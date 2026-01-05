Manchester United heeft besloten om afscheid te nemen van Ruben Amorim, zo meldt de club op de officiële kanalen. De Portugees werd in november 2024 aangesteld als opvolger van Erik ten Hag, maar wist niet voor een ommekeer te zorgen op Old Trafford.

Na het ontslag van Erik ten Hag eind 2024 werd Amorim aangesteld als nieuwe trainer van Manchester United. De Portugees kwam halverwege het seizoen voor elf miljoen euro over van Sporting Portugal, waar hij veel indruk had gemaakt. Indrukwekkend werd zijn eerste (gedeeltelijke) seizoen niet: Manchester United eindigde op een dramatische vijftiende plaats. Wel werd de finale van de Europa League gehaald, maar daarin werd verloren van Tottenham Hotspur.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen gaat het wat beter bij Manchester United, dat na twintig wedstrijden op de zesde plaats staat. Afgelopen weekend speelden The Red Devils teleurstellend met 1-1 gelijk bij Leeds United. Die wedstrijd speelde de Portugees met zijn vertrouwde 3-4-3-formatie, maar naar verluidt wilde de clubleiding al langer dat hij in een andere formatie zou gaan spelen.

Amorim heeft in totaal 63 wedstrijden aan het roer gestaan bij Manchester United. Daarvan werden er 25 gewonnen, werd er vijftien keer gelijkgespeeld en leed de club 23 nederlagen. Darren Fletcher is aangesteld als interim-trainer; hij staat woensdag voor de groep als Man United op bezoek gaat bij Burnley.