Ajax beleeft horroravond in Marseille: Aubameyang en Paixão slachten Amsterdammers

Ajax heeft dinsdagavond een uiterst pijnlijke avond beleefd in het Stade Vélodrome in Marseille. De Amsterdammers waren overduidelijk een paar klassen minder dan Olympique Marseille en keken al na een klein halfuur tegen een 3-0 achterstand aan. Uiteindelijk werd het 4-0.
John Heitinga liet vooraf merken veel vertrouwen te hebben in zijn ploeg. De coach wilde een Ajax zien die met lef speelde en zelfs hoog druk zou zetten. De Amsterdammers kregen echter snel te merken dat dat geen goed idee was. In de zeven minuut was het al raak voor de Fransen: Pierre-Emerick Aubameyang stuurde Igor Paixão diep en uitgerekend de oud-Feyenoorder schoot de bal langs Vitezslav Jaros.
Het ging echter van kwaad tot erger, want Marseille zou binnen het halfuur nog twee keer scoren. Na slordig balverlies van Davy Klaassen kon Paixão in de twaalfde minuut nog eens vuren vanuit de tweede lijn. Zijn schot was sterk en Jaros opnieuw te machtig. In minuut 26 was het Steven Berghuis die aan de basis stond van een tegengoal. Hij leverde de bal in, waarna Aubameyang Mason Greenwood wegstak. Die schoot eenvoudig raak. Marseille trok de gashendel toen iets dicht, waarna nogmaals bleek dat Ajax maar weinig kon inbrengen tegen de Fransen. Er werd amper een kansje gecreëerd door de Nederlandse ploeg.
Na rust leek Ajax even aan eerherstel te denken, maar dat gevoel bleef niet voor lang. Toen de ploeg in de 50e minuut een vrije trap kreeg, snelden veel Amsterdammers naar voren. Dat bleek een pijnlijke misser: na een slechte voorzet van Oscar Gloukh kwam Marseille er razendsnel uit. Via Arthur Vermeeren en Paixão kwam de bal bij Aubameyang, die eenvoudig raak schoot. Vervolgens liet Marseille de teugels definitief vieren. Ajax kwam in de laatste twintig minuten zelfs nog veel in de zestien van Geronimo Rulli en had de score wat draaglijker kunnen maken. Dat bleef uit. Oliver Edvardsen, Raúl Moro en Kenneth Taylor lieten het na om een doelpunt te maken in Marseille, waardoor Ajax met een zeer pijnlijke uitslag huiswaarts moest.
De tekst van een paar maanden geleden van FCUpdate dat "feijenoord te kakken werd gezet" vond ik ook wel een sterke tekst. Mingus weet zijn one liners wel te verzinnen. Daarom een goede nominatie voor website van het jaar.
Deze wedstrijd maar snel vergeten, geen goede reclame voor NL in Europa
Ach iedereen weet dat de selectie niet klaar is. Je krijgt 40mln+ aan gratis CL geld. Dus gewoon een tussenjaartje en de selectie verder opbouwen.Vorig seizoen heeft ajax al aangetoond een straatlengte op feijenoord te eindigen dus dat moet ook dit jaar haalbaar zijn.
Uitslag die te verwachten was. Heitinga pak de handdoek en gooi hem in de ring in het belang van jouw Ajax. Je gaat dit nooit op de rails krijgen.
Ja heel slecht, wat moet je er anders van zeggen? Heitinga gaat dit niet meer oplossen, dus ik hoop dat ze achter de schermen bij Ajax bezig zijn met vervanging. Voor de rest is het zoals het is. Jammer. Ik zie trouwens wel dat buiten mezelf inmiddels 4 Ajacieden gereageerd hebben. Dat is mooi en in elk geval niet zo laf als de bekende Feyenoorders hier, die zich na Braga heel ver verstopt hadden. Ajacieden hebben tenminste ballen. Gewoon reageren en niet ervoor weglopen. Zo hoort dat.
Hoe kan @descheids nu zeggen dat het een tussenjaar is. Ze waren toch de hele tijd aan het cooken..?
@Mike En zn kop in het zand steken met zn oneliner 'gratis geld'. Dat het sterkste elftal word ingemaakt door een , naar zijn eigen zeggen, onbeduidend clubje en een veel te dure speler is een incident. Als een c selectie een wedstrijd verliest die niet verloren hoefde te worden dan is het ineens dat ze mijlen achter liggen. Wat kan je ook van zulke figuren verwachten En maar raar vinden dat niemand ze mag, maar dat is zogenaamd jaloezie.
Kan Louis niet een paar wedstrijdjes komen coachen tot er een vervanger is gevonden? Hij is nog altijd een topcoach, en een die kan winnen met beperkt materiaal. En anders mag de coach van Telstar komen, slechter dan dit wordt het toch niet. En even geen "Ajax-voetbal" graag, dan moeten we eerst Ajax-voetballers hebben; doe liever even 5-3-2 met een blok Sutalo/Baas/Itakura achterin, dan valt het minder op dat Gaaeij en Wijndal niet kunnen verdedigen.
