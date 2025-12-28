Ajax bereikt akkoord met Jordi Cruijff, die Alex Kroes opvolgt

Ajax heeft dit weekend een mondeling akkoord bereikt met Jordi Cruijff. Hij zal in de Johan Cruijff ArenA een contract tot de zomer van 2028 tekenen en volgt daarmee Alex Kroes op als technisch directeur.

Het nieuws werd zondagavond bekendgemaakt door goed ingevoerde Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf, waarna Ajax het nieuws later ook bevestigde. De club heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Cruijff. Het is nu aan rvc-voorzitter Dirk Anbeek om het akkoord langs de bestuursraad en ondernemingsraad van Ajax te leggen. Als alles voorspoedig verloopt, wordt Cruijff snel gepresenteerd als nieuwe technisch directeur.

Artikel gaat verder onder video

Cruijff geldt vanaf het begin als de gedroomde opvolger van Alex Kroes. De afgelopen week zijn de onderhandelingen in stroomversnelling geraakt. Dit weekend werd het akkoord definitief gesloten in Barcelona.

De verwachting is dat de zoon van de legendarische nummer veertien na de transferperiode van januari aan de slag gaat bij Ajax. Ajax spreekt uit de hoop te hebben dat Cruijff in februari kan starten. Tot die tijd nemen Alex Kroes en Marijn Beuker, directeur voetbal, de honneurs waar in Amsterdam.