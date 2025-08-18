Live voetbal

Ueda heeft heel duidelijke boodschap voor Feyenoord

Feyenoord-spits Ayase Ueda
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 11:16

Ayase Ueda heeft deze zomer de mogelijkheid gehad te vertrekken naar een buitenlandse club, zo weet Voetbal International. De Japanner wil echter voor zijn kans gaan in De Kuip en heeft duidelijk gemaakt dat hij niet wil vertrekken. Ondertussen maakt Feyenoord nog altijd werk van El Bilal Touré, die met Ueda moet gaan concurreren.

Feyenoord is deze zomer druk bezig om de spitspositie te versterken. Sinds het vertrek van Santiago Giménez naar AC Milan afgelopen winter misten de Rotterdammers een echte topspits. Deze zomer werd Casper Tengstedt al voor zes miljoen euro overgenomen van Benfica, maar hij geldt volgens VI als een vervanger voor Julián Carranza. De Argentijn staat echter nog altijd onder contract bij Feyenoord.

Met de komst van Tengstedt nemen de Rotterdammers geen genoegen. Volgens het weekblad wordt er momenteel hard gewerkt aan de komst van Touré, die moet overkomen van Atalanta. Mocht hij naar De Kuip worden gehaald, zal dit een huurdeal betreffen en moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Ueda, die na twee duels in de Eredivisie op twee treffers staat.

Eerder deze zomer had de Japanner al de mogelijkheid om Feyenoord na twee seizoenen te verlaten. Volgens VI was er namelijk een buitenlandse club die hem graag wilde overnemen. Het is niet duidelijk om welke club het gaat. Ueda heeft echter duidelijk gemaakt dat hij in het elftal van Robin van Persie voor zijn kans wil gaan.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
606 Reacties
1.056 Dagen lid
4.537 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Als er een moment van de waarheid voor hem is dan is dat wel nu. Hij werkt hard genoeg, maar met te weinig rendement. Nu nieuw seizoen, andere spelers om hem heen, nu is zijn kans. Grijpt hij die nu niet dan is het einde verhaal

Nachtburgemeester
42 Reacties
822 Dagen lid
418 Likes
Nachtburgemeester
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Zal best een aardige spits zijn voor andere clubs maar volgens mij heeft hij te weinig kwaliteit voor het niveau wat Feyenoord nastreeft. Het wordt tijd dat Feyenoord weer eens een topspits gaat vinden want Gimenez (in zijn laatste fase), Ueda en Carranza zijn niet goed genoeg.

Pietjanhenrdrik
82 Reacties
26 Dagen lid
118 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hopelijk heeft ie eindelijk een redelijk goed seizoen en daarna verkopen. Volgens mij heeft ie na dit seizoen nog maar 1 jaar contract ook. Als hij het hele jaar in de basis staat maakt hij er echt wel 15 in de Nederlandse competitie. Maar voor Europa komt hij te kort. Denk ook dat hij beter past bij een counter team en met aanvoer over de zijkanten. Dat heb je met Moussa niet. Sauer zie je wel eens de achterlijn halen en dat was meteen een doelpunt van Steijn.

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
1
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

