Live voetbal 1

ESPN: Terugkeer Ten Hag naar Ajax ver weg

Erik ten Hag met op de achtergrond het Ajax-logo en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
6 november 2025, 13:01

Erik ten Hag lijkt niet terug te willen keren bij Ajax, zo melden bronnen rondom de clubloze trainer aan ESPN. Alex Kroes sprak afgelopen week met de coach die de Amsterdammers in het verleden zo veel succes bracht, maar op een nieuw dienstverband bij Ajax lijkt dat niet te wijzen.

John Heitinga ligt door de nieuwe domper in de Champions League, een 0-3 nederlaag tegen Galatasaray, meer onder vuur dan ooit. Door het verlies tegen de Turken bungelen de Amsterdammers onderaan de ranglijst van de competitiefase, terwijl de achterstand in de competitie op koplopers Feyenoord en PSV na elf duels al acht punten bedraagt. De AFCA Supportersclub sprak woensdagavond uit het vertrouwen in de trainer te zijn verloren.

Artikel gaat verder onder video

Donderdagochtend meldde het Algemeen Dagblad dat Kroes eerder deze week in zijn woning ‘uitgebreid’ heeft gesproken met Ten Hag. De Telegraaf voegde daar later aan toe dat ook diens zaakwaarnemer, Kees Vos van SEG, daarbij aanwezig was. Bronnen rondom de trainer melden aan ESPN dat het daar vooral ging over de interesse van Wolverhampton Wanderers, waar Ten Hag in beeld is om Vítor Pereira op te volgen. Een stap naar de Engelse hekkensluiter lijkt er niet van te gaan komen, aangezien de oefenmeester na zijn razendsnelle vertrek bij Bayer Leverkusen ‘uiterst zorgvuldig’ is in het uitzoeken van zijn nieuwe club.

Diezelfde bronnen weten ook dat dit de reden is dat een rentree bij Ajax ‘ver weg lijkt’. Waar Ten Hag na zijn ontslag bij Manchester United bewust koos nergens tussentijds in te stappen, staat hij daar nu wel voor open. “Maar dan moet het hele plaatje bij zijn volgende club kloppen”, klinkt het. Daar lijkt Ajax absoluut niet aan te voldoen. Vergeleken met de periode dat Ten Hag trainer was in Amsterdam is de selectie beduidend zwakker, is er financieel minder mogelijk en is er daarnaast ook sprake van bestuurlijke onrust. “Het zijn factoren die de kans op een terugkeer van Ten Hag logischerwijs niet vergroten.” Toch durft ESPN niet uit te sluiten dat Kroes binnenkort alsnog concrete gesprekken gaat voeren met Ten Hag over het hoofdtrainerschap.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

  • Gisteren, 23:49
  • Gisteren, 23:49
Davy Klaassen Ajax Galatasaray

Klaassen maakt verwijtend 'statement' richting de technische staf van Ajax

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Bruggink over Ajax:

AFCA Supportersclub zegt vertrouwen in John Heitinga op: 'Dit is niet langer houdbaar'

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
7 2 reacties
Reageren
2 reacties
Neesje
1.593 Reacties
1.136 Dagen lid
8.710 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met deze selectie bakt Ten Hag er ook niks van !!! Tis net of ten Hag de opvolger van Aadje afkoopsom is .

21
8 Reacties
0 Dagen lid
12 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ten Hag snapt zelf ook wel dat nu instappen bij Ajax is einde carrière.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Neesje
1.593 Reacties
1.136 Dagen lid
8.710 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met deze selectie bakt Ten Hag er ook niks van !!! Tis net of ten Hag de opvolger van Aadje afkoopsom is .

21
8 Reacties
0 Dagen lid
12 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ten Hag snapt zelf ook wel dat nu instappen bij Ajax is einde carrière.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel