Live voetbal 18

Alex Kroes keihard aangepakt: 'Beleid gaat tegen alle Ajax-principes in'

Alex Kroes
Foto: © Imago
10 reacties
Frank Hoekman
2 oktober 2025, 17:31   Bijgewerkt: 18:21

Alex Kroes krijgt er stevig van langs van voormalig Ajax-speler Tscheu La Ling. De technisch directeur van de Amsterdammers houdt in de woorden van Ling 'mooie praatjes' over het zogeheten Ajax-dna, maar zijn aankoopbeleid staat staat volgens de oud-voetballer juist haaks op de principes van de club.

In gesprek met Het Parool laat Ling (69) zijn licht schijnen over de kansloze 4-0 nederlaag die Ajax dinsdag leed bij Olympique Marseille. De voormalig linksbuiten hekelt de manier waarop de Amsterdammers voor de dag kwamen in de Zuid-Franse stad: "Ajax maakt elke week dezelfde fouten. Je zag weer dezelfde patronen als in de afgelopen jaren. Ze blijven vasthouden aan een manier van voetballen die de selectie niet kan uitvoeren."

Artikel gaat verder onder video

Het pijnlijke verlies kan echter niet alleen aan de tactiek van trainer John Heitinga worden opgehangen, waarschuwt Ling. De kern van het probleem ligt volgens hem in de organisatie besloten: "Ik heb twee keer gesproken met technisch directeur Alex Kroes en daarvoor met Sven Mislintat. Ze roepen maar wat en vertellen mooie verhaaltjes over het Ajax-dna, maar ik zie er niets van terug. Het aankoopbeleid gaat juist tegen alle principes van Ajax in."

"Hoe het Ajax-dna dan wel terugkomt?", vraagt Ling zich hardop af. "Dat begint bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de benoemingen. Er wordt leuk gepraat, maar er wordt niet gehandeld naar de visie van Ajax. Dan krijg je dit soort voetbal en blijf je in dezelfde situatie hangen. Het gaat niet om de trainer, het gaat om de visie. De opleiding moet de basis zijn, maar ook als ik Jong Ajax zie, herken ik de club niet meer." Het aankoopbeleid zou volgens Ling gericht moeten zijn op het halen van spelers 'die het Ajaxspel als basiskwaliteit in zich hebben'. "Of ze het dan waarmaken is een tweede, maar nu worden er spelers gehaald die dat totaal niet hebben."

We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jerdy Schouten Noa Vahle

Jerdy Schouten gaat diep door het stof in gesprek met Noa Vahle

  • Gisteren, 23:39
  • Gisteren, 23:39
PSV

PSV komt enorme blunder van Schouten te boven en pakt een punt in Leverkusen

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
Bayer Leverkusen tegen PSV in de Champions League

Teruglezen: PSV pakt een punt op bezoek bij Bayer Leverkusen

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
0 10 reacties
Reageren
10 reacties
Arena
976 Reacties
52 Dagen lid
2.301 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Frank Hoekman dacht, ik heb eigenlijk geen onderwerp maar ik moet toch wat posten, dus dan doe ik ongeveer hetzelfde verhaaltje als wat gister geplaatst is. Wat een zwaktebod.

Copa
2.172 Reacties
752 Dagen lid
22.781 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ Arena. Het artikel heeft misschien te weinig aandacht gekregen, daarom wordt het maar weer geplaatst? wat de inhoud betreft. Ik denk dat Ling in geen jaren in Amsterdam is geweest, maar het kan geen kwaad denken bepaalde figuren om zijn naam te gebruiken. Hij heeft wel iets beter te doen dan hierop te reageren, enerzijds omdat het hem geen ene hol kan schelen, anderzijds helpt hij dit soort malloten. Ik schreef het gisteren al en aangezien ik weer de kans krijg zal ik het nogmaals doen. Bepaalde mensen, journalisten ed laten zich gebruiken, misbruiken als oude vrouwen op de oude zijds, niet voor klinkende munt, maar voor aandacht ed. Het is ook duidelijk wie de mensen zijn die zich gekwetst voelen sinds Kroes is aangesteld, dat zijn de figuren die anderen ophitsten om vooral onrust te zaaien.. Ik zou me nimmer laten misbruiken zoals deze zielige, zieke? figuren

CG
2.458 Reacties
800 Dagen lid
13.314 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maar dat het heeeele beleid zéér slecht is dat weten we allen !!

Zadkine
300 Reacties
636 Dagen lid
3.058 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Blijven downdressen en alles onder het tapijt vegen, daarom stellen jullie eigenlijk zeker internationaal niets meer voor en we hebben jullie nodig anders bestaat er geen top 3 meer.

