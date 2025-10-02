Kraay meldt vermissing bij Ajax: ‘Ik snap totáál niet waar hij is’

Hans Kraay junior begrijpt niet wat er met Louis van Gaal aan de hand is, zo laat hij weten bij Voetbalpraat. De oud-bondscoach is adviseur van de raad van commissarissen van Ajax, maar wordt volgens de analist nauwelijks om advies gevraagd. Kraay denkt dat het John Heitinga zou helpen als Van Gaal een tijdje met hem mee gaat draaien.

Het rommelt bij Ajax. Onder Heitinga spelen de Amsterdammers geen goed voetbal en de roep om zijn ontslag wordt met de wedstrijd sterker. Ook Alex Kroes en Marijn Beuker, die verantwoordelijk zijn voor de aanstelling van de trainer, blijven niet vrij van kritiek. Kraay geeft aan geen voorstander te zijn van het ontslaan van trainers. Wel ziet hij een andere oplossing, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt.

“Een ding snap ik totáál niet bij Ajax: waar is Louis van Gaal?”, vraagt de oud-voetballer zich af. “Hij is adviseur van de rvc, maar ik heb begrepen dat hij niet zo veel om advies wordt gevraagd. Volgens mij moeten ze je wel eens om advies vragen, als je adviseur bent”, uit Kraay zijn verbazing. Milan van Dongen stelt dat Ajax in deze lastige periode juist iedere dag met Van Gaal moet bellen.

Kraay ziet nog een andere rol weggelegd voor de voormalig trainer. “Waarom vraag je niet of Louis een keer in de week aan wil sluiten bij Heitinga? Ik denk niet dat je er slechter van wordt.” De analist noemt Dick Advocaat als voorbeeld, die begin 2016 bij Feyenoord met Giovanni van Bronckhorst ging meekijken nadat hij een reeks wedstrijden had verloren. Van Bronckhorst kreeg het weer op de rit en werd het seizoen erna kampioen met de Rotterdammers. “Van Gaal en Heitinga kennen elkaar goed. Van Gaal houdt van aanvallend voetbal, maar ook van een restverdediging. Hij is geen kamikazepiloot.” Kraay stelt vervolgens dat Ajax het misschien wel aan Van Gaal heeft gevraagd. “Maar als Louis gevraagd zou zijn, hadden we dat denk ik wel gehoord.”