Live voetbal

Rampscenario voor Olij: geliefde keeper loopt PSV-debuut alsnog mis door blessure

Rampscenario voor Olij
Foto: © ESPN
2 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
16 december 2025, 21:09   Bijgewerkt: 22:59

Een rampscenario voor Nick Olij. De afgelopen zomer van Sparta overgekomen keeper dacht dinsdag zijn debuut voor PSV te maken, maar is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up.

Olij dacht na een goed seizoen in Rotterdam de eerste keeper te worden bij PSV, maar toen zagen de Eindhovenaren nog een buitenkansje: Matej Kovar. De Tsjechische doelman wordt dit seizoen gehuurd van Bayer Leverkusen en won ook de concurrentiestrijd tussen beide keepers.

Nu het bekertoernooi ook voor PSV begint, leek de tijd eindelijk te zijn gekomen om Olij in een tenue van de landskampioen in actie te zien. De keeper mocht ook starten in het thuisduel met GVVV, maar raakte geblesseerd in de warming-up.

Artikel gaat verder onder video

Bram van Polen vindt het enorm balen voor de doelman, zo laat hij weten in de voorbeschouwing. En ook binnen PSV wordt er volop meegeleefd met Olij. "Iedereen gunde hem dit debuut", laat Rik Elfrink op X weten. Olij zal zich dinsdag verbijten buiten het veld.

➡️ Meer PSV-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gijp/Tomiyasu

Van der Gijp begrijpt niets van komst Tomiyasu naar Ajax: 'Hij gaat nooit spelen'

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
Feyenoord-speler Quinten Timber

Valentijn Driessen stoort zich aan gedrag Quinten Timber: 'Continu wegwerpgebaren'

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
Robin van Persie Feyenoord

Van Persie hoeft nog niet te vrezen voor ontslag: ‘Geloof niet dat daar nu sprake van is’

  • Gisteren, 19:59
  • Gisteren, 19:59
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
885 Reacties
1.177 Dagen lid
4.601 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor hem is het echt zuur. Het is ook een speler waar je geen hekel aan hebt. Geen rare fratsen of uitspraken, gewoon staan en keepen wat je kan.

CG
2.863 Reacties
876 Dagen lid
13.508 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer dat het hem overkomt op deze weg. Zag hem echt veel liever spelen. Echt jammer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
885 Reacties
1.177 Dagen lid
4.601 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor hem is het echt zuur. Het is ook een speler waar je geen hekel aan hebt. Geen rare fratsen of uitspraken, gewoon staan en keepen wat je kan.

CG
2.863 Reacties
876 Dagen lid
13.508 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer dat het hem overkomt op deze weg. Zag hem echt veel liever spelen. Echt jammer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nick Olij

Nick Olij
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 30 jaar (1 aug. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
PSV
0
0
2024/2025
Sparta
34
0
2023/2024
Sparta
35
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel