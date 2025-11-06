Live voetbal

Belgische media sneren naar Ajax na glansrol Forbs tegen Barcelona

Carlos Forbs juicht na een van zijn goals bij Club Brugge - Barcelona
6 november 2025

Carlos Forbs was woensdagavond dé grote man bij Club Brugge, dat in de Champions League met 3-3 gelijkspeelde tegen FC Barcelona. De bij Ajax geflopte buitenspeler was bij alle drie de doelpunten van de Belgen betrokken, wat de Belgische media doet sneren richting Amsterdam.

Ajax betaalde in doldwaze transferzomer van 2023 maar liefst veertien miljoen euro om Forbs over te nemen van Manchester City. In Amsterdam kwam de rappe Portugees echter nauwelijks uit de verf: in zijn debuutjaar was hij in 34 wedstrijden slechts viermaal trefzeker en leverde hij vijf assists. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis bij Wolverhampton Wanderers helemaal niet tot scoren, waarna Ajax in de voorbije zomer zijn verlies nam en Forbs voor 'slechts' zes miljoen euro naar Brugge liet vertrekken.

In Belgische dienst is Forbs enorm opgebloeid en komt het er eindelijk wél uit voor de Portugees. Woensdagavond leverde hij daar andermaal het bewijs voor, tegen het Barcelona van Frenkie de Jong nog wel. Club Brugge kwam al na vijf minuten op voorsprong, toen Nicolò Tresoldi op aangeven van Forbs de 1-0 liet aantekenen. De bezoekers kwamen via Ferran Torres direct weer op gelijke hoogte. Forbs zette Club vervolgens tot tweemaal toe op voorsprong, maar zag Barcelona via Lamine Yamal en een eigen doelpunt van Christos Tzolis telkens weer gelijkmaken. In de slotfase werd een treffer van Club-invaller Romeo Vermant afgekeurd omdat daar een overtreding op Wojchiech Szczesny aan vooraf was gegaan, waardoor de Belgen uiteindelijk een punt overhielden aan het treffen met de Spaanse kampioen.

Sporza steekt na afloop van de wedstrijd de loftrompet over het optreden van 'kruisraket' Forbs. "De verdedigers van Barcelona schieten nog in de kramp als ze zijn naam horen. Carlos Forbs heeft bijna eigenhandig de Catalaanse grootmacht op de knieën gedwongen met zijn snelheid, maar vooral ook zijn twee goals en een assist", schrijft men. De Belgische zender kan het vervolgens niet laten om een sneertje richting Amsterdam te sturen: "Zouden ze bij Ajax er nog steeds van overtuigd zijn dat hij enkel kan lopen?"

Zerofkx010
61 Reacties
13 Dagen lid
96 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met echte topsport cultuur worden sporters beter feitelijk bewezen. Dus bijv een nummer 1 t/m 3 club maakt spelers beter.

21
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Conclusie Mislintat had zijn zaken beter voor elkaar dan Kroes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Club Brugge - Barcelona

Club Brugge
3 - 3
Barcelona
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

