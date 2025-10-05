Live voetbal 1

Godts loopt blessure op en meldt zich af bij Belgische voetbalbond

Mika Godts Ajax
Foto: © Imago
4 reacties
Mingus Niesten
5 oktober 2025, 22:02

Mika Godts is het nieuwste slachtoffer van de blessuregolf bij Ajax. De linksbuiten heeft hamstringklachten overgehouden aan het duel met Sparta Rotterdam en blijft de komende weken in Amsterdam.

Godts zou na dit weekend aansluiten bij de Belgische beloftenploeg, maar moet de jeudinterlands aan zich voorbij laten gaan. Hoewel hij tegen Sparta (3-3) de wedstrijd volmaakte, kampt hij nu toch met fysieke ongemakken. Dat meldt de Belgische voetbalbond op X. Bij de wedstrijden Jong Wales - Jong België en Jong België - Jong Denemarken zal hij daarom niet van de partij zijn. Jorthy Mokio gaat wel mee op trainingskamp.

Artikel gaat verder onder video

Een hamstringblessure voor Godts zou erg slecht nieuws kunnen zijn voor Ajax, maar momenteel is het nog afwachten tot er meer duidelijk is over de ernst van de blessure. Godts miste vorig seizoen acht wedstrijden, toentertijd was dat ook vanwege een hamstringprobleem. Dit seizoen was hij voortvarend begonnen: na zes Eredivisiewedstrijden staat de teller al op twee goals en drie assists. Tegen Sparta gaf hij de assist voor de 0-1 van Wout Weghorst.

Ajax moest tijdens het voor de club teleurstellend verlopen duel met Sparta het al zonder Ko Itakura, Owen Wijndal, Youri Regeer en Kasper Dolberg doen. Lucas Rosa kon de wedstrijd niet afmaken: hij bleef na de rust in de kleedkamer achter. Als Godts er langer uitligt, zal John Heitinga normaal gesproken meer beroep gaan doen op Oliver Edvardsen, die dit seizoen voornamelijk als invaller minuten maakt.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst, Kenneth Taylor en Davy Klaassen tijdens Sparta - Ajax

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie, met nieuw puntverlies Ajax en ruime zege PSV

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Wout Weghorst Sparta Ajax

Weghorst spreekt vol walging: ‘De Nederlandse cultuur, ik vind het helemaal ruk’

  • Gisteren, 21:51
  • Gisteren, 21:51
Louis van Gaal en John Heitinga

Van Gaal heel eerlijk tegen Heitinga, die een vraag niet durft te stellen

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Copa
2.194 Reacties
755 Dagen lid
22.789 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Godts, Ueda, Wijndal, Timber, Pepi enz. De Ned. competitie is erg zwaar

Zadkine
309 Reacties
639 Dagen lid
3.062 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

descheids Uwv aanvraag is al de deur uit.

jurgen😎👍
17 Reacties
2 Dagen lid
17 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@zadkine wat zei hij nou over Ueda 2 maanden toch ?

Kipo
11 Reacties
68 Dagen lid
12 Likes
Kipo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens een kenner hier, duurt dit minimaal 2 maanden.. ik zie het somber in voor Ajax

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
2.194 Reacties
755 Dagen lid
22.789 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Godts, Ueda, Wijndal, Timber, Pepi enz. De Ned. competitie is erg zwaar

Zadkine
309 Reacties
639 Dagen lid
3.062 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

descheids Uwv aanvraag is al de deur uit.

jurgen😎👍
17 Reacties
2 Dagen lid
17 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@zadkine wat zei hij nou over Ueda 2 maanden toch ?

Kipo
11 Reacties
68 Dagen lid
12 Likes
Kipo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens een kenner hier, duurt dit minimaal 2 maanden.. ik zie het somber in voor Ajax

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
2
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel