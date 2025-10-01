Van Persie komt met advies voor Heitinga en wijst dan naar kritische Sneijder

Robin van Persie steekt woensdag een hart onder de riem bij collega-trainer en concurrent John Heitinga. De coach van Feyenoord ziet dat Heitinga het lastig heeft, maar weet ook dat de huidige hoeveelheid kritiek weer zal overvliegen.

Tijdens de persconferentie van Feyenoord in aanloop naar het Europa League-duel met Aston Villa wordt Van Persie gevraagd hoe hij naar de huidige situatie van Heitinga kijkt. "Allereerst vind ik dat niet leuk voor John. Ik ken hem ook persoonlijk, heb ook een jaar of acht met hem bij Oranje gespeeld. Op de eerste plaats vind ik het ook echt een aardige vent", vertelt de trainer over zijn persoonlijke verstandhouding met Heitinga.

Van Persie benadrukt dan dat Heitinga, net als hijzelf, nog niet heel lang hoofdtrainer is. "En dan loop je gewoon tegen uitdagingen aan. Voor hem vind ik het vervelend dat hij nu in deze fase zit, dat meen ik serieus. Alleen je moet denk ik ook als coach beseffen dat dit er bij hoort. Daar moet je als een kerel doorheen en ik denk dat John dat ook doet."

"Als je trainer wordt, moet je ermee rekening houden dat dit vroeg of laat gaat gebeuren, maar dat het ook weer voorbij gaat. Volgende week is er bij wijze van spreken weer wat anders nieuws." De oefenmeester van Feyenoord vindt ook dat je kritiek niet persoonlijk moet nemen en wijst dan naar Wesley Sneijder. "Zijn vriend Wesley vond ik best kritisch over John gisteren (dinsdagavond, red.). Als John zijnde kun je daar wat van vinden, maar dat moet je eigenlijk niet doen." De twee Ajacieden kennen elkaar heel lang, maar moeten in hun eigen rol niet geremd worden door die band.

Vergelijking met Karim El Ahmadi

Dan trekt Van Persie de vergelijking met Karim El Ahmadi, momenteel analist van ESPN. "Ik zei tegen hem: 'Karim, ondanks dat wij samen hebben gespeeld, moet je nooit ook maar ergens het gevoel hebben dat je niet kritisch kan zijn op mij. Je moet volledig vrij zijn in het geven van je mening, ook als dat negatief is.'" Van Persie stelt dat hij de kritiek van El Ahmadi nooit persoonlijk zou maken. "Ondanks dat ik weet dat hij mij mag en ik hem ook heel graag mag."