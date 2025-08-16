Gejuich en applaus uit kleedkamer Feyenoord voor één speler

Na afloop van de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord (1-2) klonk gejuich en applaus uit de kleedkamer van de bezoekers. Dat was gericht aan , die zijn debuut maakte voor Feyenoord. De twintigjarige rechtsbuiten viel halverwege de tweede helft in.

Robin van Persie stond na afloop stil bij het debuut van Slory. “De trainer hield een klein momentje voor mij. Hij zei dat ik er hard voor heb gewerkt en ik het heb verdiend”, zegt de jeugdexponent van Feyenoord tegen ESPN. “Daar ben ik natuurlijk blij mee. Het besef moet nog komen, want het ging heel snel. Ik moest invallen in een wedstrijd waar nog veel op het spel stond. Uiteindelijk ben ik wel heel erg blij met het moment.”

Woudestein is een bijzondere plek voor de familie Slory. Vader Andwélé Slory speelde twee jaar voor Excelsior; Jaden maakte vorig seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht zijn eerste profdoelpunt op Woudestein en nu beleefde hij daar dus zijn Feyenoord-debuut. “Ik zie dit sowieso als een kans. We hebben goede buitenspelers, maar ik probeer ieder moment op de training te bewijzen dat ik er klaar voor ben”, zegt hij.

Slory wordt gelinkt aan NAC Breda en Sparta Rotterdam, maar lijkt een langer verblijf in De Kuip te prefereren. “De trainer heeft zijn vertrouwen in mij uitgesproken. Ik zit hier al zo'n lange tijd en het was altijd mijn droom om door te breken. De geluiden om mij heen heb ik niet veel invloed op. Ik zit hier nu al twaalf jaar en dit is echt de droom voor mij.”

Van Persie zegt zelf dat Slory de laatste weken ‘hartstikke goed bezig is’. “Dat heb ik hem ook een aantal weken geleden verteld. We willen ook graag dat hij blijft. Jayden gaat genoeg minuten maken dit seizoen en dat heb ik hem ook verteld. Op basis van hoe hij heeft getraind de afgelopen periode, heeft hij vandaag zijn kans verdiend. Het is voor hem natuurlijk een geweldig moment. Hij zit twaalf jaar bij Feyenoord, is de hele jeugdopleiding doorgegaan en heeft deze kans verdiend.”

In één week tijd hebben vier spelers als linksbuiten gespeeld bij Feyenoord: Gaoussou Diarra, Leo Sauer, Gonçalo Borges en Slory. Van Persie geeft toe dat hij nog zoekende is op die positie. “En dan wil ik ook die spelers aan het werk zien om een beter beeld van hen te krijgen. Ik zie ze natuurlijk vooral trainen. Ik heb ze in de voorbereiding gezien. Op basis van hoe ze trainen, krijgen ze hun kans. Uiteindelijk ligt het aan hen. Maar dat ik nog een beetje zoekende ben op de linksvoorpositie, dat klopt.”