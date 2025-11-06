Ajax neemt per direct afscheid van John Heitinga

Ajax heeft trainer John Heitinga per direct op non-actief gesteld. Dat maakt de Amsterdamse club bekend via de officiële kanalen. Hetzelfde geldt voor assistent-trainer Marcel Keizer. Ajax gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar tot die tijd neemt Fred Grim de honneurs waar.

Heitinga stond al geruime tijd flink onder druk bij Ajax. De Amsterdammers presteren dit seizoen op alle vlakken ronduit wisselvallig. In de Champions League leed Ajax al vier kansloze nederlagen en staat het onderaan in de competitiefase. Ook in de Eredivisie wil het maar niet vlotten voor de recordkampioen. Ajax hoopte de knappe 2-3 overwinning bij FC Twente een goed vervolg te geven afgelopen weekend tegen sc Heerenveen, maar kwam niet verder teleurstellende 1-1. Het was voor Ajax alweer het vijfde gelijke spel in elf competitiewedstrijden.

De nederlaag van woensdagavond in de Champions League tegen Galatasaray (0-3) heeft Heitinga dan uiteindelijk zijn kop gekost. "Het is een pijnlijke beslissing", aldus technisch directeur Alex Kroes. "Maar als je kijkt hoe de afgelopen maanden zijn gegaan, dan moeten we concluderen dat we het ons vooraf heel anders hadden voorgesteld. We zien te weinig ontwikkeling en we hebben onnodig punten verspeeld."

"We weten dat het tijd kan kosten als een nieuwe trainer met een selectie gaat werken waarin ook veranderingen zijn doorgevoerd", gaat de technisch directeur verder. "Die tijd hebben we John ook gegeven, maar wij denken dat het voor de club het beste is om iemand anders voor de groep te zetten. We willen graag gezamenlijk snel een nieuwe hoofdtrainer presenteren. We bedanken John en Marcel voor hun inspanningen en we wensen Fred succes, te beginnen zondag bij de uitwedstrijd in Utrecht", besluit Kroes.