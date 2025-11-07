Live voetbal 2

Feyenoord neemt in statement afstand van misdragende supporters in Stuttgart

7 november 2025, 14:16

Feyenoord heeft op de clubwebsite gereageerd op de ongeregeldheden die plaatsvonden rondom de wedstrijd tegen VfB Stuttgart (2-0 nederlaag) in de Europa League. Zestien supporters van de Rotterdamse club werden daarbij gearresteerd door de Duitse politie.

De ongeregeldheden begonnen toen een groep fans door een hek brak dat hen moest scheiden van de supporters van de Stuttgart. Ook werden er vernielingen aangericht in bussen en werd er veel vuurwerk afgestoken op weg naar het stadion. De politie reageerde met een waterkanon om de situatie onder controle te krijgen.

Feyenoord laat in een verklaring weten dat het nog geen volledig overzicht heeft van de gebeurtenissen. "Duidelijk lijkt echter al wel dat er tussen de duizenden meegereisde voorbeeldige supporters helaas ook enkele plukjes mensen zaten die met andere bedoelingen naar Stuttgart waren gekomen dan om een mooie voetbaldag te beleven", klinkt het.

Feyenoord neemt afstand van wangedrag

De Rotterdamse club benadrukt dat zelfs de teleurstelling van een nederlaag nooit een excuus mag zijn voor vernielingen. "Dergelijk gedrag helpt de club op geen enkele wijze. Feyenoord neemt daar volledig afstand van", zo maakt de koploper van de Eredivisie duidelijk. De Rotterdammers besluiten het statement door de duizenden supporters die zich wel goed hebben gedragen te bedanken voor hun steun.

21
53 Reacties
1 Dag lid
61 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach de mannen hebben zich keurig gedragen, niks mis mee hier en daar een bus kapot is verder geen probleem. Keurig mannen!

Arena
1.329 Reacties
88 Dagen lid
3.010 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien een leuk feestje organiseren?

21
53 Reacties
1 Dag lid
61 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena graag, ben jij dan de scheidsrechter?

JMP
57 Reacties
823 Dagen lid
354 Likes
JMP
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maar bij de volgende uitwedstrijd loopt dezelfde groep raddraaiers doodleuk weer in de betreffende Europese stad, zo veel afstand neemt Feyenoord hiervan. Schei nou toch gauw uit!

Stuttgart - Feyenoord

VfB Stuttgart
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

Complete Stand

