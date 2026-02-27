AZ en Excelsior liggen momenteel met elkaar overhoop over de beoogde overstap van Niels van Duinen naar Alkmaar. De huidige technisch directeur van de Rotterdammers moet bij AZ de vertrekkende Max Huiberts gaan opvolgen, maar zijn huidige werkgever werkt vooralsnog niet mee aan een snelle overgang. Hoewel AZ de intentie had om Van Duinen deze week al te presenteren, houdt Excelsior volgens De Telegraaf de boot af. In Kralingen wil men de technisch directeur niet midden in de degradatiestrijd laten gaan, terwijl ook de geboden financiële vergoeding als onvoldoende wordt beschouwd.

De situatie is opvallend te noemen, omdat AZ onder Huiberts zelf jarenlang bekendstond als een club die spelers en stafleden niet zonder slag of stoot liet vertrekken. Onder zijn bewind hanteerde de club een strikt beleid waarbij personeel alleen onder specifieke voorwaarden en voor de absolute hoofdprijs mocht gaan. Nu lijkt de Alkmaarse club echter zelf tegen diezelfde houding aan te lopen. Algemeen directeur Daan Bovenberg van Excelsior zou de hakken nadrukkelijk in het zand hebben gezet, terwijl er voor AZ juist haast geboden is. De club wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de technische leiding, met de aanstelling van een nieuwe trainer als voornaamste prioriteit.

Onderhandelingstactiek

Het verzet van Excelsior lijkt volgens bronnen vooral een onderhandelingstactiek om een hogere afkoopsom te realiseren. Tegelijkertijd zouden de Rotterdammers op de achtergrond al voorsorteren op een vertrek van Van Duinen. Mark Ruijl, momenteel technisch manager bij Feyenoord, geldt daarbij als de beoogde opvolger. Ruijl lijkt het slachtoffer te worden van een reorganisatie in De Kuip en staat op het punt daar het veld te moeten ruimen. Zo lijkt er opnieuw een stoelendans op gang te komen in de Eredivisie, al moeten er eerst nog enkele obstakels worden weggenomen voordat de technische carrousel definitief in beweging komt.

Correia is topkandidaat

Anthony Correia geldt momenteel als de topkandidaat om in Alkmaar als trainer aan de slag te gaan. Hoewel er officieel nog niet met hem is gesproken, is hij volgens de berichtgeving al wel informeel op de hoogte gebracht van zijn kandidatuur. De geruchten linken hem hardnekkig aan AZ, maar Correia zelf sprak de speculaties onlangs met klem tegen. "Er is niks waar van de bewering dat mijn overstap een formaliteit zou zijn", zo stelde de trainer. Desondanks zat Correia donderdagavond op de tribune bij AZ om zijn aanstaande tegenstander te bekijken, wat de geruchten verder aanwakkerde. Voordat AZ daadwerkelijk kan doorpakken met de trainersgesprekken, moet de aanstelling van Van Duinen eerst worden afgerond.

Van Duinen wil stap maken

Van Duinen zelf zou openstaan voor een overstap naar AZ, wat sportief gezien als een duidelijke stap omhoog geldt. De Hagenaar is sinds medio 2022 technisch directeur bij Excelsior en was daarvoor actief als zaakwaarnemer. Huiberts, wiens dienstverband op 1 juli eindigt, heeft naar verluidt een positief advies over Van Duinen gegeven aan de clubleiding van AZ, mede op basis van eerdere zakelijke contacten. Huiberts wil na elf seizoenen in Alkmaar rust nemen en meer tijd gaan doorbrengen met zijn gezin.