Ueda heeft heel duidelijke boodschap voor Feyenoord

heeft deze zomer de mogelijkheid gehad te vertrekken naar een buitenlandse club, zo weet Voetbal International. De Japanner wil echter voor zijn kans gaan in De Kuip en heeft duidelijk gemaakt dat hij niet wil vertrekken. Ondertussen maakt Feyenoord nog altijd werk van , die met Ueda moet gaan concurreren.

Feyenoord is deze zomer druk bezig om de spitspositie te versterken. Sinds het vertrek van Santiago Giménez naar AC Milan afgelopen winter misten de Rotterdammers een echte topspits. Deze zomer werd Casper Tengstedt al voor zes miljoen euro overgenomen van Benfica, maar hij geldt volgens VI als een vervanger voor Julián Carranza. De Argentijn staat echter nog altijd onder contract bij Feyenoord.

Met de komst van Tengstedt nemen de Rotterdammers geen genoegen. Volgens het weekblad wordt er momenteel hard gewerkt aan de komst van Touré, die moet overkomen van Atalanta. Mocht hij naar De Kuip worden gehaald, zal dit een huurdeal betreffen en moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Ueda, die na twee duels in de Eredivisie op twee treffers staat.

Eerder deze zomer had de Japanner al de mogelijkheid om Feyenoord na twee seizoenen te verlaten. Volgens VI was er namelijk een buitenlandse club die hem graag wilde overnemen. Het is niet duidelijk om welke club het gaat. Ueda heeft echter duidelijk gemaakt dat hij in het elftal van Robin van Persie voor zijn kans wil gaan.