In Vandaag Inside wordt donderdagavond gereageerd op het ontslag van John Heitinga bij Ajax. René van der Gijp en Johan Derksen concluderen unaniem dat de oud-verdediger ongeschikt is als hoofdtrainer van Ajax, maar vinden ook dat niet alle schuld bij hem neergelegd kan worden.

Heitinga stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer bij Ajax. De vierde nederlaag in vier Champions League-duels, woensdagavond tegen Galatasaray (0-3), werd hem fataal, nadat ook de resultaten in de Eredivisie al teleurstellend waren geweest, met twintig behaalde punten in elf wedstrijden.

Van der Gijp had naar eigen zeggen al zien aankomen dat Heitinga het niet zou redden bij Ajax: “We schrokken aan het begin al van hem, hè. Van zijn uitlatingen en zijn interviewtjes: daar waren we wel van geschrokken. Dus ik denk dat hij gewoon een matige trainer is met een matig elftal. Dan krijg je wat je nu hebt.”

Derksen reageert: “Het is een beetje lullig dat die Johnny Heitinga overal de schuld van krijgt. Natuurlijk is hij ongeschikt, maar hij heeft ook geen geweldig spelersmateriaal, hè.”

Van der Gijp: “Zeker niet. Maar het is nou ook weer niet zo slecht om tegen NAC, Volendam, Heerenveen…” Hij wordt onderbroken door Derksen: “Als je middelmatige spelers voor veel geld haalt, en dat is er gebeurd, dan kun je toch beter jonge spelers uit Jong Ajax gewoon een jaar een kans geven om ervaring op te doen en om daarmee te gaan bouwen?”

“Valentijn Driessen schreef dat Heitinga twee dingen moest bereiken: tweede worden en Ajax-voetbal spelen. Dat had hij beter niet kunnen doen, want het ging allebei niet lukken. Ajax-voetbal spelen met dit elftal gaan niet lukken. En tweede worden met dit elftal ook niet”, vervolgt Van der Gijp.

Van der Gijp constateert dat Ajax op dit moment ver verwijderd is van het niveau van de concurrentie: “Zie je Feyenoord spelen net (in de Europa League tegen VfB Stuttgart, red.)?”

“Ja, die spelen goed!”, antwoordt presentator Wilfred Genee. Van der Gijp: “Dat wou ik net zeggen.”