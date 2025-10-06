Live voetbal

Waterreus: ‘Slot en Klopp zouden ook ten prooi vallen aan het bestuurlijke wespennest van Ajax’

Ronald Waterreus bij De Eretribune op ESPN
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
6 oktober 2025, 10:16

Trainers wordt het werken bij Ajax onmogelijk gemaakt, zo stelt Ronald Waterreus in De Limburger. De afgelopen jaren hebben de Amsterdammers de nodige trainers gehad, maar volgens de oud-doelman zijn zij het probleem niet. Waterreus denkt dat ook toptrainers als Arne Slot en Jürgen Klopp het niet zouden overleven bij Ajax.

Heitinga staat sinds afgelopen zomer voor de groep bij Ajax, maar staat nu al onder immense druk. De Amsterdammers zijn weliswaar ongeslagen in de Eredivisie, maar het spel is niet van het gewenste niveau. Dat Heitinga kritiek krijgt op zijn functioneren, is volgens Waterreus terecht. “Dat hoort er nu eenmaal bij wanneer je coach bent van een topclub.” Toch heeft de voormalig prof compassie voor Heitinga. “Het zit ‘m veel meer in de onmacht die hij uitstraalt, zijn gespeelde zelfverzekerdheid en onaantastbaarheid ten spijt. Heitinga weet dat hij aan een wedstrijd is begonnen die hij nooit kan winnen. Dat is tragisch.”

Waterreus benadrukt dat hij weet dat Heitinga absoluut niet de beste trainer ter wereld is. “En ik zie ook wel dat in hem geen woordkunstenaar schuilt. Feit is ook dat hij een club dient waar met goed fatsoen niet te werken valt.” De oud-keeper somt op waarom verschillende trainers de afgelopen jaren zijn vertrokken. “Francesco Farioli, die ook nu bij Porto bewijst een vakman te zijn, werd weggejaagd omdat hij ‘geen Ajax-voetbal’ zou spelen. Maurice Steijn moest weg omdat hij het niveau van een topclub niet aan zou kunnen. Zoals John van ’t Schip en Alfred Schreuder eveneens wankelden, wiebelden en uiteindelijk heengingen.”

“Wanneer gaan ‘we’, volgers van het voetbal, nou eens inzien dat de trainer helemaal niet het probleem is in Amsterdam?”, vraagt Waterreus zich af. De voormalig PSV’er stelt dat het niets uitmaakt of je Slot, Klopp of desnoods Zanger Rinus voor de groep zet bij Ajax. “Vroeg of laat vallen ook zij ten prooi aan het wespennest dat Ajax nu eenmaal is. Een domein is het waar baasjes, rvc-leden, directeuren en allerlei andere hotemetoten in al hun ijdelheid en pluchedrang steeds weer voor de makkelijkste weg kiezen. Ofwel: de coach wegsturen, al dan niet met zachte hand.” Waterreus ziet nog maar één oplossing voor Ajax. “Als die heren nou eens echt ballen hebben, doen ze het nu voor de gelegenheid eens wat anders. Zélf opstappen. En John Heitinga lekker laten zitten.”

FC Onkruid
150 Reacties
138 Dagen lid
247 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als Waterreus ballen zou hebben, dan hield hij zijn mond. Duitse roeptoeter.

Vriendje Stokvis
1.391 Reacties
382 Dagen lid
8.011 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het word tijd voor een cultuurbewaker.

Copa
2.197 Reacties
755 Dagen lid
22.796 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik neem aan dat als je zoiets roept dat je op de hoogte bent van wat er speelt binnen het bestuur. Meer dan Kroes heeft de selectie niet goed aangevuld, of Blind is boos en die vrouw die nooit aangesteld had moeten worden, vanwege de chaos die ze achterliet bij de gemeente, die wegens drukte bedankt heeft. Het enige dat je nu kan zeggen is dat Ajax op zoek moet naar een vrouw binnen het bestuur, dit is een wettelijke vereiste. Dus Ronald, beste jongen, dit zijn zaken die ver boven je pet gaan dus stil zijn over dit soort zaken is het beste

Derk62
415 Reacties
788 Dagen lid
1.768 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gaat ook boven de pet van de bestuurders van 020

