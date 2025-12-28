Live voetbal 2

Ajax bereikt akkoord met Jordi Cruijff, die Alex Kroes opvolgt

Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
28 december 2025, 18:57   Bijgewerkt: 19:33

Ajax heeft dit weekend een mondeling akkoord bereikt met Jordi Cruijff. Hij zal in de Johan Cruijff ArenA een contract tot de zomer van 2028 tekenen en volgt daarmee Alex Kroes op als technisch directeur.

Het nieuws werd zondagavond bekendgemaakt door goed ingevoerde Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf, waarna Ajax het nieuws later ook bevestigde. De club heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Cruijff. Het is nu aan rvc-voorzitter Dirk Anbeek om het akkoord langs de bestuursraad en ondernemingsraad van Ajax te leggen. Als alles voorspoedig verloopt, wordt Cruijff snel gepresenteerd als nieuwe technisch directeur.

Cruijff geldt vanaf het begin als de gedroomde opvolger van Alex Kroes. De afgelopen week zijn de onderhandelingen in stroomversnelling geraakt. Dit weekend werd het akkoord definitief gesloten in Barcelona.

De verwachting is dat de zoon van de legendarische nummer veertien na de transferperiode van januari aan de slag gaat bij Ajax. Ajax spreekt uit de hoop te hebben dat Cruijff in februari kan starten. Tot die tijd nemen Alex Kroes en Marijn Beuker, directeur voetbal, de honneurs waar in Amsterdam.

BartVanderVeen24
736 Reacties
1.189 Dagen lid
3.708 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alleen gehaald op basis van zijn achternaam. Daarom was hij ook sportief directeur bij FC Barcelona

Docker
513 Reacties
41 Dagen lid
1.362 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Als je iemand alleen haalt op basis van een naam dan spoor je niet. Ik schat Ajax wat slimmer in dan jouw opmerking die je niet kunt onderbouwen.

BartVanderVeen24
736 Reacties
1.189 Dagen lid
3.708 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Docker de rvc was ook niet slim toen ze die Duitser aanstelde

Docker
513 Reacties
41 Dagen lid
1.362 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Goed zo. Hopelijk gaat hij Ajax verder vooruit helpen. Ik wens hem alle succes.

Vriendje Stokvis
1.697 Reacties
465 Dagen lid
8.656 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuk Voor Ajax leuk voor Jordy. Win win.

CG
2.913 Reacties
888 Dagen lid
13.529 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nu vooral hopen op goede tijden.

Vrij Dag
381 Reacties
588 Dagen lid
489 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeer goed nieuws, een ervaren man die opgegroeid is met mooi en attractief voetbal

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
975 Reacties
1.189 Dagen lid
3.819 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lijkt me goede keuze voor Ajax

ERIMIR
4.227 Reacties
539 Dagen lid
39.284 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop dat Jordi het beter gaat doen dan Kroes en Xavi als nieuwe trainer gaat binnenhalen. We zullen het zien.

Veluwe
46 Reacties
67 Dagen lid
51 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Welkom thuis Jordi (kwijl, slijm, glibber)

