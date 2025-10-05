Godts loopt blessure op en meldt zich af bij Belgische voetbalbond

is het nieuwste slachtoffer van de blessuregolf bij Ajax. De linksbuiten heeft hamstringklachten overgehouden aan het duel met Sparta Rotterdam en blijft de komende weken in Amsterdam.

Godts zou na dit weekend aansluiten bij de Belgische beloftenploeg, maar moet de jeudinterlands aan zich voorbij laten gaan. Hoewel hij tegen Sparta (3-3) de wedstrijd volmaakte, kampt hij nu toch met fysieke ongemakken. Dat meldt de Belgische voetbalbond op X. Bij de wedstrijden Jong Wales - Jong België en Jong België - Jong Denemarken zal hij daarom niet van de partij zijn. Jorthy Mokio gaat wel mee op trainingskamp.

Een hamstringblessure voor Godts zou erg slecht nieuws kunnen zijn voor Ajax, maar momenteel is het nog afwachten tot er meer duidelijk is over de ernst van de blessure. Godts miste vorig seizoen acht wedstrijden, toentertijd was dat ook vanwege een hamstringprobleem. Dit seizoen was hij voortvarend begonnen: na zes Eredivisiewedstrijden staat de teller al op twee goals en drie assists. Tegen Sparta gaf hij de assist voor de 0-1 van Wout Weghorst.

Ajax moest tijdens het voor de club teleurstellend verlopen duel met Sparta het al zonder Ko Itakura, Owen Wijndal, Youri Regeer en Kasper Dolberg doen. Lucas Rosa kon de wedstrijd niet afmaken: hij bleef na de rust in de kleedkamer achter. Als Godts er langer uitligt, zal John Heitinga normaal gesproken meer beroep gaan doen op Oliver Edvardsen, die dit seizoen voornamelijk als invaller minuten maakt.

