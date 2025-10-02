Eindelijk goed nieuws voor John Heitinga

John Heitinga ligt zwaar onder vuur bij Ajax, maar op persoonlijk vlak gaat het wel goed met de trainer. Volgens Bekende Buren heeft de financiële holding van de trainer namelijk een positief eigen vermogen gecreëerd en ook de schulden bijna weggewerkt.

Heitinga staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij Ajax en maakt in zijn eerste weken geen goede indruk. Aan alle kanten wordt aan zijn stoelpoten gezaagd en de Amsterdamse fans roepen al massaal om zijn ontslag. Vooralsnog blijft de clubleiding echter achter de trainer staan, maar de druk op Heitinga is enorm.

Toch is er ook goed nieuws te melden. Heitinga is namelijk de eigenaar van de financiële holding Belnox B.V. en het bedrijf heeft de afgelopen tijd erg goede resultaten geboekt. In 2022 had Belnox nog een negatief eigen vermogen van 236.859 euro, maar inmiddels is het eigen vermogen weer positief. In de laatste jaarcijfers is te zien dat dit nu 36.357 euro bedraagt; een verbetering van ruim 273.000 euro.

Daar blijft het niet bij met het goede nieuws van het bedrijf van Heitinga. De trainer heeft in een jaar tijd namelijk de schulden van de holding terug kunnen brengen van 295.293 euro naar 7157 euro. Over beide posten is dat een omslag van ruim 560.000 euro. Iets waar Heitinga en de medewerkers van zijn bedrijf trots op kunnen zijn.

