Correia ontkent geruchten over AZ met klem

Anthony Correia van Telstar
Foto: © Imago
23 februari 2026, 08:44

Anthony Correia heeft na afloop van Feyenoord - Telstar (2-1) gereageerd over de geruchten rondom zijn toekomst. De Telegraaf stelt dat de komst van de trainer naar AZ een ‘formaliteit lijkt’, maar volgens Correia is hier niks van waar.

Correia promoveerde afgelopen seizoen met Telstar naar de Eredivisie en maakt daar grote indruk met het vertoonde spel van zijn ploeg. Afgelopen week stelde De Telegraaf al dat de kans groot is dat de trainer van de promovendus komende zomer de overstap maakt naar AZ en afgelopen weekend werd duidelijk dat de Alkmaarders de eerste gesprekken zouden hebben gevoerd met de topkandidaat.

Na afloop van de nederlaag bij Feyenoord wordt Correia bij ESPN geconfronteerd over de geruchten rondom een stap naar AZ. “Daar is helemaal niets van waar”, antwoordt de coach resoluut. “Ik vind social media leuk, maar als iemand wat roept, dan wordt het gedeeld en gehypet. Ik probeer daar zoveel mogelijk van weg te blijven.”

Correia benadrukt dat er niets klopt van de geruchten over AZ. “Zeker dit. Ja, het zal”, zegt hij cynisch. Als er wel sprake was geweest van een akkoord, had hij zich hier ook niet over uitgelaten, zo geeft hij toe. “Dan had ik ook niet het achterste van mijn tong laten zien, want dan stond social media helemaal vol.”

Anthony Correia

Anthony Correia
Telstar
Team: Telstar
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (2 mei 1982)

Meer info

