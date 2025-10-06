Perez vindt Mokio de 'toekomst van Ajax', maar schrok van zijn optreden tegen Sparta: 'Nonchalant, oei'

stond zaterdag als linksback geposteerd in het duel Sparta - Ajax (3-3) en was mogelijk de minste speler op het veld. Kenneth Perez en Marciano Vink keken met grote verbazing naar het optreden van de jonge Belg.

Mokio vormde tegen Sparta een koppeltje met Mika Godts op de linkerflank door de afwezigheid van Owen Wijndal. Dat ging niet goed, stelt Vink bij Dit Was Het Weekend. "Het gaat om samenwerken, begrijpen wat de ander wil. Je moet ook met elkaar matchen." Er worden vervolgens beelden getoond waaruit blijkt dat Godts Mokio onvoldoende ondersteunde, en andersom.

Perez onderstreept het probleem dat Vink aanstipt. "De onderlinge synergie is mis: de een weet echt niet wat de ander doet." En dat, terwijl er toch ook veel spelers van Ajax al veel minuten met elkaar hebben gemaakt, bijvoorbeeld vorig seizoen.

Er wordt gesteld dat Mokio in de toekomst belangrijk kan worden voor de Amsterdammers, maar nu nog niet de juiste instelling heeft. "Zeer talentvol, goede speler", luidt het positieve oordeel van Perez. "Maar nonchalant, flegmatiek... Echt niet te geloven." De Deense analist lette op Het Kasteel extra op Mokio. "Hij stond hoog op zijn voeten en leek te denken kom nou maar Van Bergen, laat het maar zien", zegt Perez, terwijl hij de niet zo serieuze blik van de jonge Belg nadoet. "De ernst van de situatie waar Ajax nu in zit, waarin het alle zeilen moet bijzetten... Hij is de toekomst van Ajax, maar op linksback: oei."