Ondanks hooggespannen verwachtingen, speelde gastland Marokko vrijdag een teleurstellende tweede wedstrijd op de Afrika Cup. Mali hield de Atlasleeuwen op een 1-1 gelijkspel, bij Ziggo Sport ziet analist Jan van Halst een duidelijke verklaring: "Het kan niet anders dan dat er heel veel spanning op zit."

In Rabat kwamen de Marokkanen nog wel op voorsprong, toen Brahim Díaz op slag van rust een penalty benutte. Halverwege de tweede helft kwam Mali echter - eveneens vanaf de strafschopstip - langszij. Lassine Sinayoko schoot maar nét onder Yassine Bounou door en bepaalde zo de eindstand op 1-1. Nourdin Boukhari vindt het niet zo gek dat Marokko de voorsprong na rust verspeelde. "Mali is gewoon een sterk land. Ze gingen meer naar voren en waren iets zuiverder dan in de eerste helft. "En je zag dat ze steeds gevaarlijk werden in de counter, met de snelheid die ze voorin hadden", analyseert de oud-voetballer van onder meer Sparta, NAC Breda en Ajax, die veertien interlands voor Marokko achter zijn naam heeft.

'Dit zijn we absoluut niet gewend van Saibari'

Artikel gaat verder onder video

Van Halst vindt op zijn beurt dat Marokko het puntverlies helemaal aan zichzelf te wijten heeft. "Ze werden zó slordig. Dat is denk ik ook het gevoel dat achterblijft", denkt de oud-middenvelder van clubs als FC Twente en Ajax. Van Halst laat vervolgens een serie fragmenten instarten van onnodig balverlies dat geleden werd door verschillende Marokkaanse spelers, waaronder PSV'er Ismael Saibari. "Dit zijn we niet gewend van hem", zegt presentatrice Hélène Hendriks. "Nee, absoluut niet", beaamt Van Halst.

'Wij kunnen veel beter'

De analist ziet een duidelijke oorzaak voor het mindere presteren van Marokko in de tweede helft: spanning. "Daar wijt ik het echt aan. Het kan niet anders dan dat er heel veel spanning op zit." Van Halst weet dan ook precies hoe de selectie van bondscoach Walid Regragui zich na de wedstrijd zal voelen. "Dan blijft dat onbestemde gevoel hangen, van 'wij kunnen veel beter'. Natuurlijk: qua kansenverhouding en krachtsverhouding kan ik met 1-1 best leven. Maar ze zitten allemaal in de kleedkamer elkaar honderd procent aan te kijken, dat ze denken: 'We hebben maar op de helft van ons kunnen gespeeld", besluit Van Halst.