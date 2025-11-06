VfB Stuttgart is goed weggekomen in de wedstrijd tegen Feyenoord. Maximilian Mittelstadt had een rode kaart kunnen krijgen toen hij Anis Hadj Moussa de weg naar het doel ontzegde, maar scheidsrechter Horatiu Fesnic vond geel voldoende.

“Ophef vlak voor rust: Stuttgart wordt verrast door een uittrap van Wellenreuther. Plotseling loopt Hadj Moussa vrij op Nübel af. Vlak voor het strafschopgebied haalt Mittelstädt hem als laatste man onderuit – en krijgt tóch alleen geel! Dat had ook rood kunnen zijn. Veel geluk voor de ploeg uit Stuttgart!”, moest BILD erkennen in het liveblog.

Kicker sprak ook van ‘slechts geel’. “Stuttgart staat bij de verre trap van Wellenreuther te open, waardoor Hadj Moussa ineens vrij door kan. Vlak voor de zestien wordt hij door Mittelstädt onderuitgehaald, die ondanks dat hij de laatste man lijkt te zijn slechts geel krijgt. Waarschijnlijk omdat Jeltsch nog had kunnen ingrijpen. Een lastige beslissing.”

De Stuttgarter Zeitung heeft begrip voor het besluit van Fesnic. “De verdediging van Stuttgart schakelt mogelijk te vroeg af, en bij een simpele diepe pass is Hadj Moussa opeens vrij door. Mittelstädt haalt hem onderuit en krijgt geel, waar hij als mogelijk laatste man eigenlijk niet over mag klagen.”

De Frankfurter Allgemeine Zeitung zag Feyenoord een goed eerste uur spelen. “Stuttgart had het moeilijk. Feyenoord was actiever en kreeg de betere kansen”, stelt men. RTL-analist Lothar Matthäus zei dan ook in de rust: “Stuttgart laat zijn kwaliteiten niet zien. Ze hebben totaal geen zelfvertrouwen.”

De krant zag dat Stuttgart in het laatste halfuur ‘meer strijdlust’ toonde. “De wedstrijd werd daarna feller en harder. In de slotfase werden de inspanningen van de Duitsers uiteindelijk beloond.”