Gigantische domper voor Van Persie: Feyenoord zonder sterkhouder tegen Aston Villa

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan donderdagavond in het Europa League-treffen tegen Aston Villa niet beschikken over . Dat meld Rijnmond en ESPN. De 24-jarige middenvelder heeft een lichte blessure overgehouden aan het duel met FC Groningen en moest derhalve de laatste training voor de wedstrijd tegen The Villians overslaan.

Timber heeft afgelopen zondag in de wedstrijd tegen FC Groningen een voetblessure overgehouden, waar hij nu nog teveel last van heeft. De Oranje-international moest de training van woensdag overslaan en daarmee komt het Europa League-duel van donderdagavond tegen Aston Vila te vroeg voor hem. Wel is er de hoop dat Timber tijdig hersteld is voor de competitiewedstrijd van aanstaande zondag tegen FC Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

Naast Timber ontbreken ook Jakub Moder, Gernot Trauner en Thomas Beelen tegen Aston Villa. Het drietal ontbreekt al langer bij Feyenoord. Sem Steijn en Anel Ahmedhodzic keren wel weer terug bij de Rotterdammers. Het tweetal ontbrak tegen FC Groningen vanwege respectievelijk ziekte en een schorsing.

In de eigen Kuip wil Feyenoord zich donderdagavond om 21.00 uur tegen Aston Villa revancheren voor de 1-0 nederlaag op bezoek bij SC Braga. Van Persie koos ervoor om in Portugal flink te rouleren en maar liefst zeven wijzigingen door te voeren in de basiself. Of de oefenmeester opnieuw zoveel gaat rouleren zal nog moeten blijken.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!