Zenden denkt dat Heitinga de Arteta van Ajax kan worden: 'Maar niet omdat hij mijn schoonbroertje is'

Boudewijn Zenden breekt woensdagavond een lans voor John Heitinga, die volgens de analist meer tijd van Ajax moet krijgen. Collega Youri Mulder ziet echter weinig perspectief.

Bij UEFA Matchday op Ziggo Sport wordt er nagepraat over de blamage van Ajax een dag eerder. Marseille was in het Stade Vélodrome drie klassen beter dan de Amsterdammers en won met 4-0. Zenden keek vooral verbaasd op van de individuele fouten van de Nederlandse ploeg "Ik was wel verbaasd over de fouten die gemaakt werden. We hebben ook kunnen zien dat Marseille kwalitatief op elke positie toch wel sterker was dan Ajax."

Vervolgens wil de analist Heitinga verdedigen, maar maakt daarbij wel een interessante opmerking: "Dat heeft niks te maken met mijn schoonbroertje." Zenden is namelijk getrouwd met de zus van de trainer van Ajax. De oud-voetballer verdeelt zijn analyse van het huidige Ajax vervolgens in twee delen. "Je moet twee dingen scheiden. Het ene is het spel, daar kunnen we kort over zijn: dat is niet goed genoeg. Ook de dragende spelers, Klaassen, Berghuis, maken fouten. Ik vond ook de keeper (Viteszlav Jaros, red.) niet sterk over komen."Toch ziet Zenden dat Heitinga de Ajax-filosofie hanteert. "Met lef spelen, hoog druk zetten, durven een-op-een te spelen. Dan is het logisch dat je er tegen Marseille, dat in een goede vibe zit, dat je er zo vanaf kan gaan."

Hoop op Arteta-scenario

De analist wil niet spreken over een tactische flater. "Uiteindelijk kies je als clubleiding voor een trainer met deze filosofie, iemand die dit type spel wil gaan spelen. Als je dat niet had gewild, had je moeten vasthouden aan Farioli en dan hadden we kunnen klagen over het feit dat het niet des Ajax is." Zenden hoopt op een Arteta-scenario. "Hij is in 2019 binnengehaald bij Arsenal met een bepaald idee, een bepaalde filosofie. De eerste paar jaar stonden zij gewoon twaalfde in de Premier League, ze haalden niet eens Europees voetbal", stelt de analist met veel nadruk. "Arteta hebben ze dus aangehouden en de afgelopen twee jaar speelt Arsenal gewoon om de Premier League.

Youri Mulder vindt die vergelijking echter mank. "Ik denk niet dat Heitinga dezelfde kwaliteiten heeft als Arteta. In de drie maanden dat hij (Heitinga, red.) trainer is, zie ik eigenlijk totaal geen ontwikkeling." Verder vond hij Heitinga dinsdag tegen Marseille een modderfiguur slaan. "Je kunt wel aanvallend spelen, maar je hoeft niet overal op het veld een-tegen-een te staan. Dit is open huis, zelfmoord, kamikaze. De kans dat deze uitvoering lukt tegen zo'n ploeg is heel erg klein. Je moet ook een risico-afweging maken."

Zenden denkt dat er ook gewoon op sommige plekken in de selectie van Ajax te weinig kwaliteit bezit. "Ik zou het heel gek vinden als Alex Kroes en Marijn Beuker nu in een keer een andere koers gaan varen." Ook denkt Zenden dat de voetbalvisie van Heitinga er in de toekomst uit zal komen. "Als je deelneemt aan de cursus Coach/Trainer Betaald Voetbal bij de KNVB, dan heb je dus een visie. En de club Ajax heeft daarom ook voor deze trainer gekozen."