube heeft BOOS tekst en uitleg gegeven, zonder daarbij door het stof te gaan. “In een eerdere versie van deze podcast werd een video-opname besproken waarin Hitlergroeten zouden worden gemaakt. Op beelden is te zien dat rechterarmen omhoog worden gestoken", klinkt het. "In de context van het antisemitisme rondom deze wedstrijd (stickers en leuzen die we ook bespreken in de podcast) en eerdere voorvallen kwamen we tot deze conclusie."

"Omdat we gewezen werden op de intentie van het lied, en we de intentie van de gebaren niet kunnen bevestigen, is het fragment uit de podcast gehaald", gaat het statement verder. “Het verhaal over antisemitisme binnen een deel van de harde kern van Feyenoord staat ook zonder deze beelden”, aldus BOOS, dat verder dus geen excuses aanbiedt voor de gedeelde foutieve informatie.

De beschuldigingen van Hofman zijn nog altijd te zien, aangezien het X-account BozeKameraden een schermopname heeft gemaakt van de desbetreffende uitzending van Radio BOOS.