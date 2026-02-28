Forse kritiek op tijdens de thuiswedstrijd van Heracles Almelo tegen PSV. Onder meer ESPN-commentator Vincent Schildkamp is kritisch op de 42-jarige doelman van Heracles.

Pasveer werd in de winterse transferperiode door Heracles opgepikt bij Ajax. Hij verdreef Timo Jansink naar de bank, die in de eerste seizoenshelft de eerste keeper van de Almeloërs was.

Pasveer begon sterk bij Heracles, want mede door zijn uitstekende keeperswerk won zijn team op 1 februari met 2-1 van Fortuna Sittard. Daarna volgden echter nederlagen tegen NEC (4-1), NAC Breda (0-1) en Go Ahead Eagles (2-0).

Tegen PSV moest Pasveer binnen twaalf minuten twee keer vissen. Aan het openingsdoelpunt van Ivan Perisic, een benutte strafschop, kon hij niet veel doen. Pasveer krijgt echter veel kritiek vanwege zijn rol bij de 2-0 van Ismael Saibari.

Saibari beproefde vanaf een meter of twintig zijn geluk en schoot de bal uiteindelijk buiten het bereik van Pasveer in de verre hoek. Meteen nadat de bal binnenviel, uitte Schildkamp kritiek op het keeperswerk van de veteraan. “Deze bal van Saibari lijkt, hoe fraai ook geschoten, in eerste instantie niet helemaal onhoudbaar voor Pasveer. Maar dat is het uiteindelijk wel.”

Schildkamp zei vervolgens bij het zien van de herhaling: “Het duiken van Pasveer is allesbehalve écht overtuigend. Natuurlijk is het schitterend geschoten. Als die hem pakt, zeggen we: wereldredding…”

Ook veel andere kijkers, waaronder journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad, vinden dat Pasveer niet bepaald vrijuit ging bij de treffer van Saibari: