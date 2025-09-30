Live voetbal

Ajax beleeft horroravond in Marseille: Aubameyang en Paixão slachten Amsterdammers

Marseille - Ajax
Mingus Niesten
30 september 2025, 22:52   Bijgewerkt: 23:24

Ajax heeft dinsdagavond een uiterst pijnlijke avond beleefd in het Stade Vélodrome in Marseille. De Amsterdammers waren overduidelijk een paar klassen minder dan Olympique Marseille en keken al na een klein halfuur tegen een 3-0 achterstand aan. Uiteindelijk werd het 4-0.

John Heitinga liet vooraf merken veel vertrouwen te hebben in zijn ploeg. De coach wilde een Ajax zien die met lef speelde en zelfs hoog druk zou zetten. De Amsterdammers kregen echter snel te merken dat dat geen goed idee was. In de zeven minuut was het al raak voor de Fransen: Pierre-Emerick Aubameyang stuurde Igor Paixão diep en uitgerekend de oud-Feyenoorder schoot de bal langs Vitezslav Jaros.

Het ging echter van kwaad tot erger, want Marseille zou binnen het halfuur nog twee keer scoren. Na slordig balverlies van Davy Klaassen kon Paixão in de twaalfde minuut nog eens vuren vanuit de tweede lijn. Zijn schot was sterk en Jaros opnieuw te machtig. In minuut 26 was het Steven Berghuis die aan de basis stond van een tegengoal. Hij leverde de bal in, waarna Aubameyang Mason Greenwood wegstak. Die schoot eenvoudig raak. Marseille trok de gashendel toen iets dicht, waarna nogmaals bleek dat Ajax maar weinig kon inbrengen tegen de Fransen. Er werd amper een kansje gecreëerd door de Nederlandse ploeg.

Na rust leek Ajax even aan eerherstel te denken, maar dat gevoel bleef niet voor lang. Toen de ploeg in de 50e minuut een vrije trap kreeg, snelden veel Amsterdammers naar voren. Dat bleek een pijnlijke misser: na een slechte voorzet van Oscar Gloukh kwam Marseille er razendsnel uit. Via Arthur Vermeeren en Paixão kwam de bal bij Aubameyang, die eenvoudig raak schoot. Vervolgens liet Marseille de teugels definitief vieren. Ajax kwam in de laatste twintig minuten zelfs nog veel in de zestien van Geronimo Rulli en had de score wat draaglijker kunnen maken. Dat bleef uit. Oliver Edvardsen, Raúl Moro en Kenneth Taylor lieten het na om een doelpunt te maken in Marseille, waardoor Ajax met een zeer pijnlijke uitslag huiswaarts moest.

John Heitinga

Heitinga verbaast compleet: 'Ik moet de jongens een compliment maken'

  Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Marco van Basten

Van Basten ziet pijnlijke gelijkenis tussen Klaassen en Heitinga

  Gisteren, 23:16
  • Gisteren, 23:16
Hugo Ekitike van Liverpool

Volgende tik voor Slot en Liverpool: Galatasaray te sterk in Istanbul

  Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
Hahahahahaha en jullie dan
1.101 Reacties
822 Dagen lid
7.109 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
avatar

Hahahahahahahaha wat een tekst weer van fc update hahahahahaha

descheids

descheids
219 Reacties
12 Dagen lid
335 Likes
descheids
avatar

De tekst van een paar maanden geleden van FCUpdate dat "feijenoord te kakken werd gezet" vond ik ook wel een sterke tekst. Mingus weet zijn one liners wel te verzinnen. Daarom een goede nominatie voor website van het jaar.

Joseph

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
29 Reacties
983 Dagen lid
17 Likes
Joseph
avatar

Deze wedstrijd maar snel vergeten, geen goede reclame voor NL in Europa

0laf

0laf
879 Reacties
1.100 Dagen lid
5.253 Likes
0laf
avatar

Toch jammer dat Paixao niet goed genoeg is voor de echte top.

Hahahahahaha en jullie dan

Hahahahahaha en jullie dan
1.101 Reacties
822 Dagen lid
7.109 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
avatar

@0laf das was Feyenoord toch de echte top champions league waardige club hahahahahaha

❌❌❌

❌❌❌
168 Reacties
53 Dagen lid
335 Likes
❌❌❌
avatar

Heitinga is geen beste trainer natuurlijk maar de spelers van Ajax gaan ook niet vrijheid. Het is een nog steeds een selectie van niks.

descheids

descheids
219 Reacties
12 Dagen lid
335 Likes
descheids
avatar

Ach iedereen weet dat de selectie niet klaar is. Je krijgt 40mln+ aan gratis CL geld. Dus gewoon een tussenjaartje en de selectie verder opbouwen.Vorig seizoen heeft ajax al aangetoond een straatlengte op feijenoord te eindigen dus dat moet ook dit jaar haalbaar zijn.

