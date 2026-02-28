Teruglezen | Zo won PSV ondanks inzinking na rust van Heracles

Eredivisiekoploper PSV gaat in speelronde 25 op bezoek bij de hekkensluiter: Heracles Almelo. Het rommelde de afgelopen week behoorlijk in Almelo: supporters keerden zich tegen trainer/technisch directeur (en oud-PSV'er) Ernest Faber, die op zijn beurt weer tijdelijk een stapje terugdeed om zijn assistent Hendrie Krüzen de training te laten leiden. PSV dendert ondertussen onverstoorbaar op de derde opeenvolgende landstitel af. Wie pakt vanavond de punten? Om 18.45 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Heracles Almelo - PSV.

LIVE Eredivisie: Heracles Almelo - PSV Sorteer op: Laatste Oudste AFGELOPEN! Blank blaast het laatste fluitsignaal. PSV zakt na rust ver weg, maar Heracles wist daar pas laat van te profiteren met die heerlijke goal van Zeefuik. Het bleek niet voldoende voor een resultaat, het eindigt in 1-3 in Almelo. 90+3' - Bijna klaar (1-3) De blessuretijd loopt inmiddels, PSV stevent af op een volgende driepunter. 88' - Kans Man (1-3) Nu gaat Man op Pasveer af en kiest de Roemeen voor een schot, wat strandt op de voeten van de Heracles-doelman. 88' - Kans Pepi (1-3) Pepi helpt een grote kans om zeep, daar stond Man er wellicht beter voor. 🔄85'- Wissel Heracles (1-3) Benita komt er ook nog in bij Heracles, voor Wieckhoff. 🔄83'- Wissel PSV (1-3) Saibari maakt nog plaats voor Flamingo. ⚽80' - Heracles doet eindelijk wat terug! (1-3) BREAKING Boem! Heracles doet eindelijk wat terug, en hoe! Zeefuik neemt hem vanaf een meter of 25 ineens op de pantoffel en schiet schitterend raak in de verre kruising, het is 1-3! 77' - Redding Pasveer (0-3) Pasveer brengt met de voeten redding op een inzet van Saibari. 🔄72' - Dubbele wissel Heracles (0-3) Bij Heracles maken Ünüvar en Zamburek plaats voor Kulenovic en Scheperman. Laatstgenoemde maakt na lange tijd zijn rentree: door een blessure kwam Scheperman sinds september al niet meer in actie. 🔄72' - Wissel PSV (0-3) Voor Mauro zit het er ook op. Het was niet zijn avond, Sildillia is zijn vervanger. 71' - Wieckhoff voorlangs (0-3) Weer een grote kans voor Heracles, hoor. Wieckhoff komt er goed door op rechts en komt dan met een kruising tussen een lage voorzet en een schot, maar die hobbelt langs de verkeerde kant van de paal. 70' - Doelpunt Pepi afgekeurd (0-3) Man wordt diep gestuurd, geeft breed op Pepi en die maakt makkelijk af. Maar nee, het is niet 0-4, Man stond (meters) buitenspel en dus gaat het feest niet door. 67' - Schot Ünüvar (0-3) Mesik legt terug bij de achterlijn, Ünüvar komt tot een schot in de korte hoek, maar Kovár redt. Ünüvar blijft zitten na die inzet, hij gaat nu lopend naar de kant met de Heracles-verzorger naast zich. Komt hier een wissel aan, of kan de Twente-huurling nog verder? 66' - Schot Pepi (0-3) We hebben er twintig minuten op moeten wachten, maar daar is Pepi voor het eerst. De Amerikaan komt tot een schot, maar Pasveer heeft er weinig moeite mee. 65' - Grote kans Bruns (0-3) Die had er wel in gemogen! Bruns krijgt de bal na een prima Heracles-aanval op een presenteerblaadje, maar schuift 'm naast het doel van Kovár. Laad meer