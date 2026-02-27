Menig AZ-supporter knipperde donderdagavond twee keer met de ogen toen hij naar het uitverkochte uitvak van FC Noah keek. In het bezoekersvak van het AFAS Stadion, waar ruim zevenhonderd Armeniërs plaatsnamen, hing een spandoek met de tekst ‘Almelo’. Wat is de link tussen Almelo en het Armeense FC Noah?

AZ plaatste zich donderdagavond met gemak voor de achtste finale van de Conference League. Hoewel de Alkmaarders zich in het heenduel met een 1-0-nederlaag blameren, stelden ze orde op zaken in de thuiswedstrijd: 4-0. Ro-Zangelo Daal, Sven Mijnans (twee keer) en Isak Jensen namen de doelpunten voor hun rekening.

Veel fans van FC Noah maakten donderdagavond de trip naar Nederland, in de hoop getuige te zijn van een nieuwe Armeense stunt. Volgens het Noordhollands Dagblad was het bezoekersvak uitverkocht, met zo’n 750 supporters.

Almelo-spandoek in FC Noah-uitvak bij AZ

De Armeense supporters hadden een heleboel spandoeken meegenomen naar het AFAS Stadion, waaronder één met de tekst ‘Almelo’. Een Nederlandse stadsnaam in een uitvak vol Armeniërs? Dat vraagt om uitleg.

Armeense gemeenschap in Almelo

De verklaring voor de aanwezigheid van het spandoek ligt in de grote Armeense gemeenschap die in Almelo en omgeving woont. In Nederland leven naar schatting tienduizenden Armeniërs, waarvan een aanzienlijk deel in Almelo is gevestigd. In de stad zelf wonen ongeveer 6.000 mensen van Armeense afkomst, verbonden aan onder meer de Armeense Apostolische Kerk en lokale culturele organisaties.