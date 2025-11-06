Erik ten Hag lijkt niet terug te willen keren bij Ajax, zo melden bronnen rondom de clubloze trainer aan ESPN. Alex Kroes sprak afgelopen week met de coach die de Amsterdammers in het verleden zo veel succes bracht, maar op een nieuw dienstverband bij Ajax lijkt dat niet te wijzen.

John Heitinga ligt door de nieuwe domper in de Champions League, een 0-3 nederlaag tegen Galatasaray, meer onder vuur dan ooit. Door het verlies tegen de Turken bungelen de Amsterdammers onderaan de ranglijst van de competitiefase, terwijl de achterstand in de competitie op koplopers Feyenoord en PSV na elf duels al acht punten bedraagt. De AFCA Supportersclub sprak woensdagavond uit het vertrouwen in de trainer te zijn verloren.

Donderdagochtend meldde het Algemeen Dagblad dat Kroes eerder deze week in zijn woning ‘uitgebreid’ heeft gesproken met Ten Hag. De Telegraaf voegde daar later aan toe dat ook diens zaakwaarnemer, Kees Vos van SEG, daarbij aanwezig was. Bronnen rondom de trainer melden aan ESPN dat het daar vooral ging over de interesse van Wolverhampton Wanderers, waar Ten Hag in beeld is om Vítor Pereira op te volgen. Een stap naar de Engelse hekkensluiter lijkt er niet van te gaan komen, aangezien de oefenmeester na zijn razendsnelle vertrek bij Bayer Leverkusen ‘uiterst zorgvuldig’ is in het uitzoeken van zijn nieuwe club.

Diezelfde bronnen weten ook dat dit de reden is dat een rentree bij Ajax ‘ver weg lijkt’. Waar Ten Hag na zijn ontslag bij Manchester United bewust koos nergens tussentijds in te stappen, staat hij daar nu wel voor open. “Maar dan moet het hele plaatje bij zijn volgende club kloppen”, klinkt het. Daar lijkt Ajax absoluut niet aan te voldoen. Vergeleken met de periode dat Ten Hag trainer was in Amsterdam is de selectie beduidend zwakker, is er financieel minder mogelijk en is er daarnaast ook sprake van bestuurlijke onrust. “Het zijn factoren die de kans op een terugkeer van Ten Hag logischerwijs niet vergroten.” Toch durft ESPN niet uit te sluiten dat Kroes binnenkort alsnog concrete gesprekken gaat voeren met Ten Hag over het hoofdtrainerschap.