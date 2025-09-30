Ajax beleeft horroravond in Marseille: Aubameyang en Paixão slachten Amsterdammers

Ajax heeft dinsdagavond een uiterst pijnlijke avond beleefd in het Stade Vélodrome in Marseille. De Amsterdammers waren overduidelijk een paar klassen minder dan Olympique Marseille en keken al na een klein halfuur tegen een 3-0 achterstand aan. Uiteindelijk werd het 4-0.

John Heitinga liet vooraf merken veel vertrouwen te hebben in zijn ploeg. De coach wilde een Ajax zien die met lef speelde en zelfs hoog druk zou zetten. De Amsterdammers kregen echter snel te merken dat dat geen goed idee was. In de zeven minuut was het al raak voor de Fransen: Pierre-Emerick Aubameyang stuurde Igor Paixão diep en uitgerekend de oud-Feyenoorder schoot de bal langs Vitezslav Jaros.

Het ging echter van kwaad tot erger, want Marseille zou binnen het halfuur nog twee keer scoren. Na slordig balverlies van Davy Klaassen kon Paixão in de twaalfde minuut nog eens vuren vanuit de tweede lijn. Zijn schot was sterk en Jaros opnieuw te machtig. In minuut 26 was het Steven Berghuis die aan de basis stond van een tegengoal. Hij leverde de bal in, waarna Aubameyang Mason Greenwood wegstak. Die schoot eenvoudig raak. Marseille trok de gashendel toen iets dicht, waarna nogmaals bleek dat Ajax maar weinig kon inbrengen tegen de Fransen. Er werd amper een kansje gecreëerd door de Nederlandse ploeg.

Na rust leek Ajax even aan eerherstel te denken, maar dat gevoel bleef niet voor lang. Toen de ploeg in de 50e minuut een vrije trap kreeg, snelden veel Amsterdammers naar voren. Dat bleek een pijnlijke misser: na een slechte voorzet van Oscar Gloukh kwam Marseille er razendsnel uit. Via Arthur Vermeeren en Paixão kwam de bal bij Aubameyang, die eenvoudig raak schoot. Vervolgens liet Marseille de teugels definitief vieren. Ajax kwam in de laatste twintig minuten zelfs nog veel in de zestien van Geronimo Rulli en had de score wat draaglijker kunnen maken. Dat bleef uit. Oliver Edvardsen, Raúl Moro en Kenneth Taylor lieten het na om een doelpunt te maken in Marseille, waardoor Ajax met een zeer pijnlijke uitslag huiswaarts moest.