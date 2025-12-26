Marokko laat kaas van het brood eten en moet in laatste groepsduel Afrika Cup nog voluit

Marokko heeft vrijdagavond onnodig puntverlies geleden op de Afrika Cup. Het gastland was stukken beter dan Mali in de eerste helft, maar door twee penalties werd 1-1 de eindstand.

Marokko was vrijdag veruit de betere ploeg en had eigenlijk bij rust al met 2-0 voor moeten staan. Met onder andere Noussair Mazraoui, Ismael Saibari, Sofyan Amrabat en Anass Salah-Eddine in de basis tastten de mannen van Walid Regragui op het begin wat af, maar daarna ging de motor draaien. Mali had het dan ook lastig met de vlot lopende aanvallen, waar Mazraoui en Salah-Eddine vaak aan de basis van stonden. In minuut 17 kreeg Saibari een eigenlijk niet te missen kans, maar van heel dichtbij mikte de PSV'er toch over. In de blessuretijd van de eerste helft volgde pas de bevrijdende 1-0. Na een handsbal in de zestien van Mali schoot Brahim Diaz (Real Madrid) de strafschop koeltjes binnen.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft haalde Marokko niet meer het niveau uit de eerste helft, maar Mali kon ook weinig creëren. Dat betekende dus ook dat er weinig kansen te zien waren net na rust. De wedstrijd kantelde echter toen Lassine Sinayoko rond de zestig minuten in de zestien werd neergehaald door Jawad El Yamiq: strafschop. Ook deze penalty werd benut: Sinayoko zette Mali weer naast Marokko.

In minuut 79 kreeg Youssef En-Nesyri een flinke kans, maar hij stuitte op Djigui Diarra. De laatste fase van het duel was nog vrij chaotisch, waarin uiteindelijk ook Mali nog gevaarlijk werd, maar het zou bij 1-1 blijven. Toch zal na 90 minuten bij Marokko het gevoel beklijven dat het land nu al op zes punten had moeten staan. Het gastland zal de laatste poulewedstrijd nog uiterst serieus moeten nemen.