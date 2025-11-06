Live voetbal

Baas beklaagt zich bij scheidsrechter na ‘ongelukkige’ strafschop: ‘Hij zei niks, maar liep gewoon weg’

Youri Baas van Ajax
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
6 november 2025, 10:39

Youri Baas speelde woensdag een rol bij de 0-2 van Galatasaray tegen Ajax, waarbij de verdediger de bal op de arm kreeg en de scheidsrechter na ingrijpen van de VAR een strafschop gaf. Baas meldde zich direct bij de scheidsrechter, die met een zeer opmerkelijke reactie kwam.

Ajax beleefde woensdag de volgende horroravond in de Champions League, toen Galatasaray met 0-3 te sterk was in de Johan Cruijff ArenA na een hattrick van Victor Osimhen. De Nigeriaan kopte na een uur spelen raak op aangeven van Leroy Sané om in het restant van de wedstrijd ook nog twee strafschoppen te benutten. Na afloop van het duel werd Baas bij Ziggo Sport gevraagd naar het eerste penaltymoment.

Artikel gaat verder onder video

Na het zien van de beelden concludeert de verdediger dat het ‘erg ongelukkig’ was. “Wat ik zie, is wat ik ook tegen de scheidsrechter zei: dat de bal via m’n been tegen m’n arm kwam”, zo legt hij uit. “Voor m’n gevoel was m’n arm helemaal niet zo ver van m’n lichaam vandaan. Dat hij dan ook nog via m’n been gaat… Ik kan moeilijk mijn arm eraf hakken.”

Dat gevoel had Baas op het veld ook al, dus besloot hij met de scheidsrechter in gesprek te gaan en die boodschap over te brengen. “Maar daar had hij geen oren naar”, zegt de linkspoot. Hoe reageerde scheidsrechter Benoît Bastien op de opmerking van de verdediger? “Hij zei niks. Hij liep gewoon weg”, laat Baas weten.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

  • Gisteren, 23:49
  • Gisteren, 23:49
Davy Klaassen Ajax Galatasaray

Klaassen maakt verwijtend 'statement' richting de technische staf van Ajax

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Bruggink over Ajax:

AFCA Supportersclub zegt vertrouwen in John Heitinga op: 'Dit is niet langer houdbaar'

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Vrij Dag
141 Reacties
536 Dagen lid
218 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Waardeloze scheidsrechter, niet alleen op de eerste penalty, maar ook om de gele en vooral de niet gegeven gele kaarten. Niet dat Ajax dan gewonnen zou hebben, dat is iets heel anders

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vrij Dag
141 Reacties
536 Dagen lid
218 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Waardeloze scheidsrechter, niet alleen op de eerste penalty, maar ook om de gele en vooral de niet gegeven gele kaarten. Niet dat Ajax dan gewonnen zou hebben, dat is iets heel anders

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Galatasaray

Ajax
0 - 3
Galatasaray
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Youri Baas

Youri Baas
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (17 mrt. 2003)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
10
1
2024/2025
Ajax
23
1
2023/2024
NEC
28
3
2022/2023
Ajax
6
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
4
2
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
PSV
4
2
5
19
Monaco
4
-2
5
20
Pafos
4
-3
5
21
Leverkusen
4
-4
5
22
Club Brugge
4
-2
4
23
Frankfurt
4
-4
4
24
Napoli
4
-5
4
25
Marseille
4
1
3
26
Juventus
4
-1
3
27
Athletic
4
-5
3
28
R. Union SG
4
-8
3
29
Bodø/Glimt
4
-3
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal
4
-4
1
33
København
4
-8
1
34
Kairat
4
-9
1
35
Benfica
4
-6
0
36
Ajax
4
-13
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel