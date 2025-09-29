‘Luis Suárez-truc’ van Ajax pakt grandioos uit voor Feyenoord

Willem Vissers suggereert maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN dat Feyenoord bij het binnenhalen van heeft geprofiteerd van het feit dat de Rotterdammers met reeds een Japanner in de gelederen hadden.

Feyenoord plukte Ueda twee jaar geleden voor ongeveer acht miljoen euro weg bij Cercle Brugge. De Japanse spits wist in zijn eerste twee seizoenen nog niet te overtuigen: in het seizoen 2023/24 noteerde hij in 26 competitiewedstrijden 5 deelpunten, in het seizoen 2024/25 waren dat er 7 in 21 competitieduels.

Ueda stond afgelopen zomer op de nominatie om te vertrekken bij Feyenoord, maar mocht toch blijven onder hoofdtrainer Robin van Persie. Vissers suggereert dat het behouden van de spits mogelijk verband houdt met de komst van diens landgenoot Watanabe, afgelopen zomer van KAA Gent.

“Er was door de jaren heen natuurlijk veel kritiek op Ueda. Van Persie heeft gezegd: ik ben zelf ook spits geweest, dus we zijn veel bezig met Ueda. Maar hij zei ook: Watanabe is gekomen en die heeft het nu gezelliger, omdat er een ploeggenoot is die Japans met hem kan praten. Het is natuurlijk ook wel prettig dat je gelukkig bent”, stelt Vissers.

De eveneens aanwezige Kenneth Perez spreekt van ‘een oude truc’. Volgens hem haalde Ajax in het verleden een vergelijkbare truc uit met Luis Suárez en Nicolás Lodeiro. Suárez speelde van 2007 tot 2011 voor Ajax en kreeg één jaar voor zijn vertrek naar Liverpool in Amsterdam gezelschap van zijn Uruguayaanse landgenoot Lodeiro, die door Ajax werd overgenomen van Club Nacional. “Het is natuurlijk de oude truc: we willen Suárez, dus we nemen Lodeiro erbij.”

Perez vindt het ‘zeker een goede truc.’ “Maar Watanabe is geen truc, hoor. Dat is echt een hele goede speler”, voegt hij er ontzettend complimenteus aan toe over de centrumverdediger van Feyenoord.