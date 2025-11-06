Live voetbal

Duitse media geven toe: Stuttgart had rode kaart kunnen krijgen tegen Feyenoord

Anis Hadj Moussa en Maximilian Mittelstadt
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
6 november 2025, 07:52

VfB Stuttgart is goed weggekomen in de wedstrijd tegen Feyenoord. Maximilian Mittelstadt had een rode kaart kunnen krijgen toen hij Anis Hadj Moussa de weg naar het doel ontzegde, maar scheidsrechter Horatiu Fesnic vond geel voldoende.

“Ophef vlak voor rust: Stuttgart wordt verrast door een uittrap van Wellenreuther. Plotseling loopt Hadj Moussa vrij op Nübel af. Vlak voor het strafschopgebied haalt Mittelstädt hem als laatste man onderuit – en krijgt tóch alleen geel! Dat had ook rood kunnen zijn. Veel geluk voor de ploeg uit Stuttgart!”, moest BILD erkennen in het liveblog.

Artikel gaat verder onder video

Kicker sprak ook van ‘slechts geel’. “Stuttgart staat bij de verre trap van Wellenreuther te open, waardoor Hadj Moussa ineens vrij door kan. Vlak voor de zestien wordt hij door Mittelstädt onderuitgehaald, die ondanks dat hij de laatste man lijkt te zijn slechts geel krijgt. Waarschijnlijk omdat Jeltsch nog had kunnen ingrijpen. Een lastige beslissing.”

De Stuttgarter Zeitung heeft begrip voor het besluit van Fesnic. “De verdediging van Stuttgart schakelt mogelijk te vroeg af, en bij een simpele diepe pass is Hadj Moussa opeens vrij door. Mittelstädt haalt hem onderuit en krijgt geel, waar hij als mogelijk laatste man eigenlijk niet over mag klagen.”

De Frankfurter Allgemeine Zeitung zag Feyenoord een goed eerste uur spelen. “Stuttgart had het moeilijk. Feyenoord was actiever en kreeg de betere kansen”, stelt men. RTL-analist Lothar Matthäus zei dan ook in de rust: “Stuttgart laat zijn kwaliteiten niet zien. Ze hebben totaal geen zelfvertrouwen.”

De krant zag dat Stuttgart in het laatste halfuur ‘meer strijdlust’ toonde. “De wedstrijd werd daarna feller en harder. In de slotfase werden de inspanningen van de Duitsers uiteindelijk beloond.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Had Maximilian Mittelstadt een rode kaart verdiend?

Laden...
1 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie

Youri Mulder vindt dat Robin van Persie vaker had moeten wisselen tegen Stuttgart

  • Gisteren, 23:52
  • Gisteren, 23:52
Horatiu Fesnic en Anis Hadj Moussa

Ongewoon veel overtredingen bij Stuttgart - Feyenoord: sinds 2018 niet meer voorgekomen in Europa

  • Gisteren, 23:28
  • Gisteren, 23:28
Anis Hadj-Moussa

Anis Hadj-Moussa blijkt gewoon Engels te kunnen spreken

  • Gisteren, 23:17
  • Gisteren, 23:17
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stuttgart - Feyenoord

VfB Stuttgart
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Maximilian Mittelstädt

Maximilian Mittelstädt
VfB Stuttgart
Team: Stuttgart
Leeftijd: 28 jaar (18 mrt. 1997)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Stuttgart
8
1
2024/2025
Stuttgart
31
1
2023/2024
Stuttgart
31
2
2022/2023
Hertha BSC
17
0

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Braga
3
5
9
5
Lyon
3
5
9
6
Plzeň
3
4
7
7
Ferencváros
3
2
7
8
Dinamo Zagreb
4
1
7
9
Porto
4
0
7
10
Brann
3
3
6
11
Aston Villa
3
2
6
12
Panathinaikos
4
1
6
13
Basel
4
1
6
14
Young Boys
3
0
6
15
Lille
4
0
6
16
Fenerbahçe
3
0
6
17
Go Ahead
4
-1
6
18
Betis
3
2
5
19
Nottm Forest
4
1
5
20
Bologna
3
0
4
21
Genk
3
0
4
22
PAOK
3
-1
4
23
Crvena zvezda
4
-2
4
24
Sturm
4
-2
4
25
Celtic
4
-3
4
26
Roma
3
-1
3
27
Feyenoord
3
-1
3
28
Ludogorets
3
-2
3
29
Salzburg
4
-2
3
30
Stuttgart
3
-2
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
3
-5
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel