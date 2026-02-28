Fans van Galatasaray zijn compleet klaar met Noa Lang: ‘Hij is troep, verschrikkelijk!’

Galatasaray heeft zaterdagavond met in de basis gewonnen van Alanyaspor (3-1). Daarmee verstevigt de grootmacht uit Istanbul zijn koppositie in de Turkse competitie; achtervolger Fenerbahçe heeft vijf punten minder en komt later dit weekend nog in actie tegen Antalyaspor. Online klinkt er ontzettend veel kritiek op Lang.

Lang maakte in de winterse transferperiode op huurbasis de overstap van Napoli naar Galatasaray. De Turkse grootmacht kan de Nederlandse linksbuiten na dit seizoen voor ongeveer dertig miljoen euro definitief inlijven.

Artikel gaat verder onder video

Lang krijgt sinds zijn komst van Napoli veel vertrouwen van hoofdtrainer Okan Buruk. De voormalig PSV’er mocht in de basis starten in zes van de zeven wedstrijden die Galatasaray speelde sinds zijn komst.

Lang was vorige week met twee doelpunten goud waard voor Galatasaray in het heenduel met Juventus (5-2 zege) in de Champions League, maar sindsdien zit de klad er behoorlijk in bij de vleugelspeler. Afgelopen woensdag was hij één van de zwakste schakels bij de Turkse grootmacht in de return tegen Juventus (3-2 verlies) en werd hij al na 59 minuten gewisseld. Galatasaray keek in Turijn na negentig minuten met 3-0 achter tegen tien man van Juventus, maar wist het tweeluik dankzij twee doelpunten in de verlenging alsnog naar zich toe te trekken.

Zaterdag mocht Lang in het competitieduel met Alanyaspor opnieuw opdraven van Buruk. Hij vormde de voorhoede van Galatasaray samen met Leroy Sané, Baris Alper Yilmaz en Victor Osimhen. Cim Bom speelde voor eigen publiek geen grootse wedstrijd, maar wist het duel dankzij doelpunten van Sacha Boey, Lucas Torreira en Osimhen uiteindelijk wel naar zich toe te trekken.

Lang mocht uiteindelijk 79 minuten blijven staan van Buruk. Hij maakte weinig indruk: zo schoot hij geen enkele keer op doel en wist hij slechts één kans te creëren voor een ploeggenoot. In de 74ste minuut kreeg hij een gele kaart vanwege een wilde tackle op tegenstander Steve Mounie.

Kijkers van Galatasaray zijn tot dusver allesbehalve onder de indruk van de prestaties van Lang in Turkse dienst. Op social media regent het negatieve reacties over Lang.

“Noa Lang verpest aanvallen met zijn belachelijke dribbels en schoten”, schrijft een fan. Een andere kijker schrijft in blokletters: “Je moet zijn clausule niet lichten, Galatasaray. We willen Noa Lang niet, hij is verschrikkelijk.”

Iemand anders schrijft: “Noa Lang, we hebben je twee keer geprezen. Maar als het zo doorgaat, moeten we je niet kopen.” Weer iemand anders schrijft: “Noa Lang is troep. Hij is nog niet eens vijf miljoen waard, laat staan dertig.”