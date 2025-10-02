Alex Kroes keihard aangepakt: 'Beleid gaat tegen alle Ajax-principes in'

Alex Kroes krijgt er stevig van langs van voormalig Ajax-speler Tscheu La Ling. De technisch directeur van de Amsterdammers houdt in de woorden van Ling 'mooie praatjes' over het zogeheten Ajax-dna, maar zijn aankoopbeleid staat staat volgens de oud-voetballer juist haaks op de principes van de club.

In gesprek met Het Parool laat Ling (69) zijn licht schijnen over de kansloze 4-0 nederlaag die Ajax dinsdag leed bij Olympique Marseille. De voormalig linksbuiten hekelt de manier waarop de Amsterdammers voor de dag kwamen in de Zuid-Franse stad: "Ajax maakt elke week dezelfde fouten. Je zag weer dezelfde patronen als in de afgelopen jaren. Ze blijven vasthouden aan een manier van voetballen die de selectie niet kan uitvoeren."

Het pijnlijke verlies kan echter niet alleen aan de tactiek van trainer John Heitinga worden opgehangen, waarschuwt Ling. De kern van het probleem ligt volgens hem in de organisatie besloten: "Ik heb twee keer gesproken met technisch directeur Alex Kroes en daarvoor met Sven Mislintat. Ze roepen maar wat en vertellen mooie verhaaltjes over het Ajax-dna, maar ik zie er niets van terug. Het aankoopbeleid gaat juist tegen alle principes van Ajax in."

"Hoe het Ajax-dna dan wel terugkomt?", vraagt Ling zich hardop af. "Dat begint bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de benoemingen. Er wordt leuk gepraat, maar er wordt niet gehandeld naar de visie van Ajax. Dan krijg je dit soort voetbal en blijf je in dezelfde situatie hangen. Het gaat niet om de trainer, het gaat om de visie. De opleiding moet de basis zijn, maar ook als ik Jong Ajax zie, herken ik de club niet meer." Het aankoopbeleid zou volgens Ling gericht moeten zijn op het halen van spelers 'die het Ajaxspel als basiskwaliteit in zich hebben'. "Of ze het dan waarmaken is een tweede, maar nu worden er spelers gehaald die dat totaal niet hebben."