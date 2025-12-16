Een rampscenario voor . De afgelopen zomer van Sparta overgekomen keeper dacht dinsdag zijn debuut voor PSV te maken, maar is geblesseerd geraakt tijdens de warming-up.

Olij dacht na een goed seizoen in Rotterdam de eerste keeper te worden bij PSV, maar toen zagen de Eindhovenaren nog een buitenkansje: Matej Kovar. De Tsjechische doelman wordt dit seizoen gehuurd van Bayer Leverkusen en won ook de concurrentiestrijd tussen beide keepers.

Nu het bekertoernooi ook voor PSV begint, leek de tijd eindelijk te zijn gekomen om Olij in een tenue van de landskampioen in actie te zien. De keeper mocht ook starten in het thuisduel met GVVV, maar raakte geblesseerd in de warming-up.

Bram van Polen vindt het enorm balen voor de doelman, zo laat hij weten in de voorbeschouwing. En ook binnen PSV wordt er volop meegeleefd met Olij. "Iedereen gunde hem dit debuut", laat Rik Elfrink op X weten. Olij zal zich dinsdag verbijten buiten het veld.

Nick Olij geblesseerd tijdens de warming-up. Matěj Kovář vervangt hem.#PSVGVV pic.twitter.com/MU5WFTUcas — PSV (@PSV) December 16, 2025