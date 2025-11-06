speelde woensdag een rol bij de 0-2 van Galatasaray tegen Ajax, waarbij de verdediger de bal op de arm kreeg en de scheidsrechter na ingrijpen van de VAR een strafschop gaf. Baas meldde zich direct bij de scheidsrechter, die met een zeer opmerkelijke reactie kwam.

Ajax beleefde woensdag de volgende horroravond in de Champions League, toen Galatasaray met 0-3 te sterk was in de Johan Cruijff ArenA na een hattrick van Victor Osimhen. De Nigeriaan kopte na een uur spelen raak op aangeven van Leroy Sané om in het restant van de wedstrijd ook nog twee strafschoppen te benutten. Na afloop van het duel werd Baas bij Ziggo Sport gevraagd naar het eerste penaltymoment.

Artikel gaat verder onder video

Na het zien van de beelden concludeert de verdediger dat het ‘erg ongelukkig’ was. “Wat ik zie, is wat ik ook tegen de scheidsrechter zei: dat de bal via m’n been tegen m’n arm kwam”, zo legt hij uit. “Voor m’n gevoel was m’n arm helemaal niet zo ver van m’n lichaam vandaan. Dat hij dan ook nog via m’n been gaat… Ik kan moeilijk mijn arm eraf hakken.”

Dat gevoel had Baas op het veld ook al, dus besloot hij met de scheidsrechter in gesprek te gaan en die boodschap over te brengen. “Maar daar had hij geen oren naar”, zegt de linkspoot. Hoe reageerde scheidsrechter Benoît Bastien op de opmerking van de verdediger? “Hij zei niks. Hij liep gewoon weg”, laat Baas weten.