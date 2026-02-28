Plichtmatig PSV wint ondanks wereldgoal Zeefuik bij Heracles

PSV heeft in een wedstrijd met twee gezichten afgerekend met hekkensluiter Heracles Almelo, dat op eigen veld met 1-3 werd verslagen. In de eerste helft liep de koploper zonder écht goed te spelen simpel uit naar een 0-3 voorsprong, maar na rust zakte PSV weg tot een bedenkelijk niveau. Meer dan een wereldgoal van wist Heracles er echter niet tegenover te stellen.

Bosz wijzigde voor het bezoek aan zijn vroegere werkgever de basisopstelling van PSV op één positie ten opzichte van de 3-1 zege op sc Heerenveen van vorige week. Yarek Gasiorowski verdween uit het elftal, waardoor Armando Obispo in het centrum van de verdediging mocht starten naast Jerdy Schouten. In de spits kreeg Myron Boadu andermaal het vertrouwen, waardoor Ricardo Pepi - die tegen Heerenveen zijn rentree maakte - op de bank begon. Bij Heracles kon Faber niet beschikken over zijn geschorste aanvoerder Damon Mirani, maar keerde Alec van Hoorenbeeck juist weer terug van een blessure.

Artikel gaat verder onder video

Zoals wel verwacht werd, nam PSV vanaf de aftrap direct het initiatief. Grote kansen bleven evenwel uit, maar toen er nog net geen tien minuten gespeeld waren schoot Rhys Bozinovski de Eindhovenaren te hulp. De Heracles-middenvelder haalde Sergiño Dest ietwat lomp onderuit op de rand van het strafschopgebied: penalty. Ivan Perisic zette zich erachter en stuurde Remko Pasveer beheerst de verkeerde hoek in: 0-1. Amper twee minuten later lag ook de tweede PSV-goal in het net. Ismael Saibari kreeg de bal links voor het doel met wat geluk mee, legde hem goed voor zijn rechter en haalde hard uit richting de verre kruising. Pasveer strekte zich nog wel, maar kon er niet bij, waardoor de 0-2 een feit was.

PSV nam daarna wat gas terug, al kon Heracles daar nauwelijks van profiteren. Alleen Ajdin Hrustic dwong Matej Kovár tot een redding. De Australiër krulde een vrije trap van een meter of 25 fraai richting de kruising, maar de Tsjechische PSV-doelman zweefde er goed naartoe en had 'm met twee handen klem. PSV kreeg ook in een lager tempo genoeg kansen, maar Pasveer bracht goed redding op een geplaatst schot van Joey Veerman en bleef even later ook overeind toen Boadu ineens voor zijn neus opdook. Vlak voor rust moest de routinier echter toch een derde tegentreffer toestaan. Een vrije trap van Veerman werd door Dennis Man met het hoofd binnengekopt. De VAR had er nog wel een minuut of twee voor nodig om te kijken of er sprake was geweest van buitenspel, maar besloot uiteindelijk van niet. Daardoor gingen beide elftallen met een 0-3 tussenstand aan de thee.

Obispo en Boadu keerden na rust niet meer terug binnen de lijnen; Bosz bracht Gasiorowski en Pepi als vervangers in het veld. Het duo zal gebrand zijn geweest om zich te laten zien, maar kreeg daar in een lusteloos PSV nauwelijks een kans toe. Heracles kreeg in het tweede bedrijf namelijk legio mogelijkheden om op z'n minst iets terug te doen, maar die waren niet besteed aan onder meer Hrustic, invaller Thomas Bruns en rechtsback Jannes Wieckhoff. Tien minuten voor tijd was het alsnog raak, toen spits Lequincio Zeefuik van een meter of 25 schitterend uithaalde en met een diagonaal schot de verre kruising vond: 1-3. Wie hoopte op een slotoffensief kwam echter bedrogen uit: in de laatste minuten was het toch weer PSV dat kansen kreeg, maar Pepi en Man kregen de bal niet langs Pasveer. De zege kwam evenwel niet meer in gevaar.