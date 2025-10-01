Live voetbal

Gigantische domper voor Van Persie: Feyenoord zonder sterkhouder tegen Aston Villa

Gigantische domper voor Van Persie: Feyenoord zonder sterkhouder tegen Aston Villa
Foto: © Imago
15 reacties
Maurice Mazenier
1 oktober 2025, 12:03

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan donderdagavond in het Europa League-treffen tegen Aston Villa niet beschikken over Quinten Timber. Dat meld Rijnmond en ESPN. De 24-jarige middenvelder heeft een lichte blessure overgehouden aan het duel met FC Groningen en moest derhalve de laatste training voor de wedstrijd tegen The Villians overslaan.

Timber heeft afgelopen zondag in de wedstrijd tegen FC Groningen een voetblessure overgehouden, waar hij nu nog teveel last van heeft. De Oranje-international moest de training van woensdag overslaan en daarmee komt het Europa League-duel van donderdagavond tegen Aston Vila te vroeg voor hem. Wel is er de hoop dat Timber tijdig hersteld is voor de competitiewedstrijd van aanstaande zondag tegen FC Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

Naast Timber ontbreken ook Jakub Moder, Gernot Trauner en Thomas Beelen tegen Aston Villa. Het drietal ontbreekt al langer bij Feyenoord. Sem Steijn en Anel Ahmedhodzic keren wel weer terug bij de Rotterdammers. Het tweetal ontbrak tegen FC Groningen vanwege respectievelijk ziekte en een schorsing.

In de eigen Kuip wil Feyenoord zich donderdagavond om 21.00 uur tegen Aston Villa revancheren voor de 1-0 nederlaag op bezoek bij SC Braga. Van Persie koos ervoor om in Portugal flink te rouleren en maar liefst zeven wijzigingen door te voeren in de basiself. Of de oefenmeester opnieuw zoveel gaat rouleren zal nog moeten blijken.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen

Derksen haalt Feyenoorder door de mangel: 'Ik heb mij zo gestoord aan hem'

  • Gisteren, 09:06
  • Gisteren, 09:06
Tsuyoshi Watanabe Luis Suarez.png

‘Luis Suárez-truc’ van Ajax pakt grandioos uit voor Feyenoord

  • ma 29 september, 22:44
  • 29 sep. 22:44
Robin van Persie Feyenoord Rotterdam

Is Van Persie hypocriet? Feyenoord was zélf onsportief tegen FC Groningen

  • ma 29 september, 20:03
  • 29 sep. 20:03
4 15 reacties
Reageren
15 reacties
Voetbalfanaat
483 Reacties
1.040 Dagen lid
2.857 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ten eerste is Aston Villa van een heel ander niveau dan Braga waardoor ik niet hoop dat van Persie dezelfde blunder zal begaan wat betreft de opstelling tegen de Engelsen. Ten tweede het is voor Nederland belangrijk dat je in Europa punten haalt en dat doe je niet als je niet je sterkste spelers opstelt. Ik hoop eigenlijk tegen beter weten in dat er eindelijk een club de komende dagen een wedstrijd wint anders wordt het in Europa een heel slecht seizoen voor Nederland.

descheids
227 Reacties
13 Dagen lid
351 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Blessure Timber maakt niet uit want beginnende trainer van persie had hem toch niet opgesteld in zijn nieuwe exotische opstelling. Het verval van feijenoord is pijnlijk. Je zou zeggen dat een bepaalde cultuurbewaker wel zou ingrijpen, maar helaas. Zorgwekkend is het allemaal en ik hoor veel feijenoorders in mijn omgeving al zeer teleurgesteld zijn in van persie en in de club omdat ze niet ingrijpen. Ze missen leiderschap.

😎jurgen😎
93 Reacties
13 Dagen lid
59 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Je begint weer he? net een pakslaag gehad en nu kom je alweer expert hier spelen . Jij leert niet he? ik dacht nadat je film uitkwam "de pupil " dat je wat meer gedegen zou zijn maar je blijft maar doorgaan he .

Voetbalfanaat
483 Reacties
1.040 Dagen lid
2.857 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids de volgende leugen van je want je haat Feyenoord en Rotterdam zo erg dat er geen enkele Feyenoorder in jouw omgeving is/kan zijn. Dus jij hebt een duim die groter is dan Rotterdam waar jij alle onzin uit zuigt. Jouw eigen clubje leed gisteren onder rookie Heitinga een schandelijke nederlaag maar daar hoor ik je niet over.

