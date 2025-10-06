Waterreus: ‘Slot en Klopp zouden ook ten prooi vallen aan het bestuurlijke wespennest van Ajax’

Trainers wordt het werken bij Ajax onmogelijk gemaakt, zo stelt Ronald Waterreus in De Limburger. De afgelopen jaren hebben de Amsterdammers de nodige trainers gehad, maar volgens de oud-doelman zijn zij het probleem niet. Waterreus denkt dat ook toptrainers als Arne Slot en Jürgen Klopp het niet zouden overleven bij Ajax.

Heitinga staat sinds afgelopen zomer voor de groep bij Ajax, maar staat nu al onder immense druk. De Amsterdammers zijn weliswaar ongeslagen in de Eredivisie, maar het spel is niet van het gewenste niveau. Dat Heitinga kritiek krijgt op zijn functioneren, is volgens Waterreus terecht. “Dat hoort er nu eenmaal bij wanneer je coach bent van een topclub.” Toch heeft de voormalig prof compassie voor Heitinga. “Het zit ‘m veel meer in de onmacht die hij uitstraalt, zijn gespeelde zelfverzekerdheid en onaantastbaarheid ten spijt. Heitinga weet dat hij aan een wedstrijd is begonnen die hij nooit kan winnen. Dat is tragisch.”

Waterreus benadrukt dat hij weet dat Heitinga absoluut niet de beste trainer ter wereld is. “En ik zie ook wel dat in hem geen woordkunstenaar schuilt. Feit is ook dat hij een club dient waar met goed fatsoen niet te werken valt.” De oud-keeper somt op waarom verschillende trainers de afgelopen jaren zijn vertrokken. “Francesco Farioli, die ook nu bij Porto bewijst een vakman te zijn, werd weggejaagd omdat hij ‘geen Ajax-voetbal’ zou spelen. Maurice Steijn moest weg omdat hij het niveau van een topclub niet aan zou kunnen. Zoals John van ’t Schip en Alfred Schreuder eveneens wankelden, wiebelden en uiteindelijk heengingen.”

“Wanneer gaan ‘we’, volgers van het voetbal, nou eens inzien dat de trainer helemaal niet het probleem is in Amsterdam?”, vraagt Waterreus zich af. De voormalig PSV’er stelt dat het niets uitmaakt of je Slot, Klopp of desnoods Zanger Rinus voor de groep zet bij Ajax. “Vroeg of laat vallen ook zij ten prooi aan het wespennest dat Ajax nu eenmaal is. Een domein is het waar baasjes, rvc-leden, directeuren en allerlei andere hotemetoten in al hun ijdelheid en pluchedrang steeds weer voor de makkelijkste weg kiezen. Ofwel: de coach wegsturen, al dan niet met zachte hand.” Waterreus ziet nog maar één oplossing voor Ajax. “Als die heren nou eens echt ballen hebben, doen ze het nu voor de gelegenheid eens wat anders. Zélf opstappen. En John Heitinga lekker laten zitten.”