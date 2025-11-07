Feyenoord heeft op de clubwebsite gereageerd op de ongeregeldheden die plaatsvonden rondom de wedstrijd tegen VfB Stuttgart (2-0 nederlaag) in de Europa League. Zestien supporters van de Rotterdamse club werden daarbij gearresteerd door de Duitse politie.

De ongeregeldheden begonnen toen een groep fans door een hek brak dat hen moest scheiden van de supporters van de Stuttgart. Ook werden er vernielingen aangericht in bussen en werd er veel vuurwerk afgestoken op weg naar het stadion. De politie reageerde met een waterkanon om de situatie onder controle te krijgen.

Feyenoord laat in een verklaring weten dat het nog geen volledig overzicht heeft van de gebeurtenissen. "Duidelijk lijkt echter al wel dat er tussen de duizenden meegereisde voorbeeldige supporters helaas ook enkele plukjes mensen zaten die met andere bedoelingen naar Stuttgart waren gekomen dan om een mooie voetbaldag te beleven", klinkt het.

Feyenoord neemt afstand van wangedrag

De Rotterdamse club benadrukt dat zelfs de teleurstelling van een nederlaag nooit een excuus mag zijn voor vernielingen. "Dergelijk gedrag helpt de club op geen enkele wijze. Feyenoord neemt daar volledig afstand van", zo maakt de koploper van de Eredivisie duidelijk. De Rotterdammers besluiten het statement door de duizenden supporters die zich wel goed hebben gedragen te bedanken voor hun steun.