TripleXXX

TripleXXX
6 Reacties
0 Dagen lid
1 Like
TripleXXX
avatar

@descheids tussenjaartje? Je bent er dus zeker van dat Ajax champions league gaat halen? Straatlengte op Feyenoord was er inderdaad, goed voetbal, mooi europa league seizoen en een knappe 1e plaats helaas niet.

❌❌❌

❌❌❌
168 Reacties
53 Dagen lid
335 Likes
❌❌❌
avatar

@TripleXXX, doe je niet voor als Ajax supporter herr crimson

ERIMIR

ERIMIR
3.693 Reacties
450 Dagen lid
38.113 Likes
ERIMIR
avatar

KC is weer terug met een nieuw account.

TripleXXX

TripleXXX
6 Reacties
0 Dagen lid
1 Like
TripleXXX
avatar

@ERIMIR ik ga me niet mengen in jullie meerdere account grappen👍

TripleXXX

TripleXXX
6 Reacties
0 Dagen lid
1 Like
TripleXXX
avatar

@❌❌❌ ik ben geen die hard Ajax supporter maar gewoon een fan. Gaf naar mijn idee gewoon een normale reactie op iemand waarvan ik zijn reactie wel eens wil zien.

CG

CG
2.440 Reacties
799 Dagen lid
13.309 Likes
CG
avatar

@❌❌❌ Maar dat weten we met bezuinigen en bijvoorbeeld om Handersen weg doen. Lijkt wel logisch !!

❌❌❌

❌❌❌
168 Reacties
53 Dagen lid
335 Likes
❌❌❌
avatar

@ERIMIR, goed gezien account nummer 1000 ongeveer

ERIMIR

ERIMIR
3.693 Reacties
450 Dagen lid
38.113 Likes
ERIMIR
avatar

Dramatische wedstrijd, Heitinga maakt toch tactische fouten met zijn opstelling. Voor de rest niets te zoeken in de CL.

descheids

descheids
219 Reacties
12 Dagen lid
335 Likes
descheids
avatar

gerucht gaat dat de penningmeester nog steeds bezig is om alle CL miljoenen te tellen. Tikt toch lekker aan al dat gratis geld.

TripleXXX

TripleXXX
6 Reacties
0 Dagen lid
1 Like
TripleXXX
avatar

@descheids ook weer een apparte reactie…

Allback

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
988 Reacties
1.100 Dagen lid
5.445 Likes
Allback
avatar

Uitslag die te verwachten was. Heitinga pak de handdoek en gooi hem in de ring in het belang van jouw Ajax. Je gaat dit nooit op de rails krijgen.

Pietjanhendrik

Pietjanhendrik
356 Reacties
70 Dagen lid
307 Likes
Pietjanhendrik
avatar

Goede tekst van fcUpdate. Igor … wat was ie goed he??

Hahahahahaha en jullie dan
1.101 Reacties
822 Dagen lid
7.109 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
avatar

@Pietjanhendrik hè bruine ridder jij ook weer hier na je schuilkelder van vorige week woensdag nu weer babbels vorige week woensdag nergens te bekennen hahahahah

Derk62

Derk62
402 Reacties
783 Dagen lid
1.761 Likes
Derk62
avatar

Hij krijgt wel ontslag, het gerucht gaat dat de penningmeester dat maar €3,95 kost

BartVanderVeen24

BartVanderVeen24
684 Reacties
1.100 Dagen lid
3.646 Likes
BartVanderVeen24
avatar

Rafael gaat denk ik gelijk krijgen. Dit seizoen zal het slechtste Europees seizoen ooit worden van oms land

CG

CG
2.440 Reacties
799 Dagen lid
13.309 Likes
CG
avatar

@BartVanderVeen24. Dat staat haast wel vast lijkt mij !!

Arena

Arena
951 Reacties
50 Dagen lid
2.282 Likes
Arena
avatar

Ja heel slecht, wat moet je er anders van zeggen? Heitinga gaat dit niet meer oplossen, dus ik hoop dat ze achter de schermen bij Ajax bezig zijn met vervanging. Voor de rest is het zoals het is. Jammer. Ik zie trouwens wel dat buiten mezelf inmiddels 4 Ajacieden gereageerd hebben. Dat is mooi en in elk geval niet zo laf als de bekende Feyenoorders hier, die zich na Braga heel ver verstopt hadden. Ajacieden hebben tenminste ballen. Gewoon reageren en niet ervoor weglopen. Zo hoort dat.

descheids

descheids
219 Reacties
12 Dagen lid
335 Likes
descheids
avatar

Aanstelling van Heitinga heb ik uberhaupt nooit begrepen. Gewoon een ervaren trainer halen die zijn sporen heeft verdiend. Je zit bij heitinga dezelfde beginnersfouten als bij van persie.

Mike

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
550 Reacties
1.100 Dagen lid
4.873 Likes
Mike
avatar

Hoe kan @descheids nu zeggen dat het een tussenjaar is. Ze waren toch de hele tijd aan het cooken..?

Pietjanhendrik

Pietjanhendrik
356 Reacties
70 Dagen lid
307 Likes
Pietjanhendrik
avatar

@Mike die gast is labiel. Hij weet niet wat ie allemaal uitkraamt

peterdejong1983

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
649 Reacties
1.100 Dagen lid
4.398 Likes
peterdejong1983
avatar

@Mike En zn kop in het zand steken met zn oneliner 'gratis geld'. Dat het sterkste elftal word ingemaakt door een , naar zijn eigen zeggen, onbeduidend clubje en een veel te dure speler is een incident. Als een c selectie een wedstrijd verliest die niet verloren hoefde te worden dan is het ineens dat ze mijlen achter liggen. Wat kan je ook van zulke figuren verwachten En maar raar vinden dat niemand ze mag, maar dat is zogenaamd jaloezie.

TripleXXX

TripleXXX
6 Reacties
0 Dagen lid
1 Like
TripleXXX
avatar

@Mike pijnlijke waarheid zal zijn dat Ajax dit jaar nog maar eens moet strijden voor een plaats in de top 5. Ik ben benieuwd met dit voetbal en deze coach…

EttoE

EttoE
21 Reacties
218 Dagen lid
51 Likes
EttoE
avatar

Als je een echte clubman bent, zoals Heitinga schijnt te zijn, dan neem je ontslag wanneer het na drie maanden dramatisch slecht gaat en niemand een idee heeft hoe het beter kan. Johnny bedankt, en nu graag een echte coach.

Quarlon

Quarlon
803 Reacties
1.100 Dagen lid
3.521 Likes
Quarlon
avatar

@EttoE ben benieuwd wie ze op het oog hebben en wie in wil stappen

CG

CG
2.440 Reacties
799 Dagen lid
13.309 Likes
CG
avatar

@Quarlon. Dat blijft ook nog zeker de vraag !!

EttoE

EttoE
21 Reacties
218 Dagen lid
51 Likes
EttoE
avatar

Kan Louis niet een paar wedstrijdjes komen coachen tot er een vervanger is gevonden? Hij is nog altijd een topcoach, en een die kan winnen met beperkt materiaal. En anders mag de coach van Telstar komen, slechter dan dit wordt het toch niet. En even geen "Ajax-voetbal" graag, dan moeten we eerst Ajax-voetballers hebben; doe liever even 5-3-2 met een blok Sutalo/Baas/Itakura achterin, dan valt het minder op dat Gaaeij en Wijndal niet kunnen verdedigen.

Derk62

Derk62
402 Reacties
783 Dagen lid
1.761 Likes
Derk62
avatar

descheids zegt net dat hij nooit wat begrijpt, maar dat wisten we al toch?

FC Onkruid

FC Onkruid
136 Reacties
132 Dagen lid
241 Likes
FC Onkruid
avatar

Horroravond. Horrorcoach. Horrorspelers. Horrorbestuur. Stephen King is er niks bij.

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Inter
2
5
6
4
Tottenham
2
1
4
5
PSG
1
4
3
6
Atlético
2
3
3
7
Marseille
2
3
3
8
Sporting
1
3
3
9
Club Brugge
2
2
3
10
R. Union SG
1
2
3
11
Arsenal
1
2
3
12
Man City
1
2
3
13
Qarabağ
1
1
3
14
Liverpool
1
1
3
15
Barcelona
1
1
3
16
Frankfurt
2
0
3
17
Chelsea
2
-1
3
18
Atalanta
2
-3
3
19
Bodø/Glimt
2
0
2
20
Dortmund
1
0
1
21
Juventus
1
0
1
22
Leverkusen
1
0
1
23
København
1
0
1
24
Olympiakos
1
0
1
25
Slavia
2
-3
1
26
Pafos
2
-4
1
27
Newcastle
1
-1
0
28
Villarreal
1
-1
0
29
Benfica
2
-2
0
30
PSV
1
-2
0
31
Athletic
1
-2
0
32
Napoli
1
-2
0
33
Monaco
1
-3
0
34
Galatasaray
1
-4
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

