Mislintat spreekt zich uit over controversiële transfer Sosa naar Ajax: ‘Ik had absoluut niets te verbergen’

Sven Mislintat heeft in gesprek met Kicker teruggeblikt op de controversiële transfer van naar Ajax. De voormalig technisch directeur van de Amsterdammers werd ervan beschuldigd mee te profiteren van de deal, waarna er een onderzoek volgde wegens mogelijke belangenverstrengeling. Mislintat geeft aan dat hij ‘absoluut niets te verbergen’ had rondom de transfer.

Mislintat werd er in september 2023 van beschuldigd financieel mee te profiteren van de transfer van Sosa, die op de slotdag van de transferperiode overkwam van VfB Stuttgart. De Duitser was een van de oprichters van het bedrijf Matchmetrics en zou vijf weken na zijn start bij Ajax grootaandeelhouder zijn geworden met een belang van 35 procent. Ook het zaakwaarnemerskantoor AKA Global, waarbij Sosa aangesloten zou zijn, zou drie procent van de aandelen in het bedrijf hebben.

Ajax besloot de zaak te laten onderzoeken door KPMG, waarna Mislintat voorlopig en later volledig op non-actief werd gezet. Ook begonnen de Amsterdammers slecht aan het seizoen, waardoor de toenmalig directeur samen met trainer Maurice Steijn onder flinke druk kwam te staan. Mislintat benadrukt dat het onderzoek van KPMG en het onderzoek ingesteld door Stuttgart concludeerden dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. “Beide onderzoeken heb ik overigens voor honderd procent gesteund. Ik was volledig transparant en heb alles blootgelegd. Ik had absoluut niets te verbergen”, vertelt de voormalig bestuurder van Ajax.

Onderzoek KPMG voelde niet als 'vrijspraak'

Uit het onderzoek van KPMG kwam wel naar voren dat de werkwijze van Mislintat ‘vragen oproept’, waardoor het voor de Duitser niet als ‘vrijspraak’ voelde. “Ik heb tegenover KPMG alles blootgelegd en toegang tot alles gegeven: WhatsApp-berichten, e-mails enzovoort. Er werd maandenlang alles onderzocht. Ik was te allen tijde volledig rustig, omdat het niet anders kon uitpakken. Die zogenaamde vragen die mijn werkwijze zou oproepen, zijn mij tot op de dag van vandaag overigens nooit genoemd”, geeft hij aan.

De connectie tussen Mislintat en AKA Global is volgens hem overtrokken. “We zijn niet meer dan aandeelhouders in hetzelfde bedrijf”, stelt hij. “In een bedrijf bovendien dat objectieve data voor het profvoetbal levert en waarvan de klanten het volledige spectrum van het voetbal bestrijken: clubs, bonden, makelaars.” De structuren van Matchmetrics zijn daarnaast openbaar te zien in het handelsregister en heeft Mislintat naar eigen zeggen altijd zijn betrokkenheid bij het bedrijf gemeld bij zijn werkgevers.

Mislintat is vragen over Sosa zat

In 2023 werd gesuggereerd dat de Duitser Sosa zou hebben gedwongen zich bij AKA Global aan te sluiten. Als hij hiermee wordt geconfronteerd, geeft Mislintat aan te begrijpen waarom de vraag wordt gesteld, maar het jammer te vinden zich hier nog steeds voor te moeten verdedigen. “Borna heeft dat intern en ook publiek meteen rechtgezet”, blikt de voormalig bestuurder van Ajax terug. “Bovendien vermeldde Borna’s openbare profiel zijn familieleden al maanden vóór de transfer als zijn vertegenwoordigers. Hij had dus al lang voordat wij bij Ajax intern überhaupt over zijn komst spraken meerdere makelaars voor verschillende markten ingeschakeld.”

Dat Mislintat alleen met bekende makelaars zou willen handelen, is volgens hem ook onzin. In de zomer van 2023 haalde de Duitser twaalf spelers naar Amsterdam. “Via twaalf verschillende makelaarskantoren! Daarvan waren er negen makelaars met wie ik nog nooit eerder had samengewerkt”, maakt hij duidelijk.