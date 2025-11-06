Feyenoord-icoon Willem van Hanegem beweerde op 29 september dat Anis Hadj-Moussa geen Engels spreekt. Dat blijkt onwaar, getuige het interview dat de Algerijnse rechtsbuiten van Feyenoord donderdagavond gaf meteen na het Europa League-duel met VfB Stuttgart (2-0 nederlaag).

Hadj-Moussa droeg door de afwezigheid van Sem Steijn donderdag tegen Stuttgart de aanvoerdersband bij Feyenoord. De aanvaller was eerder dit seizoen ook al aanvoerder en dat leidde toen tot verbijstering bij Van Hanegem.

Van Hanegem schreef op 29 september, daags na de competitiewedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen (0-1 overwinning), het volgende in zijn column voor het Algemeen Dagblad: “Zondag had Anis Hadj-Moussa die band om, maar die kan niet voor camera’s verschijnen want hij spreekt geen Nederlands en ook geen Engels. Ook apart toch.”

De bewering dat Hadj-Moussa geen Engels spreekt, blijkt echter onwaar. De Algerijn verscheen na de wedstrijd tegen Stuttgart, slechts vijfenhalf week na de column van Van Hanegem, voor de camera van Ziggo Sport en deed daar keurig in het Engels zijn verhaal tegenover verslaggeefster Hélène Hendriks.

Hadj-Moussa vertelde onder meer wat Robin van Persie zijn manschappen vertelde in de rust: “Hij zei dat we hetzelfde moesten doen als in de eerste helft. Maar we verloren wat energie. Dat kan gebeuren als je tegen een goed team speelt.”

Feyenoord en Stuttgart hielden elkaar halverwege nog in evenwicht, maar de Duitsers sloegen in de slotfase van de wedstrijd alsnog tweemaal toe, via Bilal El Khannouss en Deniz Undav. Daardoor blijft Feyenoord na vier duels steken op drie punten in de competitiefase van de Europa League.