Hahahahahaha en jullie dan
1.110 Reacties
824 Dagen lid
7.116 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Zadkine 19 jaar geen kampioenschap en toen stelde jullie niks voor en hadden jullie ons nodig dus wat is nu je punt zieltje

12deman
507 Reacties
95 Dagen lid
368 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. Blijf maar hangen pik de tijd haalt je in ouwe neus. Game over

Hahahahahaha en jullie dan
1.110 Reacties
824 Dagen lid
7.116 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman bereid je dan maar voor met jou verleden van de afgelopen jaren hhahahahah met je champions league waardige Europa league clupje hahahahahaha hahahahahaha game over zegt tie je leeft in een fantasy wereld net zoals je spelletje hahahahaha

Descheids
7 Reacties
2 Dagen lid
1 Like
Descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helaas is ons falend beleid steeds duidelijker zichtbaar en niet te verbergen rvc die om de halverklap weglopen miskopen op het veld een trainer die er na sparta uitvliegt helaas is het niet zo COOKING als ik eerder dacht 😥

12deman
507 Reacties
95 Dagen lid
368 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden finaly they understand what we knew. Het wordt een hééééél lang seizoen voor Ajax.

Hahahahahaha en jullie dan
1.110 Reacties
824 Dagen lid
7.116 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman net zolang als die van jou clupje 34 wedstrijden hahahahahahaha slimpie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
976 Reacties
52 Dagen lid
2.301 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Frank Hoekman dacht, ik heb eigenlijk geen onderwerp maar ik moet toch wat posten, dus dan doe ik ongeveer hetzelfde verhaaltje als wat gister geplaatst is. Wat een zwaktebod.

Copa
2.172 Reacties
752 Dagen lid
22.781 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ Arena. Het artikel heeft misschien te weinig aandacht gekregen, daarom wordt het maar weer geplaatst? wat de inhoud betreft. Ik denk dat Ling in geen jaren in Amsterdam is geweest, maar het kan geen kwaad denken bepaalde figuren om zijn naam te gebruiken. Hij heeft wel iets beter te doen dan hierop te reageren, enerzijds omdat het hem geen ene hol kan schelen, anderzijds helpt hij dit soort malloten. Ik schreef het gisteren al en aangezien ik weer de kans krijg zal ik het nogmaals doen. Bepaalde mensen, journalisten ed laten zich gebruiken, misbruiken als oude vrouwen op de oude zijds, niet voor klinkende munt, maar voor aandacht ed. Het is ook duidelijk wie de mensen zijn die zich gekwetst voelen sinds Kroes is aangesteld, dat zijn de figuren die anderen ophitsten om vooral onrust te zaaien.. Ik zou me nimmer laten misbruiken zoals deze zielige, zieke? figuren

CG
2.458 Reacties
800 Dagen lid
13.314 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maar dat het heeeele beleid zéér slecht is dat weten we allen !!

Zadkine
300 Reacties
636 Dagen lid
3.058 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Blijven downdressen en alles onder het tapijt vegen, daarom stellen jullie eigenlijk zeker internationaal niets meer voor en we hebben jullie nodig anders bestaat er geen top 3 meer.

Hahahahahaha en jullie dan
1.110 Reacties
824 Dagen lid
7.116 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Zadkine 19 jaar geen kampioenschap en toen stelde jullie niks voor en hadden jullie ons nodig dus wat is nu je punt zieltje

12deman
507 Reacties
95 Dagen lid
368 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. Blijf maar hangen pik de tijd haalt je in ouwe neus. Game over

Hahahahahaha en jullie dan
1.110 Reacties
824 Dagen lid
7.116 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman bereid je dan maar voor met jou verleden van de afgelopen jaren hhahahahah met je champions league waardige Europa league clupje hahahahahaha hahahahahaha game over zegt tie je leeft in een fantasy wereld net zoals je spelletje hahahahaha

Descheids
7 Reacties
2 Dagen lid
1 Like
Descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helaas is ons falend beleid steeds duidelijker zichtbaar en niet te verbergen rvc die om de halverklap weglopen miskopen op het veld een trainer die er na sparta uitvliegt helaas is het niet zo COOKING als ik eerder dacht 😥

12deman
507 Reacties
95 Dagen lid
368 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden finaly they understand what we knew. Het wordt een hééééél lang seizoen voor Ajax.

Hahahahahaha en jullie dan
1.110 Reacties
824 Dagen lid
7.116 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman net zolang als die van jou clupje 34 wedstrijden hahahahahahaha slimpie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marseille - Ajax

Olympique Marseille
4 - 0
Ajax
Gespeeld op 30 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
PSG
2
5
6
4
Inter
2
5
6
5
Arsenal
2
4
6
6
Qarabağ
2
3
6
7
Dortmund
2
3
4
8
Man City
2
2
4
9
Tottenham
2
1
4
10
Atlético
2
3
3
11
Newcastle
2
3
3
12
Marseille
2
3
3
13
Club Brugge
2
2
3
14
Sporting
2
2
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Barcelona
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal
2
-1
1
27
PSV
2
-2
1
28
København
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Pafos
2
-4
1
33
Benfica
2
-2
0
34
Athletic
2
-5
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel