Brian Brobbey mist grote kansen en krijgt onvoldoende van Engelse pers

Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
28 december 2025, 18:05

Brian Brobbey heeft zondagmiddag verzuimd Sunderland drie punten te bezorgen. De sterke spits van The Black Cats kreeg in het thuisduel tegen Leeds United (2-2) grote kansen om te scoren, maar hij faalde in de afronding. Het leverde een onvoldoende op in de Engelse media.

Brobbey mocht zondag voor de derde week op rij in de basis starten bij Sunderland. In het eerste bedrijf tegen laagvlieger Leeds United kreeg de voormalig Ajacied bij een 1-0 voorsprong twee enorme kansen om de marge te vergroten. De aanvaller van Sunderland wist echter geen doelpunt te maken, waardoor het bij 1-0 bleef in het Stadium of Light.

In het tweede bedrijf kwamen de bezoekers uit Leeds langszij, dankzij een treffer van spits Calvert-Lewin. Sunderland kwam hier niet meer overheen, waardoor de nummer zeven van de Premier League kostbare punten verspeelde.

Dat zag ook de Sunderland Echo, dat Brobbey een onvoldoende (5) gaf voor zijn optreden: "Hij werkte hard en had pech dat hij niet meer overtredingen mee kreeg van een erg toegeeflijke scheidsrechter", begint het medium nog positief. "Hij miste twee grote kansen voor rust: hij wist een lange bal niet goed te raken en kopte vervolgens tegen de lat. Dat waren cruciale momenten in de wedstrijd."

Voldoendes voor Roefs en Geertruida
De andere twee Nederlanders bij Sunderland, doelman Robin Roefs en Lutsharel Geertruida, kregen een 6 van het medium: "Roefs kon weinig doen aan de slimme afwerking van Calvert-Lewin van dichtbij. Hij hoefde niet veel reddingen te verrichten en, zoals altijd, was zijn balbehandeling degelijk. Geertruida was grote delen van de wedstrijd vrij stil, maar verwerkte de bal goed en verbeterde zich later. Daardoor schoof Sunderland naar voren en kwam het in gebieden waar het af en toe gevaarlijk werd.

0 reacties

Sunderland - Leeds

Sunderland
1 - 1
Leeds United
Vandaag gespeeld om 15:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
12
2
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
5
Chelsea
18
11
29
6
Man Utd
18
4
29
7
Sunderland
18
2
28
8
Brentford
18
2
26
9
Crystal Palace
17
2
26

Complete Stand

