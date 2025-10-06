Live voetbal

Belgische media lyrisch over uitblinkende Forbs: ‘Zou Ajax al spijt hebben?’

Carlos Forbs van Club Brugge
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
6 oktober 2025, 13:22

Carlos Forbs maakt sinds zijn transfer naar Club Brugge grote indruk. De Portugees was zondag verantwoordelijk voor het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen koploper Union Sint-Gillis (1-0). De Belgische pers vraagt zich af of men bij Ajax al spijt heeft van de verkoop van Forbs.

Forbs werd in de zomer van 2023 door Sven Mislintat voor veertien miljoen euro van Manchester City naar Ajax gehaald. De Portugees deelde in de Amsterdamse malaise en werd een jaar geleden verhuurd aan Wolverhampton Wanderers. Ook in Engeland wist hij niet te overtuigen, waardoor Forbs deze zomer terugkeerde bij Ajax. Toen Club Brugge voor hem aanklopte met zes miljoen euro, besloot Alex Kroes het verlies te accepteren en hem naar België te laten vertrekken.

Waar Forbs in Nederland totaal niet uit de verf kwam, is het in België een heel ander verhaal. In veertien officiële duels wist de aanvaller nu drie keer te scoren en drie assists te geven. Zondag was hij weer belangrijk voor Club Brugge, toen hij de uitblinkende Kjell Scherpen van afstand wist te verschalken en zijn ploeg daarmee de zege schonk tegen Union Sint-Gillis.

In de Belgische media is men lyrisch over Forbs. “Je kan je aan veel ergeren bij Carlos Forbs, zoals ze in Nederland tijdens zijn Ajax-tijd massaal denigrerend deden. Zijn laatste pass gaat meestal de mist in, hij gebruikt zijn rechtervoet alleen om uit de bus te stappen en zijn statistieken zijn niet indrukwekkend”, maakt Het Nieuwsblad eerst een opsomming van zijn zwakke punten. “Maar je kan er ook van genieten: hij is snel, heeft een passeerbeweging en als hij vrij kan trappen is het gevaarlijk.” De krant beoordeelt Forbs met een 7 voor zijn optreden. “Zouden ze bij Ajax al spijt hebben? Bij onze noorderburen werd Forbs genadeloos afgeschreven.”

Feyenoord-middenvelder Oussama Targhalline

Ibrahim Afellay: 'Ajax zou een moord doen voor Targhalline'

  • Gisteren, 22:38
  • Gisteren, 22:38
Mika Godts Ajax

Godts loopt blessure op en meldt zich af bij Belgische voetbalbond

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
John Heitinga van Ajax

'Onverantwoord als de directie Ajax nog langer in gijzeling houdt'

  • Gisteren, 17:47
  • Gisteren, 17:47
Kevin Hommeles
111 Reacties
643 Dagen lid
840 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee Ajax heeft geen spijt, ze hebben wel andere zaken waar ze zich druk om zouden moeten maken.

Arena
1.046 Reacties
56 Dagen lid
2.397 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is een gegeven dat spelers soms beter gaan spelen als ze naar een andere clu gaan. Forbs is wat dat betreft totaal niet de enige. Spijt heeft bij Ajax helemaal niemand want je handelt als club naar het moment wat er gaande is.

dilima1966
2.660 Reacties
847 Dagen lid
15.552 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wel erg toevallig dat spelers bij nieuwe clubs wel kunnen voetballen

Pietjanhendrik
382 Reacties
75 Dagen lid
325 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kroes is cooking

Arena
1.046 Reacties
56 Dagen lid
2.397 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Doe gewoon joh.

descheids
291 Reacties
18 Dagen lid
433 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

3 goals en 3 assists in 14 wedstrijden vind ik nog steeds erg zwak. Tel daarbij op dat de Croky pro league een stuk minder is kwalitatief gezien dan de eredivisie. Geweldige verkoop deal dus door Kroes. Ziet hij weer goed door een mislukte speler voor een premium prijs te slijten. Net als Hato mooi ruim 40mln voor gevangen. Dadelijk Baas verkopen voor minimaal 40mln. Dat zijn de CL premium prijzen die je krijgt en die andere clubs niet krijgen in de spek en bonen league.

