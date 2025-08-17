De Mos voorspelt zeer opvallende Eredivisie-topscorer

gaat serieus meedoen om de topscorerstitel in de Eredivisie, zo stelt Aad de Mos. Het probleem van Feyenoord zit volgens de voormalig trainer niet bij het maken van doelpunten, aangezien ook gaat blijven scoren. Die twee staan volgens De Mos garant voor veertig goals.

Ueda is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie, met twee treffers in zijn eerste twee duels. De Mos geeft bij Goedemorgen Eredivisie aan dat hij de kritiek op Ueda niet helemaal terecht vindt. “Hij is heel goed”, stelt de voormalig trainer. “In de kleine ruimte is hij fantastisch, behalve dan die ene aanname bij Fenerbahçe waar iedereen het over heeft”, doelt hij op de splijtende pass van Luciano Valente die Ueda niet onder controle kreeg.

Artikel gaat verder onder video

“Ook op de counter is hij snel”, gaat De Mos verder. “Hij gaat meedoen voor de topscorerstitel van Nederland en Steijn ook opnieuw.” Volgens de voormalig coach van Ajax en PSV is het maken van doelpunten dus niet het probleem bij Feyenoord. “Ueda had eerst de concurrentie van Giménez en Van Persie is gek op hem. Hij gaat heel veel goals maken, ook in de Europa League.”

De uitspraak van Hugo Borst een dag eerder dat Feyenoord-fans zich zorgen moeten maken, is volgens De Mos ongegrond. De oud-trainer is zeer te spreken over Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe en ook het middenveld vindt hij ‘nationaal top, maar internationaal te weinig’. “Voorin met Steijn en Ueda heb je garantie voor veertig goals.” Wanneer de tafel begint te lachen, maakt De Mos een eenvoudige rekensom. “Twee keer twintig is veertig, toch?”, besluit hij het onderwerp.