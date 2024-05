Dit is de partner van Matthijs de Ligt, die in Duitsland de 'nieuwe' Sylvie Meis wordt genoemd

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn partner?

Annekee Molenaar: de partner van Matthijs de Ligt

2023 is een jaar dat De Ligt niet snel zal vergeten. De verdediger, die in de zomer van 2022 de overstap maakte van Juventus naar Bayern München, kroonde zich in zijn eerste seizoen in Duitsland meteen tot landskampioen. De titel met Bayern München was echter niet het hoogtepunt van De Ligt. Dat volgde in juni. “She said yes!!”, deelde de voormalig Ajacied op zijn Instagram. Hij is sindsdien verloofd met Annekee Molenaar. Waar en wanneer de twee precies in het huwelijksbootje stappen, is niet bekend.

Geen makkelijke start van de relatie

De Ligt en Molenaar hadden in 2023 nóg meer te vieren. Op 28 november vierden zij de vijfde ‘verjaardag’ van hun relatie. Die ontstond dus al toen De Ligt nog speler was van Ajax. Tijdens de Golden Boy Award in 2018 kwam naar buiten dat De Ligt en Molenaar verliefd waren. Niet iedereen was blij met dat nieuws. Molenaar vertelde een paar jaar geleden in gesprek met het blad Life After Football dat de reacties in eerste instantie ‘wel heftig’ waren. “Omdat Matthijs zelf niet veel deelt via social media, dachten zijn volgers nog dat hij in zijn vorige relatie zat. Onze foto samen kwam voor hen dus vrij onverwachts. Er stonden comments onder als ‘op het moment dat hij een prijs wint, ruilt hij z’n vriendin in’. Na twee weken hield het gelukkig op”, vertelde Molenaar.

Wie is Annekee Molenaar?

Annekee Molenaar is een model uit Zaandam. Ze werd geboren op 14 september 1999. Ze is de dochter van Keje Molenaar, die in het verleden profvoetballer was. Hij droeg het shirt van onder meer FC Volendam, Ajax en Feyenoord. Daarnaast speelde hij twee interlands voor het Nederlands elftal. Zijn dochter wilde niets anders dan model worden. Op zeventienjarige leeftijd werd ze al fulltime model. “Na twee jaar modellenwerk te doen besloot ze echter dat ze toe was aan een meer normale routine”, schrijft Mannenzaken.nl. Ze besloot de opleiding Rechten te volgen. “Ze schreef zich in bij de Universiteit van Amsterdam en regelde dat ze op afstand kon studeren. Zo hoefde ze alleen voor tentamens naar Amsterdam te komen en dus ze dus gewoon doorgaan met haar modellenwerk.”

De Ligt en Molenaar zijn inmiddels dus al ruim vijf jaar samen. De Ligt verruilde Ajax in de zomer van 2019 voor Juventus en vertrok drie jaar later naar Bayern München. Naast De Ligt is ook zijn partner geliefd in Zuid-Duitsland. De Telegraaf schreef vlak na hun komst nog dat de Annekee al ‘hard op weg leek te zijn om bij onze oosterburen de plek van Sylvie (Meis, red.) in te nemen’. Duitslands grootste krant Bild schreef lovende woorden over Molenaar. “Het dagblad prijst Annekee niet alleen om haar looks, maar ook vanwege de hersencapaciteit van de voormalig rechtenstudente. Inmiddels timmert zij vooral aan de weg als model en sierde zij al eens de cover van Vogue.”