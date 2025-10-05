Live voetbal 9

'Onverantwoord als de directie Ajax nog langer in gijzeling houdt'

John Heitinga van Ajax
Foto: © Imago
Dominic Mostert
5 oktober 2025, 17:47

Ajax moet spoedig een besluit nemen over de toekomst van John Heitinga, vindt Valentijn Driessen. Als de clubleiding geen vertrouwen meer heeft in de trainer, moet de pleister volgens hem zo spoedig mogelijk eraf worden getrokken. Na het teleurstellende optreden tegen Sparta Rotterdam (3-3) van zaterdag is de druk op Heitinga nog verder toegenomen.

“De komende dagen zal de directie in het belang van Ajax en uit respect voor de loyale Heitinga snel klare wijn moeten schenken”, schrijft Driessen in De Telegraaf. “Staat de club onvoorwaardelijk achter de hoofdtrainer en het proces waar hij leiding aan moet geven of slaat Ajax een andere weg in? De club nog langer in gijzeling houden en Heitinga nog langer laten bungelen is onverantwoord. Zeker ook gezien de explosieve dynamiek bij de achterban met een thuiswedstrijd tegen AZ voor de boeg.”

Driessen schrijft dat de ogen gericht zijn op bestuurders Menno Geelen, Marijn Beuker en Alex Kroes. “Als het zwaard van Damocles moet vallen dan moet het nu gebeuren met een interlandbreak van twee weken en een loodzwaar programma in aantocht met AZ (thuis), Chelsea (uit) en FC Twente (uit).” De chef voetbal schrijft dat Beuker en Kroes ‘net zo goed’ onder vuur liggen, maar dat ze toch de ‘functionele verplichting’ hebben om snel te beslissen over de trainerskwestie.

“Zij zijn verantwoordelijk voor de aanstelling van Heitinga vier maanden geleden, voor het aankoop- en verkoopbeleid in de zomer, voor de denk- en speelwijze die Ajax voorstaat en dus medeplichtig aan de huidige malaise in de Johan Cruijff ArenA”, vindt Driessen. “Dat wetende ontslaat het de voetbaldirectie bij Ajax niet van de verplichting beslissingen te nemen. Zelfs als het tegen hun eigen beleidskeuze is en ze daarmee een ernstig brevet van onvermogen op de eigen revers spellen. En Ajax misschien nog verder het moeras intrekken, want Beuker en Kroes hebben nogal wat verkeerde beslissingen op hun naam staan.”

