Er lijkt sprake van een verzoening tussen Matthijs en AnneKee de Ligt. De twee werden 'een paar weken geleden' samen gezien in Amsterdam Oud-Zuid. Het juicekanaal RealityFBI publiceert een foto van Matthijs en AnneKee, maar durft niet te zeggen of ze weer bij elkaar zijn.

Matthijs de Ligt en Annekee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten reeds in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om halverwege juni een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’. Eind juni wist RealityFBI te melden dat het tweetal zou gaan scheiden, maar deze geruchten zijn vooralsnog niet bevestigd.

Artikel gaat verder onder video

De Ligt brak met AnneKee Molenaar omdat haar ‘spiriwiri-gehalte’ de verdediger irriteerde, zo werd afgelopen zomer gemeld. Toch werd de afgelopen maanden wel duidelijk dat er van vijandigheid geen sprake is. Ze bleven elkaars foto's regelmatig liken op sociale media. Wel zag RealityFBI in oktober dat De Ligt wel 35 foto's van zijn eigen account had verwijderd, waaronder de trouwfoto's.

