Perez vindt Mokio de 'toekomst van Ajax', maar schrok van zijn optreden tegen Sparta: 'Nonchalant, oei'

Jorthy Mokio Ajax
Foto: © Imago
Mingus Niesten
6 oktober 2025, 06:55   Bijgewerkt: 5 oktober 2025, 22:58

Jorthy Mokio stond zaterdag als linksback geposteerd in het duel Sparta - Ajax (3-3) en was mogelijk de minste speler op het veld. Kenneth Perez en Marciano Vink keken met grote verbazing naar het optreden van de jonge Belg.

Mokio vormde tegen Sparta een koppeltje met Mika Godts op de linkerflank door de afwezigheid van Owen Wijndal. Dat ging niet goed, stelt Vink bij Dit Was Het Weekend. "Het gaat om samenwerken, begrijpen wat de ander wil. Je moet ook met elkaar matchen." Er worden vervolgens beelden getoond waaruit blijkt dat Godts Mokio onvoldoende ondersteunde, en andersom.

Perez onderstreept het probleem dat Vink aanstipt. "De onderlinge synergie is mis: de een weet echt niet wat de ander doet." En dat, terwijl er toch ook veel spelers van Ajax al veel minuten met elkaar hebben gemaakt, bijvoorbeeld vorig seizoen.

Er wordt gesteld dat Mokio in de toekomst belangrijk kan worden voor de Amsterdammers, maar nu nog niet de juiste instelling heeft. "Zeer talentvol, goede speler", luidt het positieve oordeel van Perez. "Maar nonchalant, flegmatiek... Echt niet te geloven." De Deense analist lette op Het Kasteel extra op Mokio. "Hij stond hoog op zijn voeten en leek te denken kom nou maar Van Bergen, laat het maar zien", zegt Perez, terwijl hij de niet zo serieuze blik van de jonge Belg nadoet. "De ernst van de situatie waar Ajax nu in zit, waarin het alle zeilen moet bijzetten... Hij is de toekomst van Ajax, maar op linksback: oei."

Feyenoord-middenvelder Oussama Targhalline

Ibrahim Afellay: 'Ajax zou een moord doen voor Targhalline'

Mika Godts Ajax

Godts loopt blessure op en meldt zich af bij Belgische voetbalbond

John Heitinga van Ajax

'Onverantwoord als de directie Ajax nog langer in gijzeling houdt'

ERIMIR
3.758 Reacties
455 Dagen lid
38.195 Likes
ERIMIR
  • 0
    + 1
avatar

Dat is nou het probleem met de onervaren Heitinga. Hij zet spelers op de verkeerde plekken. Mokio is geen linksback, maar komt het best op de nr.6 positie tot zijn recht. Heitinga mist het tactisch inzicht en de tacticus Keijzer in de staf ziet dat kennelijk ook niet.

Arena
1.036 Reacties
56 Dagen lid
2.381 Likes
Arena
  • 0
    + 1
avatar

Zo is dat. Spelers worden op de verkeerde plekken ingezet. Het is schadelijk voor de club.

12deman
529 Reacties
98 Dagen lid
374 Likes
12deman
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, hypen is al weer begonnen, oproepen voor NL kan dit keer niet. Anders had Koeman hem al in de etalage gezet! Prijskaartje 80mln om zijn nek. Kunnen ze het infantiele zooitje weer compenseren. Dit zijn andere tijden, wat er in het verleden gebeurde met Ajaxieden in NL welke hun debuut voor Ajax nog niet hadden gemaakt wordt niet meer geaccepteerd.

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
6
0
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