😎jurgen😎
93 Reacties
13 Dagen lid
59 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@voetbalfanaat wij zijn ze vrienden hij heeft helemaal geen vrienden in het echte leven met zo een gare persoonlijkheid is dat onmogelijk kijk ze film maar de pupil dan ga je hem beter begrijpen

Arena
965 Reacties
51 Dagen lid
2.296 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

descheids komt tenminste nog als z'n club net een pak slaag heeft gehad. Gewoon reageren, ook al heeft je club verloren. Dat kunnen we van stoere bink Jurgen en z'n vriendjes niet zeggen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
652 Reacties
1.100 Dagen lid
4.400 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena je bedoeld, hij komt dan alleen maar met de tekst gratis geld?

descheids
227 Reacties
13 Dagen lid
351 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Arena, je hebt de echte supporters die we o.a. gisterenavond zagen en je hebt de successupporters die we na Braga niet zagen. Feiten zeggen genoeg. Het is te pijnlijk, maar het is inmiddels zo vaak bevestigd over de feijenoorders dat ik ze gewoon keihard uitlach. Het zijn niet meer dan trollen. Benieuwd of Steijn inmiddels in genade is aangenomen door de alleswetende van persie.

😎jurgen😎
93 Reacties
13 Dagen lid
59 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

heb je arena nummer 1 bilmaatje en subaccount van briesjuh descheids ook altijd zonder enige inhoud ...

Arena
965 Reacties
51 Dagen lid
2.296 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@peterdejong: Dat doet er niet toe. Hij komt in elk geval. Het clubje Stookvis, Jurgen, Voetbalanalist, Hurricane, de 12deman zijn niet eens komen opdagen na Braga. Ik noem dat successupporters. Het is laf. Dan heb ik nog liever descheids die wat onzin uitkraamt, maar wel voor zijn club opkomt.

descheids
227 Reacties
13 Dagen lid
351 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena, er is maar 1 echte feijenoorder en dat is Mike. Ook dat is een feit.

Quarlon
811 Reacties
1.100 Dagen lid
3.528 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Jammer maar absoluut niet onoverkomelijk

😎jurgen😎
93 Reacties
13 Dagen lid
59 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Middenvelders genoeg Timber is de beste maar zonder hem is er nog steeds talent. Gewoon met lef spelen slimme pass keuzes maken . Zo geweldig zijn ze niet hele wisselvallige resultaten in de Premier league. Maar in Europa gebeuren er gekke dingen...

descheids
227 Reacties
13 Dagen lid
351 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Inderdaad, Braga die feijenoord vernederd haha

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
652 Reacties
1.100 Dagen lid
4.400 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als goed is is hwang er weer bij, dus zou weinig kwaliteits verlies zijn. Alleen deze keer graag met sterkste 11 spelen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
550 Reacties
1.100 Dagen lid
4.876 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op naar een goede wedstrijd. Goed voor Feyenoord, goed voor Nederland. We hebben als nederland een naam hoog te houden. En de selectie is niet voor niets zo groot, dus dit moet op te vangen zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalfanaat
483 Reacties
1.040 Dagen lid
2.857 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ten eerste is Aston Villa van een heel ander niveau dan Braga waardoor ik niet hoop dat van Persie dezelfde blunder zal begaan wat betreft de opstelling tegen de Engelsen. Ten tweede het is voor Nederland belangrijk dat je in Europa punten haalt en dat doe je niet als je niet je sterkste spelers opstelt. Ik hoop eigenlijk tegen beter weten in dat er eindelijk een club de komende dagen een wedstrijd wint anders wordt het in Europa een heel slecht seizoen voor Nederland.

descheids
227 Reacties
13 Dagen lid
351 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Blessure Timber maakt niet uit want beginnende trainer van persie had hem toch niet opgesteld in zijn nieuwe exotische opstelling. Het verval van feijenoord is pijnlijk. Je zou zeggen dat een bepaalde cultuurbewaker wel zou ingrijpen, maar helaas. Zorgwekkend is het allemaal en ik hoor veel feijenoorders in mijn omgeving al zeer teleurgesteld zijn in van persie en in de club omdat ze niet ingrijpen. Ze missen leiderschap.

😎jurgen😎
93 Reacties
13 Dagen lid
59 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Je begint weer he? net een pakslaag gehad en nu kom je alweer expert hier spelen . Jij leert niet he? ik dacht nadat je film uitkwam "de pupil " dat je wat meer gedegen zou zijn maar je blijft maar doorgaan he .

