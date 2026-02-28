Teruglezen | Zo won PSV ondanks inzinking na rust van Heracles

Eredivisiekoploper PSV gaat in speelronde 25 op bezoek bij de hekkensluiter: Heracles Almelo. Het rommelde de afgelopen week behoorlijk in Almelo: supporters keerden zich tegen trainer/technisch directeur (en oud-PSV'er) Ernest Faber, die op zijn beurt weer tijdelijk een stapje terugdeed om zijn assistent Hendrie Krüzen de training te laten leiden. PSV dendert ondertussen onverstoorbaar op de derde opeenvolgende landstitel af. Wie pakt vanavond de punten? Om 18.45 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Heracles Almelo - PSV.