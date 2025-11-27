Tim Hofman stelt in de podcast Radio BOOS dat supporters van Feyenoord een Hitlergroet brachten tijdens de Europa League-wedstrijd tegen VfB Stuttgart van 6 november. Daar lijkt echter geen sprake van.

Hofman staat in de podcast stil bij discriminerende en antisemitische uitingen van voetbalfans. Zo benoemt hij een sticker die in Stuttgart werd opgeplakt met de tekst: ‘Ein volk, ein reich, ein Feyenoord’. “Dat is een directe verwijzing naar de nazislogan”, geeft hij aan. “Als je die slogan adopteert, dan zeg je daar wel wat mee.”

Artikel gaat verder onder video

Het valt eindredacteur Marije de Roode op dat er op Instagram veel reacties te lezen zijn van Feyenoord-supporters die de boodschap steunen, waarna Hofman aangeeft dat er ook fans waren die er afstand van nemen.

Hofman, die een ‘controlekamer’ in het leven riep om nepnieuws te bestrijden en bij de podcastaankondiging steevast aangeeft ‘de onderbuik in te ruilen voor de feiten’, benoemt daarna vermeende Hitlergroeten van Feyenoord-fans

In het programma worden beelden getoond van Feyenoord-fans die het welbekende lied ‘Overal waar jij gaat’ zingen. “Ze deden gewoon nazigroeten. Je ziet hier Feyenoord-fans nazigroeten doen. Die staan daar ‘heilend’ de club toe te zingen.” De Roode gaat daarin mee en zegt: “Ja, het is pijnlijk. Dit komt ook voort uit de haat richting Ajax, maar wordt nu veel breder getrokken.”

Een van de kijkers reageert: “Dit is een call and response-lied, dat heel vaak gezongen wordt in De Kuip. Voor zover ik weet is de bedoeling hiervan om naar elkaar te wijzen wie meedoet met dit lied.” Een ander schrijft: “Hitlergroeten? Ik ben PSV’er, maar dat doen de Feyenoorders natuurlijk niet. Hoe slecht kan je ze daar neerzetten? Echt bizar slechte journalistiek.”

Statement van Feyenoord

Feyenoord bracht een dag na de wedstrijd een statement naar buiten, waarin de club schreef: "Feyenoord betreurt het dat, ondanks maximale inzet van onder andere de eigen veiligheidsorganisatie, er rond de wedstrijd in en tegen Stuttgart van donderdagavond sprake is geweest van ongeregeldheden. Een duidelijk overzicht van wat er waar mis is gegaan, heeft de club nog niet."

"Duidelijk lijkt echter al wel dat er tussen de duizenden meegereisde voorbeeldige supporters helaas ook enkele plukjes mensen zaten die met andere bedoelingen naar Stuttgart waren gekomen dan om een mooie voetbaldag te beleven. Ook de teleurstelling van een nederlaag kan natuurlijk nooit aanleiding zijn om over te gaan tot vernielingen. Dergelijk gedrag helpt de club op geen enkele wijze. Feyenoord neemt daar dan ook volledig afstand van en dankt de duizenden meegereisde welwillende supporters voor de andermaal massale steun voor het elftal", aldus Feyenoord.

Hofman slaat aan op het woord 'ongeregeldheden' in het statement. "Dan hebben we het hier dus over nazigroetende, neofascistische hooligans."

Wat gebeurde er in Stuttgart?

Zestien supporters van Feyenoord werden gearresteerd door de Duitse politie. De ongeregeldheden begonnen toen een groep fans door een hek brak dat hen moest scheiden van de supporters van Stuttgart. Ook werden er vernielingen aangericht in bussen en werd er veel vuurwerk afgestoken op weg naar het stadion. De politie reageerde met een waterkanon om de situatie onder controle te krijgen.