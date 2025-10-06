Van Hanegem komt op voor Heitinga: ‘Het zegt iets dat de spelers van Ajax hem niet laten vallen’

Willem van Hanegem komt in zijn column in het Algemeen Dagblad op voor John Heitinga. De trainer van Ajax zag zijn ploeg bij Sparta (3-3) alweer punten verspelen, maar de Amsterdammers kwamen wel terug van een 3-1 achterstand. Dat de spelers van Ajax Heitinga niet lieten vallen bij die achterstand, zegt volgens Van Hanegem wel wat.

Ajax beleefde zaterdag de volgende teleurstelling van het seizoen. Nadat Wout Weghorst zijn ploeg vlak voor rust op voorsprong had gezet tegen Sparta, wist Tobias Lauritsen de stand in de blessuretijd van de eerste helft vanaf de stip gelijk te maken. Direct na de pauze liep Sparta uit naar 3-1 door goals van Mitchell van Bergen en Joshua Kitolano. Een kwartier voor tijd bracht Weghorst de spanning terug in de wedstrijd, waarna Oscar Gloukh diep in blessuretijd een punt redde.

Na het gelijkspel kreeg Heitinga meermaals de vraag hoelang hij nog trainer van Ajax blijft, tot grote ergernis van Van Hanegem. “Vaak zeggen verslaggevers ook nog dat ze het wel moeten vragen. Nou, van wie dan? Nee, verslaggevers krijgen steeds meer het idee dat zij bepalen wat er moet gebeuren”, sneert De Kromme. “Als ik Heitinga was, liep ik weg bij dat soort vragen.”

Dat Ajax na een 3-1 achterstand nog terugkwam, laat volgens Van Hanegem ook zien dat de ploeg echt wel wat kan. “Ze kwamen terug, maar je moet ook eerlijk zijn: waarom pas na zeventig minuten de bal snel rond laten gaan in plaats van vanaf de start?”, vraagt hij zich af. Toch zag de oud-middenvelder dat de spelers niet opgaven en daarmee nog altijd achter de trainer lijken te staan. “Als de spelers hadden gewild, hadden ze Heitinga laten vallen. Dat gebeurde niet en dat zegt toch iets.” Van Hanegem geeft aan dat Ajax wel beter moet en dat Heitinga dit ook weet. “Maar de directie van Ajax bepaalt of hij blijft en niet de sportjournalistiek van Nederland.”