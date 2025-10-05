Lodewijk Asscher komt met cynische uithaal naar (een deel van) Ajax

Lodewijk Asscher spreekt via een cynische tweet zijn waardering uit voor Francesco Farioli. De trainer presteert dit seizoen uitmuntend bij FC Porto, terwijl zijn oude club Ajax worstelt onder leiding van John Heitinga. Volgens Asscher is Farioli bij Ajax door sommigen onterecht afgeschreven omdat hij geen ‘Ajax-DNA’ zou hebben.

Farioli vertrok na één seizoen bij Ajax. Hij loodste de club naar de tweede plaats, met slechts een punt achterstand op kampioen PSV. In het stadion schaarden supporters zich doorgaans achter Farioli, maar bij de clubleiding was zijn behoudende speelstijl minder geliefd. De partijen besloten na een seizoen uit elkaar te gaan en met Heitinga kwam er weer een oud-Ajacied aan het roer.

Het door de clubleiding zo gewenste attractieve voetbal is echter ver te zoeken, terwijl ook van defensieve stabiliteit - onder Farioli het uitgangspunt - geen sprake is. Ondertussen heeft Farioli al zijn negen officiële wedstrijden bij Porto gewonnen, merkte een voetbalaccount op X op. Ajax-supporter en voormalig vicepremier Asscher reageert in een tweet: "Maar heeft ie Porto-DNA?"

Kritiek van Tscheu La Ling

Asscher is zeker niet de eerste die vragen zet bij het vasthouden aan het Ajax-DNA. In gesprek met Het Parool liet Tscheu La Ling (69) eerder deze week zijn licht schijnen over de kansloze 4-0 nederlaag die Ajax dinsdag leed bij Olympique Marseille. De voormalig linksbuiten hekelt de manier waarop de Amsterdammers voor de dag kwamen in de Zuid-Franse stad: "Ajax maakt elke week dezelfde fouten. Je zag weer dezelfde patronen als in de afgelopen jaren. Ze blijven vasthouden aan een manier van voetballen die de selectie niet kan uitvoeren."

“Het pijnlijke verlies kan echter niet alleen aan de tactiek van trainer John Heitinga worden opgehangen, waarschuwde Ling. De kern van het probleem ligt volgens hem in de organisatie besloten: "Ik heb twee keer gesproken met technisch directeur Alex Kroes en daarvoor met Sven Mislintat. Ze roepen maar wat en vertellen mooie verhaaltjes over het Ajax-dna, maar ik zie er niets van terug. Het aankoopbeleid gaat juist tegen alle principes van Ajax in."

"Hoe het Ajax-DNA dan wel terugkomt?", vroeg Ling zich hardop af. "Dat begint bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de benoemingen. Er wordt leuk gepraat, maar er wordt niet gehandeld naar de visie van Ajax. Dan krijg je dit soort voetbal en blijf je in dezelfde situatie hangen. Het gaat niet om de trainer, het gaat om de visie. De opleiding moet de basis zijn, maar ook als ik Jong Ajax zie, herken ik de club niet meer." Het aankoopbeleid zou volgens Ling gericht moeten zijn op het halen van spelers 'die het Ajaxspel als basiskwaliteit in zich hebben'. "Of ze het dan waarmaken is een tweede, maar nu worden er spelers gehaald die dat totaal niet hebben."

