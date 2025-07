VI ziet 'mooie transfersom' voor Forbs, andere genoemde bedragen vallen flink lager uit

Carlos Forbs zet zijn carrière voort bij Club Brugge. De vliegensvlugge buitenspeler maakte in 2023 de overstap van Manchester City naar Ajax, maar stelde in Amsterdam teleur. Nu vertrekt hij naar België, maar het is onduidelijk voor welke transfersom.

Forbs doorliep de jeugdopleiding van Manchester City en werd daar gezien als een groot talent. Die belofte kon hij bij Ajax niet waarmaken. In anderhalf seizoen kwam hij tot 38 wedstrijden voor Ajax, waarin hij drie keer scoorde en vijf assists gaf. Wolverhampton Wanderers probeerde hem uit op huurbasis, maar dat werd nog minder een succes. Nu maakt Forbs de overstap naar België.

Forbs ondergaat dinsdag een medische keuring bij Club Brugge en gaat die normaal gesproken succesvol volbrengen. De Portugees verkiest een avontuur in België daarmee boven andere aanbiedingen die hij kreeg uit Engeland, Italië en Schotland. Bij een doorverkoop in de toekomst zal Ajax profiteren; er is een doorverkooppercentage in het contract opgenomen.

De vraag is alleen hoeveel Forbs Ajax gaat opleveren. Fabrizio Romano repte dinsdag over 8,5 miljoen, maar komt daar een dag later op terug. Zo zou Forbs een stuk minder opbrengen: de Italiaanse transferexpert heeft het nu over zes miljoen, met 1,2 miljoen aan bonussen. Dat komt overeen met de bedragen die Het Nieuwsblad tot zijn beschikking heeft: in de Belgische krant wordt gesproken over zes miljoen plus één miljoen aan bonussen. Voetbal International houdt echter vast aan een hogere vraagprijs: volgens dat medium krijgt Ajax iets minder dan acht miljoen euro, wat oploopt tot negen miljoen met bonussen. Forbs kostte de Amsterdammers oorspronkelijk veertien miljoen euro.