Voetbalfanaat
483 Reacties
1.040 Dagen lid
2.857 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids de volgende leugen van je want je haat Feyenoord en Rotterdam zo erg dat er geen enkele Feyenoorder in jouw omgeving is/kan zijn. Dus jij hebt een duim die groter is dan Rotterdam waar jij alle onzin uit zuigt. Jouw eigen clubje leed gisteren onder rookie Heitinga een schandelijke nederlaag maar daar hoor ik je niet over.

😎jurgen😎
93 Reacties
13 Dagen lid
59 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@voetbalfanaat wij zijn ze vrienden hij heeft helemaal geen vrienden in het echte leven met zo een gare persoonlijkheid is dat onmogelijk kijk ze film maar de pupil dan ga je hem beter begrijpen

Arena
965 Reacties
51 Dagen lid
2.296 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

descheids komt tenminste nog als z'n club net een pak slaag heeft gehad. Gewoon reageren, ook al heeft je club verloren. Dat kunnen we van stoere bink Jurgen en z'n vriendjes niet zeggen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
652 Reacties
1.100 Dagen lid
4.400 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena je bedoeld, hij komt dan alleen maar met de tekst gratis geld?

descheids
227 Reacties
13 Dagen lid
351 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Arena, je hebt de echte supporters die we o.a. gisterenavond zagen en je hebt de successupporters die we na Braga niet zagen. Feiten zeggen genoeg. Het is te pijnlijk, maar het is inmiddels zo vaak bevestigd over de feijenoorders dat ik ze gewoon keihard uitlach. Het zijn niet meer dan trollen. Benieuwd of Steijn inmiddels in genade is aangenomen door de alleswetende van persie.

😎jurgen😎
93 Reacties
13 Dagen lid
59 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

heb je arena nummer 1 bilmaatje en subaccount van briesjuh descheids ook altijd zonder enige inhoud ...

Arena
965 Reacties
51 Dagen lid
2.296 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@peterdejong: Dat doet er niet toe. Hij komt in elk geval. Het clubje Stookvis, Jurgen, Voetbalanalist, Hurricane, de 12deman zijn niet eens komen opdagen na Braga. Ik noem dat successupporters. Het is laf. Dan heb ik nog liever descheids die wat onzin uitkraamt, maar wel voor zijn club opkomt.

descheids
227 Reacties
13 Dagen lid
351 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena, er is maar 1 echte feijenoorder en dat is Mike. Ook dat is een feit.

Quarlon
811 Reacties
1.100 Dagen lid
3.528 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Jammer maar absoluut niet onoverkomelijk

😎jurgen😎
93 Reacties
13 Dagen lid
59 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Middenvelders genoeg Timber is de beste maar zonder hem is er nog steeds talent. Gewoon met lef spelen slimme pass keuzes maken . Zo geweldig zijn ze niet hele wisselvallige resultaten in de Premier league. Maar in Europa gebeuren er gekke dingen...

descheids
227 Reacties
13 Dagen lid
351 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Inderdaad, Braga die feijenoord vernederd haha

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
652 Reacties
1.100 Dagen lid
4.400 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als goed is is hwang er weer bij, dus zou weinig kwaliteits verlies zijn. Alleen deze keer graag met sterkste 11 spelen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
550 Reacties
1.100 Dagen lid
4.876 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op naar een goede wedstrijd. Goed voor Feyenoord, goed voor Nederland. We hebben als nederland een naam hoog te houden. En de selectie is niet voor niets zo groot, dus dit moet op te vangen zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Aston Villa

Feyenoord
21:00
Aston Villa
Wordt gespeeld op 2 okt. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
7
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
Midtjylland
1
2
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ludogorets
1
1
3
5
Roma
1
1
3
6
Freiburg
1
1
3
7
Lille
1
1
3
8
Stuttgart
1
1
3
9
FCSB
1
1
3
10
Genk
1
1
3
11
Lyon
1
1
3
12
Porto
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
14
Braga
1
1
3
15
Nottm Forest
1
0
1
16
Betis
1
0
1
17
Celtic
1
0
1
18
Plzeň
1
0
1
19
Ferencváros
1
0
1
20
Crvena zvezda
1
0
1
21
Maccabi TA
1
0
1
22
PAOK
1
0
1
23
Basel
1
-1
0
24
Brann
1
-1
0
25
Celta
1
-1
0
26
Malmö
1
-1
0
27
Nice
1
-1
0
28
Bologna
1
-1
0
29
Feyenoord
1
-1
0
30
Go Ahead
1
-1
0
31
Rangers
1
-1
0
32
Salzburg
1
-1
0
33
Utrecht
1
-1
0
34
Fenerbahçe
1
-2
0
35
Sturm
1
-2
0
36
Young Boys
1
-3
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel