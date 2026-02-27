Live voetbal

Waarom hing er een Almelo-spandoek in het FC Noah-uitvak?

FC Noah-uitvak tegen AZ
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
27 februari 2026, 11:09

Menig AZ-supporter knipperde donderdagavond twee keer met de ogen toen hij naar het uitverkochte uitvak van FC Noah keek. In het bezoekersvak van het AFAS Stadion, waar ruim zevenhonderd Armeniërs plaatsnamen, hing een spandoek met de tekst ‘Almelo’. Wat is de link tussen Almelo en het Armeense FC Noah?

AZ plaatste zich donderdagavond met gemak voor de achtste finale van de Conference League. Hoewel de Alkmaarders zich in het heenduel met een 1-0-nederlaag blameren, stelden ze orde op zaken in de thuiswedstrijd: 4-0. Ro-Zangelo Daal, Sven Mijnans (twee keer) en Isak Jensen namen de doelpunten voor hun rekening.

Artikel gaat verder onder video

Veel fans van FC Noah maakten donderdagavond de trip naar Nederland, in de hoop getuige te zijn van een nieuwe Armeense stunt. Volgens het Noordhollands Dagblad was het bezoekersvak uitverkocht, met zo’n 750 supporters.

Almelo-spandoek in FC Noah-uitvak bij AZ

De Armeense supporters hadden een heleboel spandoeken meegenomen naar het AFAS Stadion, waaronder één met de tekst ‘Almelo’. Een Nederlandse stadsnaam in een uitvak vol Armeniërs? Dat vraagt om uitleg.

Armeense gemeenschap in Almelo

De verklaring voor de aanwezigheid van het spandoek ligt in de grote Armeense gemeenschap die in Almelo en omgeving woont. In Nederland leven naar schatting tienduizenden Armeniërs, waarvan een aanzienlijk deel in Almelo is gevestigd. In de stad zelf wonen ongeveer 6.000 mensen van Armeense afkomst, verbonden aan onder meer de Armeense Apostolische Kerk en lokale culturele organisaties.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sven Mijnans Kees Smit AZ FC Noah

Supporters van AZ krijgen ervan langs op feestavond tegen FC Noah

  • Gisteren, 22:32
  • Gisteren, 22:32
  • 2
Alex Pastoor

Alex Pastoor stelt keiharde voorwaarde aan terugkeer als trainer bij AZ

  • Gisteren, 21:35
  • Gisteren, 21:35
  • 3
AZ Conference League

Teruglezen | Zo bereikte AZ ten koste van FC Noah de volgende ronde

  • Gisteren, 20:50
  • Gisteren, 20:50
  • 1
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Noah

AZ
4 - 0
FC Noah
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws