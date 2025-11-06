Live voetbal 19

Ajax neemt per direct afscheid van John Heitinga

Ajax-trainer John Heitinga
6 november 2025, 16:18

Ajax heeft trainer John Heitinga per direct op non-actief gesteld. Dat maakt de Amsterdamse club bekend via de officiële kanalen. Hetzelfde geldt voor assistent-trainer Marcel Keizer. Ajax gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar tot die tijd neemt Fred Grim de honneurs waar.

Heitinga stond al geruime tijd flink onder druk bij Ajax. De Amsterdammers presteren dit seizoen op alle vlakken ronduit wisselvallig. In de Champions League leed Ajax al vier kansloze nederlagen en staat het onderaan in de competitiefase. Ook in de Eredivisie wil het maar niet vlotten voor de recordkampioen. Ajax hoopte de knappe 2-3 overwinning bij FC Twente een goed vervolg te geven afgelopen weekend tegen sc Heerenveen, maar kwam niet verder teleurstellende 1-1. Het was voor Ajax alweer het vijfde gelijke spel in elf competitiewedstrijden.

De nederlaag van woensdagavond in de Champions League tegen Galatasaray (0-3) heeft Heitinga dan uiteindelijk zijn kop gekost. "Het is een pijnlijke beslissing", aldus technisch directeur Alex Kroes. "Maar als je kijkt hoe de afgelopen maanden zijn gegaan, dan moeten we concluderen dat we het ons vooraf heel anders hadden voorgesteld. We zien te weinig ontwikkeling en we hebben onnodig punten verspeeld."

"We weten dat het tijd kan kosten als een nieuwe trainer met een selectie gaat werken waarin ook veranderingen zijn doorgevoerd", gaat de technisch directeur verder. "Die tijd hebben we John ook gegeven, maar wij denken dat het voor de club het beste is om iemand anders voor de groep te zetten. We willen graag gezamenlijk snel een nieuwe hoofdtrainer presenteren. We bedanken John en Marcel voor hun inspanningen en we wensen Fred succes, te beginnen zondag bij de uitwedstrijd in Utrecht", besluit Kroes.

Kramer
Kramer
Ook Kroes neemt afscheid, sowieso eind van het seizoen en als er een vervanger eerder komt dan vertrekt i eerder.

De kikker
Ik neem aan dat er al gesprekken lopen met de vervanging?

jerommeke1973
@De kikker ja met ten hag

Hops
Kan de descheids beginnen als hoofd trainer worden hij weet alles dat hebben ze nodig bij ajax zo wijsneus

Arena
Wat een treurig mannetje ben je toch. Zelfs als hij zélf nog niet eens wat geschreven heeft moet je het over hem hebben. Klein kind.

Hops
@Arena oei oei hij vraagt er zelf om hij heeft grote haat over feyenoord dan krijg het ook terug

Martine
@Arena die komt vanzelf uit zijn hokje, wacht maar af. Maar je schijnt hier bijna niets over hem te mogen zeggen van Dominic want de delete vinger staat dan klaar en ook van jou niet. 🤡🤡🤡🤡

21
Precies Hops, ik dacht hetzelfde.

Arena
@Martine: Zoals Fortuijn ook al zei: ach mens ga toch koken.

Kramer
@Martine ook van jou niet heb ik wel gemerkt.

Martine
@Arena en jij bent heel vrouw- onvriendelijk en dat wordt hier gewoon toegelaten. Vraagje : komt dat door afkomst of opvoeding ?

Arena
Nee @Martine: dat komt omdat ik een welbewuste keuze maak tussen welke figuren ik niet moet. Zoals jou bijvoorbeeld. En of je nou een vrouw of een man bent doet helemaal niet terzake.

Zadkine
@Arena welbewust kom op. Gewoon alles en iedereen die niet jouw mening erkent. Nooit bedacht dat jouw insteek de doodsteek van je geliefde ajax is.

Vriendje Stokvis
Ja precies. Het zou een gemiste kans zijn en anders Kroes opvolgen. Hij weet alles.

Vriendje Stokvis
Wat een trieste reactie van een triest figuur.

descheids
@stokvas, zegt de opper minion lol

WimHoebergen06
weer 2 trainers die klaar zijn met hun carriere als eind verantwoordelijke ,met dank aan de f side die waaren er mee klaar, onze dank daarvoor

1.366 Likes
Hèhè, dat duurde veel te lang.

jerommeke1973
Jammer, het ging net zo goed met ajax 🤣🤣😃😃😃

Arena
Goed zo. Eindelijk, zou ik willen zeggen. Kroes mag er ook wel uit nu en dat zal ook wel gaan gebeuren. Nu aub op zoek naar een trainer die de boel aan de praat krijgt. Dit is de beste beslissing bij Ajax sinds maanden.

Savarunl
Nou kom er maar in Ten Hag en Overmars. Kan het herbouwen eindelijk echt beginnen.

ERIMIR
Gisterenavond na afloop van de wedstrijd had ik al gezegd dat Heitinga zijn ontslag zou krijgen. Het heeft al met al veel te lang geduurd. Inmiddels heeft Kroes zijn functie ter beschikking gesteld, ook dat is een goede zaak.

Quarlon
Ajacieden zullen hier blij mee zijn maar het echte probleem is natuurlijk de kwaliteit en samenstelling van de selectie. Wat dat betreft mag Kroes (had hij niet die belofte gedaan?) ook direct vertrekken. Er gebeurt iets maar verwacht niet dat het nu opeens beter gaat met Ajax onder Grim. Ik moet nog zien wie durft in te stappen.

Arena
Geen enkele Ajacied verwacht dat het nu opeens beter gaat. Ik snap niet hoe je daar bij komt eigenlijk. Dit is niet meer dan een eerste stap. Heitinga moest weg en gaat nu ook weg. Grim doet niet terzake. Een nieuwe trainer vinden die de kwaliteiten heeft, dát doet terzake.

Quarlon
@Arena je geeft zelfs al aan dat hij wegmoest. En natuurlijk omdat de resultaten niet in orde zijn. Wat ik bedoel dat er veel focus op Heitinga ligt en niet op de kwaliteit van de selectie. Een nieuwe trainer vinden met kwaliteiten maakt niet dat de selectie opeens beter wordt, daar zit wat mij betreft het echte euvel. En natuurlijk in de tunnelvisie van Kroes om tenkoste van alles een speler als Moro te halen

Kramer
@Quarlon uit deze selectie is toch echt wel veel meer te halen dan wat Johnny doet. Dat je geen kampioen wordt is duidelijk, maar je hoort gewoon op 2 of 3 punten van PSV en Feyenoord te staan en niet 8 met de afgelopen wedstrijden. In de CL had je ook met deze selectie niet zo af hoeven gaan, 12 goals tegen in 3 wedstrijden. Een ervaren trainer die het ook kan overbrengen op de jongens kan echt wel meer eruit halen.

Arena
Eens @Kramer.

Quarlon
@Kramer ok de tijd zal het leren. Ik denk echt wel dat Heitinga geen held is maar tegelijkertijd dat jouw mening optimistisch is

Kramer
@Quarlon tijd zal het inderdaad leren. We wachten af met wat voor trainer er voor de groep komt.

21
Ajax staat in brand. De hoofdtrainer moet er per direct uit. Alex Kroes heeft gefaald en moet solidair zijn met Heitinga. Dit gaat nog een hoop ellende opleveren. Blinde paniek met zijn allen de schuld geven aan de hoofdtrainer helpt niet. Het is de schuld van de selectie, die rendeert niet. Het gaat nog een lang seizoen worden om in de subtop 2 te blijven (plek 5/6).

Mike
@21 ik zou juist het tegendeel beweren. Blinde paniek zou na één wedstrijd de trainer ontslaan. Nu duurde het eigenlijk veel te lang. En het is inderdaad de schuld van de gehele technische staf, niet alleen Heitinga.

Foeks
Grim tijdelijk hoofdtrainer. Bij Emmen ontslagen en nu hoofdtrainer bij Ajax dat kan toch ook niet

Quarlon
@Foeks tuurlijk wel de feiten spreken voor zich

Kramer
@Foeks 1 wedstrijd, kan ook geen kwaad meer.

Arena
Gezwets in de ruimt @21. Kroes moet helemaal niks. Hij heeft zelf aangegeven dat hij zijn positie vakant zou stellen als Heitinga weg moet. Dat heeft niks met moeten te maken. Het is een keuze van hem omdat hij daarin verantwoordelijkheid neemt. Maar goed, we hebben wel in de gaten dat jij graag wat olie op het vuur gooit.

Arena
Misschien moet je eens leren lezen @Foeks. Grim neemt het zolang waar. Er IS namelijk niemand anders momenteel. Grim wordt heus niet DE hoofdtrainer van Ajax. Zelfs een kind van 5 snapt dat nog.

Allback
De enige juiste beslissing, echter veel en veels te laat. Het Champions League avontuur is al voorbij en de 2e plek is niet meer haalbaar. De beslissing had vele wedstrijden terug al genomen moeten worden. Er was geen enkel argument waarom Heitinga het deze keer wel zou kunnen na zijn eerste slechte periode. Hij had nooit opnieuw hoofdtrainer van Ajax mogen worden.

ERIMIR
@Allback

klopt helemaal.

FC Onkruid
Als het kalf....

descheids
je verwacht het niet. Nu de juiste keuzes maken voor de opvolgers.

Arena
Je moet toch wat sneller gaan reageren @descheids. Blijkbaar kunnen sommige Feyenoordertjes er niet tegen als je niet op tijd bent hahahaha!

descheids
@arena, waar de mond van vol is loopt het hart van over ;)

dilima1966
He he het zou een keer tijd zijn ajax zou ook van Peereboom en kroes afscheid moeten nemen 🙏🙏🙏

FCJel
Nou, verlosser Heitinga is eruit. Verlosser Kroes is het pispaaltje. Wie wordt de volgende die aan dit avontuur gaat beginnen?

Zadkine
10 trainers in 8 jaar. Of is dit nou de 11de?

Kramer
@Zadkine tellen leer je in groep 1 al hoor. 8 jaar geleden was Peter Bosz. Als je Interim trainers meetelt zijn het er dan 8, maar interim zegt het al en die zou je niet mee moeten tellen en kom je op 5. In datzelfde tijdsbestek: PSV 5 trainers, Feyenoord 6, interim niet meegeteld. Dus als je op de tour van Stokvis wilt, doe het dan goed.

ERIMIR
Die feyenoorders zitten hier alleen maar om Ajax af te zeiken, maar als hun club verliest geven ze zich niet thuis. Voor mij zijn het online successupporters die zelf nooit gevoetbald hebben en/of nog nooit een voetbalstadion van binnen hebben gezien.

ERIMIR
@Mike, ik bedoel de goedwillende feyenoorders zoals jij niet. Het zijn er maar een paar ook van andere clubs die de boel op fcupdate verpesten.

Mike
@ERIMIR grap dat ik mijn reactie niet meer kan zien.

Mike
Heitinga heeft niet gepresteerd maar de schuld ligt natuurlijk ook aan de samenstelling van de selectie. Nu hopen voor Ajax en hun fans dat de weg omhoog wordt ingeslagen.

Veluwe
Verwachten we dan nu met deze selectie snel resultaat, of geloven jullie ook niet in het sprookje van Grim

