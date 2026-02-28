is tijdens of na de eerste van het duel tussen PSV en Heracles Almelo plotseling ziek geworden, zo meldt trainer Peter Bosz na afloop op de persconferentie. De centrale verdediger moest de strijd daarom halverwege staken en maakte plaats voor .

De 26-jarige Obispo moest vorige week, tegen sc Heerenveen (3-1 winst), nog genoegen nemen met een plek op de bank. Destijds kwam hij halverwege de wedstrijd alsnog binnen de lijnen, als vervanger van Gasiorowski. Een week later waren de rollen in Almelo dus omgedraaid: bij een 0-3 voorsprong bleef Obispo achter in de kleedkamer en kwam de Spanjaard hem aflossen.

Bosz komt tijdens zijn persconferentie met een verklaring: "Gasiorowski kwam in de ploeg omdat Obispo ziek was. Die zat op zijn knietjes in de wc, dus die was ziek. Hij wilde nog door, maar toen hij eenmaal naar buiten liep is hij toch weer naar binnen gekomen." Daarnaast bleef Myron Boadu, die een ongelukkige eerste helft speelde, eveneens in de rust achter in de kleedkamer van PSV. In zijn plaats mocht Ricardo Pepi het de tweede helft laten zien. "Maar dat had niets met Myron te maken", bezweert Bosz. "Pepi kon ik, na eerst twintig minuten (tegen Heerenveen, red.), iets langer laten spelen."

Bosz: 'Sterkhouders na speelden na rust juist minder'

PSV kwam met Gasiorowski en Pepi in de ploeg na rust een stuk minder goed voor de dag tegen Heracles. De hekkensluiter dwong meerdere kansen op een aansluitingstreffer af. Die viel uiteindelijk pas tien minuten voor tijd, door een geweldige uithaal van spits Lequincio Zeefuik. PSV stelde er bar weinig tegenover, al kregen Dennis Man, Ismael Saibari en Pepi nog wel kansen om de zege ruimer uit te laten vallen. Bosz vindt niet dat Gasiorowski en Pepi 'schuldig' waren aan de inzinking na rust: "Nee, zij hadden zeker geen groot aandeel in het terugkomen van Heracles. Ik vond Yarek nog wel goed invallen ook, moet ik eerlijk zeggen. Die heeft prima gespeeld dus nee, dat had daar niets mee te maken. Juist de sterkhouders die in de eerste helft wél goed speelden, waren de jongens die in de tweede helft minder speelden."