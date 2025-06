'Oranje-international blaast trouwfeest op laatste moment af, mogelijk vanwege spanningen in relatie'

en zijn vrouw Annekee Molenaar hebben 'op het laatste moment' besloten een groot feest in het buitenland, ter gelegenheid van hun huwelijk, af te blazen. Dat meldt juicechannel RealityFBI althans op Instagram. Mogelijk zouden 'spanningen in de relatie' de reden zijn voor de last minute afgelasting van de festiviteiten.

Matthijs de Ligt en Annekee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten reeds in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was echter om komend weekend een groter feest te geven in het buitenland, maar dat gaat volgens de informatie van RealityFBI dus niet door.

"Uitgenodigden kregen naar verluidt pas een paar weken geleden te horen dat het feest niet doorgaat. Dit leidde tot flink wat teleurstelling, want velen hadden hun vakanties er speciaal op afgestemd", schrijft het juicechannel in een story op Instagram. Over de reden doet een opvallend gerucht de ronde: "Er wordt gesuggereerd dat er spanningen in de relatie spelen", zo valt te lezen.

Matthijs en Annekee zijn sinds hun achttiende samen, destijds was de verdediger nog speler van Ajax. Sindsdien woonden ze in Italië, Duitsland en tegenwoordig Engeland, als gevolg van De Ligts transfers naar achtereenvolgens Juventus, Bayern München en Manchester United. De verdediger ontbrak de laatste weken van het seizoen, onder meer in de verloren Europa League-finale tegen Tottenham Hotspur, vanwege een blessure bij zijn club. De Ligt werd door bondscoach Ronald Koeman dan ook niet opgeroepen voor de voorbije interlandperiode. Zonder de vijftigvoudig international won Oranje de WK-kwalificatieduels met Finland (0-2) en Malta (8-0).

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

