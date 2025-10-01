Gigantische domper voor Van Persie: Feyenoord zonder sterkhouder tegen Aston Villa

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan donderdagavond in het Europa League-treffen tegen Aston Villa niet beschikken over Quinten Timber. Dat meld Rijnmond en ESPN. De 24-jarige middenvelder heeft een lichte blessure overgehouden aan het duel met FC Groningen en moest derhalve de laatste training voor de wedstrijd tegen The Villians overslaan.
Timber heeft afgelopen zondag in de wedstrijd tegen FC Groningen een voetblessure overgehouden, waar hij nu nog teveel last van heeft. De Oranje-international moest de training van woensdag overslaan en daarmee komt het Europa League-duel van donderdagavond tegen Aston Vila te vroeg voor hem. Wel is er de hoop dat Timber tijdig hersteld is voor de competitiewedstrijd van aanstaande zondag tegen FC Utrecht.
Naast Timber ontbreken ook Jakub Moder, Gernot Trauner en Thomas Beelen tegen Aston Villa. Het drietal ontbreekt al langer bij Feyenoord. Sem Steijn en Anel Ahmedhodzic keren wel weer terug bij de Rotterdammers. Het tweetal ontbrak tegen FC Groningen vanwege respectievelijk ziekte en een schorsing.
In de eigen Kuip wil Feyenoord zich donderdagavond om 21.00 uur tegen Aston Villa revancheren voor de 1-0 nederlaag op bezoek bij SC Braga. Van Persie koos ervoor om in Portugal flink te rouleren en maar liefst zeven wijzigingen door te voeren in de basiself. Of de oefenmeester opnieuw zoveel gaat rouleren zal nog moeten blijken.
Ten eerste is Aston Villa van een heel ander niveau dan Braga waardoor ik niet hoop dat van Persie dezelfde blunder zal begaan wat betreft de opstelling tegen de Engelsen. Ten tweede het is voor Nederland belangrijk dat je in Europa punten haalt en dat doe je niet als je niet je sterkste spelers opstelt. Ik hoop eigenlijk tegen beter weten in dat er eindelijk een club de komende dagen een wedstrijd wint anders wordt het in Europa een heel slecht seizoen voor Nederland.
Blessure Timber maakt niet uit want beginnende trainer van persie had hem toch niet opgesteld in zijn nieuwe exotische opstelling. Het verval van feijenoord is pijnlijk. Je zou zeggen dat een bepaalde cultuurbewaker wel zou ingrijpen, maar helaas. Zorgwekkend is het allemaal en ik hoor veel feijenoorders in mijn omgeving al zeer teleurgesteld zijn in van persie en in de club omdat ze niet ingrijpen. Ze missen leiderschap.
@descheids de volgende leugen van je want je haat Feyenoord en Rotterdam zo erg dat er geen enkele Feyenoorder in jouw omgeving is/kan zijn. Dus jij hebt een duim die groter is dan Rotterdam waar jij alle onzin uit zuigt. Jouw eigen clubje leed gisteren onder rookie Heitinga een schandelijke nederlaag maar daar hoor ik je niet over.
@Arena je bedoeld, hij komt dan alleen maar met de tekst gratis geld?
@Arena, je hebt de echte supporters die we o.a. gisterenavond zagen en je hebt de successupporters die we na Braga niet zagen. Feiten zeggen genoeg. Het is te pijnlijk, maar het is inmiddels zo vaak bevestigd over de feijenoorders dat ik ze gewoon keihard uitlach. Het zijn niet meer dan trollen. Benieuwd of Steijn inmiddels in genade is aangenomen door de alleswetende van persie.
@peterdejong: Dat doet er niet toe. Hij komt in elk geval. Het clubje Stookvis, Jurgen, Voetbalanalist, Hurricane, de 12deman zijn niet eens komen opdagen na Braga. Ik noem dat successupporters. Het is laf. Dan heb ik nog liever descheids die wat onzin uitkraamt, maar wel voor zijn club opkomt.
Middenvelders genoeg Timber is de beste maar zonder hem is er nog steeds talent. Gewoon met lef spelen slimme pass keuzes maken . Zo geweldig zijn ze niet hele wisselvallige resultaten in de Premier league. Maar in Europa gebeuren er gekke dingen...
Als goed is is hwang er weer bij, dus zou weinig kwaliteits verlies zijn. Alleen deze keer graag met sterkste 11 spelen.
Op naar een goede wedstrijd. Goed voor Feyenoord, goed voor Nederland. We hebben als nederland een naam hoog te houden. En de selectie is niet voor niets zo groot, dus dit moet op te vangen zijn.
