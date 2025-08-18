Van Hanegem ergert zich kapot: ‘Dan springen de tranen in je ogen’

Willem van Hanegem wist niet wat hij zag toen hij Feyenoord aan het werk zag op bezoek bij Excelsior (1-2). Het clubicoon kreeg er naar eigen zeggen tranen in zijn ogen van, zo matig vond hij het. Ook vindt hij dat Robin van Persie keuzes moet maken tussen zijn spelers.

Feyenoord wist zaterdagavond op bezoek bij Excelsior weliswaar drie punten te pakken, maar goed was het spel allerminst. Sinds de aanstelling van Van Persie gaat het bij Feyenoord ‘met vallen en opstaan’, zo stelt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Als je de wedstrijd tegen Excelsior zag, dan springen de tranen in je ogen.”

Artikel gaat verder onder video

Van Persie zou zijn selectie graag uitbreiden met twee spelers, schrijft de oud-middenvelder. “Maar hij heeft nu al moeite met kiezen.” Feyenoord heeft tot dusver vier officiële wedstrijden gespeeld, twee keer in de Eredivisie en twee keer tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. “Ik heb nu vier linkerspitsen voorbij zien komen. Leo Sauer, Gaoussou Diarra, Gonçalo Borges, Jaden Slory en in de slotfase tegen Excelsior stond Luciano Valente daar”, somt hij vijf namen op. “Dat is best veel toch?”

“Van Persie zei dat hij nog zoekende is, maar het is zinloos om iedereen daar maar neer te zetten. Een trainer moet kiezen, daar is hij voor aangesteld. Dat is beter dan halve kansen of valse hoop geven”, stelt Van Hanegem. Wie volgens De Kromme sowieso moet spelen, is Luciano Valente. “Die gozer heeft zich razendsnel aangepast.” Van Hanegem wil hem dan wel op het middenveld zien. “Hij brengt aan de bal meer dan Sem Steijn, maar hoe weinig Steijn ook in het spel voorkomt, hij maakt doelpunten en dat is niet onbelangrijk in het voetbal, dacht ik.”