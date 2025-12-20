Live voetbal

Matthijs de Ligt samen gespot met AnneKee: verzoening in Amsterdam

Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar
Foto: © Imago
20 december 2025, 08:55   Bijgewerkt: 09:01

Er lijkt sprake van een verzoening tussen Matthijs en AnneKee de Ligt. De twee werden 'een paar weken geleden' samen gezien in Amsterdam Oud-Zuid. Het juicekanaal RealityFBI publiceert een foto van Matthijs en AnneKee, maar durft niet te zeggen of ze weer bij elkaar zijn.

Matthijs de Ligt en Annekee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten reeds in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om halverwege juni een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’. Eind juni wist RealityFBI te melden dat het tweetal zou gaan scheiden, maar deze geruchten zijn vooralsnog niet bevestigd.

De Ligt brak met AnneKee Molenaar omdat haar ‘spiriwiri-gehalte’ de verdediger irriteerde, zo werd afgelopen zomer gemeld. Toch werd de afgelopen maanden wel duidelijk dat er van vijandigheid geen sprake is. Ze bleven elkaars foto's regelmatig liken op sociale media. Wel zag RealityFBI in oktober dat De Ligt wel 35 foto's van zijn eigen account had verwijderd, waaronder de trouwfoto's.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
13
1
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

