De droom van José Mourinho lijkt uit te gaan komen. Volgens ESPN is de huidige trainer van Benfica nadrukkelijk in beeld om Roberto Martínez na het WK van komende zomer op te volgen als bondscoach van Portugal.

Ruim een jaar geleden sprak Mourinho (63), destijds nog trainer van Fenerbahçe, zich uit over de grootste droom die hij nog had. "Ja, ik wil op een EK of een WK coachen, een land verenigen rond de nationale ploeg op dezelfde manier waarop ik dat ook zo vaak gedaan heb bij clubs", zei de Portugees toen tegen Corriere dello Sport.

De droom van Mourinho zou na het WK van komende zomer weleens uit kunnen gaan komen. De Amerikaanse tak van ESPN schrijft op basis van bronnen in Portugal dat The Special One komende zomer gaat worden benaderd om bondscoach van Portugal te worden. Het contract van de huidige bondcoach Martínez loopt na het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico af. De Portugezen nemen het in groep K op tegen Oezbekistan, Colombia en een nog onbekende play-offwinnaar.

'Benfica wil Amorim als opvolger Mourinho'

De zender weet bovendien ook al wie Mourinho zou moeten opvolgen bij Benfica, als Mourinho inderdaad zou ingaan op de lokroep van de voetbalbond: Ruben Amorim. Die was eerder succesvol als trainer van Sporting CP, waarna hij in november 2024 als opvolger van de ontslagen Erik ten Hag aan de slag ging bij Manchester United. Begin januari werd Amorim na een dik jaar alweer ontslagen op Old Trafford. Als speler kwam Amorim tussen 2008 en 2017 uit voor Benfica, waarmee hij onder meer drie keer landskampioen werd.