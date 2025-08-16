Kwakman: 'Hij is een schot in de roos bij Feyenoord, de beste speler'

Kees Kwakman schrok zaterdagavond van de start van Feyenoord in de competitiewedstrijd tegen Excelsior. De ploeg van Robin van Persie kwam vroeg op een 1-0 achterstand, maar boog de score toch om naar 1-2 in de eerste helft.

“Eigenlijk verdient Feyenoord een compliment. Want als je zo verschrikkelijk slecht aan de wedstrijd start, en je staat met de rust met 1-2 voor, dan heb je het toch nog weten om te draaien op de een of andere manier”, zegt Kwakman in de pauze bij ESPN. “En dat is knap, want dat is vaak moeilijk tijdens de wedstrijd. Excelsior vloog er meteen op, en Feyenoord zat met hun hoofd in ieder geval niet hier in Rotterdam.”

De analist noemt de start van Feyenoord ‘echt dramatisch’. “Ook gewoon simpele passes gingen fout. De 50-50-duels waren allemaal voor Excelsior.” Er worden beelden getoond van zo’n duel, in de zestiende minuut, toen Anel Ahmedhodzic zich fysiek liet aftroeven door Mike van Duinen. “Dit was wel zijn enige fout. Voor de rest is hij met afstand de beste speler. Hij is tot nu toe echt een schot in de roos gebleken. Ik weet wel dat we pas een paar wedstrijden onderweg zijn.”

“Het waren ook de jongens waarvan je toch verwacht die het meest sober zijn, zoals Watanabe, die balverlies leden. Excelsior heeft Feyenoord eigenlijk in leven gelaten. Ze hadden misschien nog wel meer moeten doordrukken om verder voor te komen. De goal is natuurlijk uiteindelijk ook exemplarisch voor hoe Feyenoord startte. Met Wellenreuther die de bal door zijn hand laat glippen.”

“Dat helpt dan ook niet mee, dat de keeper een fout maakt. Maar hij was niet de enige. Het was echt heel slecht wat Feyenoord deed. Des te knapper dat je het kan omdraaien”, aldus Kwakman. Collega-analist Hugo Borst noemt het voetbal van Feyenoord ‘lamlendig’. “Zomeravondvoetbal hebben wij genoemd. Feyenoord had er gewoon het eerste kwartier geen zin in, leek het wel. Ze lieten het zich overkomen.”

'Grotere fout van Quinten Timber'

Over het doelpunt van Excelsior grapt Borst: "Drommel heeft deze week met Wellenreuther getraind in het Kralingse Bos en dan zijn dit de gevolgen." Op serieuzere toon wijst hij naar het balverlies van Quinten Timber. "Het is een lelijke fout van Wellenreuther, maar ik vind het erger dat Timber zich zo in de luren laat leggen. Feyenoord had er het eerste kwartier geen zin in en speelde alsof Excelsior er niets van kan."

